Appel à publication, revue Noesis – 2027-2028

Le Possible Technique

Date limite d’envoi des articles complets : 30 mai 2027.

La revue Noesis lance un appel à contributions pour un numéro spécial consacré au « Possible technique ».

Ce numéro prolongera les travaux de la journée d’étude « Les formes du possible : la philosophie à la rencontre du possible technique », organisée les 5 et 6 novembre 2026 à l’Université Côte d’Azur : https://calenda.org/1432809.

Il réunira les articles issus des communications qui y ont été présentées ainsi que de nouvelles contributions sélectionnées dans le cadre du présent appel.

—

Dans son rapport à la technique, l’idée de possibilité est aujourd’hui abondamment traitée dans ses démonstrations et dispositions empiriques : on s’interroge sur ce que la technique, et plus spécifiquement l’objet technique, rend possible, c’est-à-dire sur les capacités ainsi que les impacts et effets qu’un dispositif introduit dans le champ du réel.

Néanmoins, ce numéro spécial fait l’hypothèse que cette première approche recouvre ou dissimule une thématique philosophique d’égale importance et qui mérite d’être abordée dans sa spécificité, à savoir celle du Possible technique. Il s’agit moins de questionner la façon dont la technique rend (ou ne rend pas) certaines choses possibles, mais dont elle configure un certain régime ontologique, le mode selon lequel quelque chose peut ou ne peut pas apparaître comme possible.

Telle qu’envisagée ici, la question du possible technique est d’ordre philosophique, et peut-être anthropologique, car il s’agit d’interroger la technique non plus seulement comme un agent d’actualisation d’un certain nombre de réalités techniques, mais comme un horizon d’ouverture ou de fermeture du possible lui-même. La question que nous cherchons à aborder au sein de ce numéro spécial n’est donc pas « Qu’est-ce que la technique rend possible ? », mais plutôt « Que fait la technique au possible ? ». Il s’agit donc d’interroger le statut du possible et la façon dont il est configuré, impacté, distribué ou refermé par la technique.

S’il convient bien entendu de définir et creuser plus avant le concept proposé de « possible technique », nous pouvons d’ores et déjà introduire de penser le possible comme cette tension entre ouverture et fermeture, cette tension qui s’applique à certaines modalités du réel. La question se pose en effet de savoir si la notion de possible doit être entendue au singulier ou au pluriel et si, sous cet aspect pluriel, celle de « possibles » se distingue effectivement de celle de « possibilités ». L’hypothèse centrale posée ici est que le « possible technique » n’est pas la somme des possibilités offertes par la technique, mais un certain mode d’apparaître du possible, continument configuré ou élaboré à partir de notre manière d’articuler la technique, le monde et l’humain. Cette réflexion induit par conséquent la rencontre de plusieurs approches et traditions de pensée, notamment philosophiques, mais également esthétiques et anthropologiques.

À ce titre, quatre axes (non exclusifs) nous permettent d’esquisser le champ conceptuel dans lequel ce numéro spécial inscrit la question du Possible technique.

1) Le possible comme question métaphysique : genèse et puissance du possible technique.

Tout d’abord, et de façon primordiale, il s’agit d’aborder le possible comme une question métaphysique dont les enjeux viennent recouper ceux de la philosophie de la technique. La question du possible technique engage en effet une réflexion ontologique sur le passage de la puissance à l’acte, telle qu’elle s’élabore à partir d’Aristote, où le dunaton (possible) n’est pas une simple aptitude à être, mais une manière d’être dans l’attente de sa forme, ou une manière d’être avec la capacité d’être autrement, de subir une altération ou un mouvement. Si, pour Aristote, tout être naturel est porteur d’une dunamis, c’est-à-dire d’une puissance interne d’être autrement, l’enjeu est peut-être ici de penser ce qui distingue la puissance immanente aux choses naturelles de la puissance relative à la technique, c’est-à-dire de comprendre comment la technè invente ou transporte une autre modalité du possible. Peut-être est-ce précisément tout l’enjeu aujourd’hui qui se dessine par ailleurs dans la compréhension du terme « virtuel », en ce qu’il recoupe à la fois une tension ontologique, à la fois les enjeux de la philosophie de la technique. Car si la virtualité est en jeu dans la question du possible, c’est précisément parce que celui-ci vient interroger ce qui constitue le réel et les modalités de son apparition.

2) Milieu technique et topologie du possible : architectures, limites et extensions.

Le deuxième axe repose donc précisément sur la question du monde ou du réel tel qu’il est susceptible d’être habité à travers un certain milieu et au sein d’une certaine temporalité, devant tous deux hériter de notre rapport à la technique. La question de la technique est ici fondamentale en ce qu’elle participe de produire un milieu ou un monde au sens fort, qui devient le lieu même du possible, au sens où il repose sur, mais également génère, des conditions de possibilité inédites. Il s’agit ici de penser le possible de notre milieu technique non plus seulement à travers ce que la technique permet de faire, mais d’après ce que le milieu technique rend possible d’être. Ce second axe ne repose donc pas sur les paysages techniques concrets, c’est-à-dire sur notre architecture matérielle et symbolique, sur ses possibilités et ses limites, mais plutôt sur la façon dont notre milieu technique, en perpétuel devenir, ouvre ou ferme certaines modalités du réel, en articulant un champ de compossibilités et de conditions d’existence.

3) Le possible et le temps : sélection et responsabilité du devenir technique.

Le troisième axe interroge les liens entre le possible et le devenir technique, considéré non comme une simple succession de développements techniques ou d’innovations, mais comme un processus qui appelle, peut-être, une réflexion sur notre responsabilité vis-à-vis des compossibilités techniques. Il engage en effet un certain temps du possible qui ne soit pas saturé par une logique de production ou d’instrumentalisation du réel, mais qui soit capable de préserver en lui la tension d’un à-venir. En recoupant ainsi la question du soin qui sous-tend notre rapport au monde, à nos milieux et à la technique elle-même, la réflexion que porte le possible technique s’affirme ici non seulement comme une réflexion philosophique majeure pour nos sociétés, mais également comme une réflexion éthique ou écologique, mésologique, qui institue des modes et des rapports de compatibilité entre les différentes instances et dispositifs qui émergent du devenir technique.

4) Les imaginaires du possible technique : ouverture et clôture de nos horizons de sens.

Le quatrième axe majeur que recoupe la question du possible technique engage la question de nos imaginaires techniques. Plus spécifiquement, au-delà de la nature même de ces imaginaires et de ce qui les compose, il convient d’en interroger la structure même, c’est-à-dire la façon dont nos imaginaires techniques vont se structurer autour de figures dystopiques, présentant l’idée d’une clôture du possible par la technique et ses écueils, ou de figures utopiques, ouvertes à la recherche d’un topos capable d’accueillir les possibles techniques. Ce dernier axe invite donc à interroger la manière dont nos imaginaires conditionnent la conceptualisation même du possible, par exemple à travers la façon dont nous construisons la technique comme vectrice (ou non) de possible. Cet enjeu est donc également un enjeu épistémologique, relatif à la théorie de la connaissance, en ce qu’il interroge la façon dont nos imaginaires techniques, loin de ne reposer que sur de simples fictions, vont déterminer la manière dont le possible est constitué et appréhendé dans nos sociétés.

Les contributions pourront notamment s’inscrire dans les champs de recherche suivants, sans que cette liste soit exhaustive :

métaphysiques et ontologies du possible technique : puissance, virtualité, actualisation, émergence, invention et création ;

individuation, concrétisation et genèse des objets techniques, et leur façon d’engendrer un certain rapport au possible ;

épistémologie du possible technique : modélisation, simulation, prospective et production technique de connaissances.

milieux techniques, mondes habitables et constitution de conditions techniques d’existence ;

affordances, dispositions, capacités et prises techniques comme modalités relationnelles du possible ;

usages, dépendances et formes de subjectivation produites ;

temporalités du possible technique : anticipation, prévision, innovation, obsolescence et devenir ;

compossibilité, incompatibilité, sélection et verrouillage des possibles techniques ;

imaginaires, utopies et dystopies comme formes de constitution et de représentation du possible technique ;

design, architecture et conception des dispositifs comme organisation matérielle et symbolique de champs des possibles ;

Remarque :

En raison du caractère transversal de cette thématique et de la diversité des objets à partir desquels la question du possible peut être posée (cf. la liste proposée ci-dessus), une attention particulière sera accordée, lors de la sélection des articles, à la manière dont ceux-ci se confrontent directement, pleinement et de façon originale à la notion de possible dans son rapport à la technique. Le possible demeure souvent implicite ou apparaît seulement en filigrane dans les recherches consacrées à la technique ou aux techniques, dans leur ensemble. L’ambition de ce numéro est au contraire de le faire émerger comme un problème philosophique à part entière. Les propositions sont donc encouragées à montrer ce que leur objet ou leur approche permet de comprendre de la constitution, de la distribution, de l’ouverture ou de la fermeture du possible par la technique.

—

Modalités pratiques :

Les articles complets, anonymisés, doivent être envoyés pour le 30 mai 2027. Ils feront l’objet d’une évaluation en double aveugle.

Ils doivent compter 40 000 espaces compris, avec une marge de tolérance de plus ou moins 20 %. Ils seront accompagnés d’un résumé inférieur à 800 signes, espaces compris.

Les consignes rédactionnelles de la revue sont disponibles ici : http://crhi-unice.fr/revue-noesis-consignes-aux-auteurs

L’auteur indiquera ses nom, institution d’appartenance et une courte biographie indicative (70-100 mots) directement dans le courriel.

Merci d’envoyer vos propositions aux deux coordinateurs :

Jessica Lombard, enseignante-chercheuse, UniCA, CRHI : jessicalombard.univ@gmail.com

Grégori Jean, Professeur des Universités, UniCA, CRHI : gregori.jean@univ-cotedazur.fr



La revue :

Créée en 1995 par Dominique Janicaud, Noesis est une revue de philosophie éditée par le Centre de recherche d’histoire des idées (CRHI) de l’Université Côte d’Azur, et publiée par la Librairie Philosophique J. Vrin (dernier numéro : https://www.vrin.fr/livre/9782956565079/les-imaginaires-techniques).

Après deux ans, chaque numéro est déposé en open access : https://journals.openedition.org/noesis/