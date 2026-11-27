Programme

9h30-10h : Accueil des participant.es

10h-10h15 : Introduction

10h15-12h30 : Panel 1 – Des confidences intimes aux réflexions publiques : les espaces de collaboration intellectuelles et artistiques

Modération : Claire Aupérin (CY Paris Université)

Marie Linos (Université Picardie Jules Verne) : Des savoirs « infusés d’amour » ? Repenser l’histoire des sciences sociales de l’entre-deux-guerres aux États-Unis par le prisme du couple

Malo Maleszka (Université Lumière Lyon 2) : « I still have some cards up my sleeve »: Les collaborations états-uniennes de Maria Callas dans les années 1950, d’après sa correspondance

Pause

Emma Cottrel-Allué (Université Gustave Eiffel) : Dialogues et désaccords : coalition, différence et solidarités intellectuelles chez James Baldwin, Margaret Mead, Nikki Giovanni et Audre Lorde

Discussions et questions

12h30-14h : Déjeuner

14h-16h30 : Panel 2 – Exploiter l’intime : La famille comme outil de travail

Modération : Alice Béja (Université Paris-Est Créteil)

Paul Bernard-Jabel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Université Toulouse – Jean Jaurès) : L’album de famille(s) du photographe Ralph Eugene Meatyard (1925-1972) : collaboration et parenté artistique dans The Family Album of Lucybelle Crater

Liam Thiercelin (Université Lumière Lyon 2) : « A Man’s Vote »? Family Ties, Gender Hierarchy and the Political Career of Jeannette Rankin

Pause

Eglantine Zatout (Université Jean Moulin Lyon 3) : Marketing Relationships in Intimate Labor Contexts: the Case of Commercial Surrogacy in the US.

Discussions et questions

16h30 : Clôture de la journée d’étude