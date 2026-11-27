Relationships at work : Penser la collaboration entre proches dans le travail, le militantisme et les arts aux États-Unis (XIXe-XXe siècles)(Champs-sur-Marne)
Programme
9h30-10h : Accueil des participant.es
10h-10h15 : Introduction
10h15-12h30 : Panel 1 – Des confidences intimes aux réflexions publiques : les espaces de collaboration intellectuelles et artistiques
Modération : Claire Aupérin (CY Paris Université)
Marie Linos (Université Picardie Jules Verne) : Des savoirs « infusés d’amour » ? Repenser l’histoire des sciences sociales de l’entre-deux-guerres aux États-Unis par le prisme du couple
Malo Maleszka (Université Lumière Lyon 2) : « I still have some cards up my sleeve »: Les collaborations états-uniennes de Maria Callas dans les années 1950, d’après sa correspondance
Pause
Emma Cottrel-Allué (Université Gustave Eiffel) : Dialogues et désaccords : coalition, différence et solidarités intellectuelles chez James Baldwin, Margaret Mead, Nikki Giovanni et Audre Lorde
Discussions et questions
12h30-14h : Déjeuner
14h-16h30 : Panel 2 – Exploiter l’intime : La famille comme outil de travail
Modération : Alice Béja (Université Paris-Est Créteil)
Paul Bernard-Jabel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Université Toulouse – Jean Jaurès) : L’album de famille(s) du photographe Ralph Eugene Meatyard (1925-1972) : collaboration et parenté artistique dans The Family Album of Lucybelle Crater
Liam Thiercelin (Université Lumière Lyon 2) : « A Man’s Vote »? Family Ties, Gender Hierarchy and the Political Career of Jeannette Rankin
Pause
Eglantine Zatout (Université Jean Moulin Lyon 3) : Marketing Relationships in Intimate Labor Contexts: the Case of Commercial Surrogacy in the US.
Discussions et questions
16h30 : Clôture de la journée d’étude