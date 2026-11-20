Romancière à l’écriture exigeante, Marie-Hélène Lafon œuvre, livre après livre, à restituer les faits du quotidien dans toute leur obstinée concrétude, exprimant dans cette attention aux aspérités et aux saillies des vies modestes — celles du monde paysan principalement — un partage des expériences qu’elle sait rapporter, par la force de son écriture, à une mesure universelle, celle qui au-delà des mots donne accès à notre être sensible et à la possibilité d’un monde commun.

Dans Le livre de Madame Jean, Marie-Hélène Lafon se penche sur un document d’archives qui relève exemplairement de ce sens du partage, l’art de la cuisine, et compose un texte émouvant autour du carnet de recettes que lui a confié sa mère « adoptive » — la fameuse Madame Jean.

Au fil des pages, l’écrivaine déploie ses souvenirs, et nous la regardons grandir. Elle dépeint l’amour qui la relie à cette femme, figure un peu mystérieuse, figure refuge pour la jeune fille qu’elle est, qui ne correspond pas au modèle régional, et rêve déjà de devenir écrivain. Madame Jean derrière ses fourneaux permet la confidence, et invite à le déroulé du temps, les suggestions de la mémoire et le rapport au corps disparu. Un corps que l’archive — ce corps de substitution, ce corps de papier, avec son encre, sa graphie, ses pages écornées, tachées, son parfum — évoque et qui éveille chez Marie-Hélène Lafon toutes les émotion liées aux souvenirs et à l’absence.

Cuisiner, écrire : ici l’art de préparer à manger rencontre celui de raconter des histoires, et les saveurs, les arômes, les matières et les gestes, tout ce qui a fait corps autrefois, trouvent dans l’écriture sensuelle et évocatrice de Marie-Hélène Lafon le lieu d’une nouvelle incarnation.

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