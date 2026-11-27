Le séminaire s’inspire de la relecture de Benedict Anderson par Homi K. Bhabha. Il confronte les pensées de la communauté (Agamben, Nancy, Glissant, etc.) aux communautés imaginaires en mobilisant la notion de fiction. Cette confrontation s’opère dans une perspective transhistorique. Le séminaire sonde en particulier le pouvoir de la fiction littéraire et artistique face aux fictions de communauté, aux mauvaises fictions du storytelling néo-libéral, aux crises de la démocratie ; il s’attache à réfléchir aux liens entretenus entre la fiction et le monde réel, dans divers contextes culturels.

Programme

Séance 1 - 22 janvier

Damien ZANONE, professeur de littérature française du XIXe siècle (LIS)

L’« esprit romanesque », lieu d’une expérience commune ou d’un partage genré ?

Damien ZANONE, professeur de littérature française du XIXe siècle (LIS) L’« esprit romanesque », lieu d’une expérience commune ou d’un partage genré ? Séance 2 - 29 janvier

Anne TEULADE, professeure de littérature générale et comparée (LIS)

L’émergence de la fiction comme monde possible aux XVIe et XVIIe siècles : créer des communautés nouvelles

Anne TEULADE, professeure de littérature générale et comparée (LIS) L’émergence de la fiction comme monde possible aux XVIe et XVIIe siècles : créer des communautés nouvelles Séance 3 - 5 février

Anne TEULADE, professeure de littérature générale et comparée (LIS)

La réalité de la fiction chez Cervantès : communautés dissidentes et communautés de lecteurs

Anne TEULADE, professeure de littérature générale et comparée (LIS) La réalité de la fiction chez Cervantès : communautés dissidentes et communautés de lecteurs Séance 4 - 12 février

Bernard GENDREL, maître de conférences HDR en littérature française (XIXe) (LIS)

Communauté et société dans l’œuvre-monde de La Comédie humaine

Bernard GENDREL, maître de conférences HDR en littérature française (XIXe) (LIS) Communauté et société dans l’œuvre-monde de La Comédie humaine Séance 5 - 26 février

Damien ZANONE, professeur de littérature française du XIXe siècle (LIS)

L’écriture autobiographique, un geste solitaire ou solidaire ?

Damien ZANONE, professeur de littérature française du XIXe siècle (LIS) L’écriture autobiographique, un geste solitaire ou solidaire ? Séance 6 - 19 mars (salle i1-128)

Bernard GENDREL, maître de conférences HDR en littérature française (XIXe) (LIS)

Comment construire une communauté de lecteurs ? Retour sur les stratégies balzacienne et stendhalienne.

(salle i1-128) Bernard GENDREL, maître de conférences HDR en littérature française (XIXe) (LIS) Comment construire une communauté de lecteurs ? Retour sur les stratégies balzacienne et stendhalienne. Séance 7 - 9 avril

Anne TEULADE, professeure de littérature générale et comparée (LIS)

Iris Murdoch, ou la force de la fiction pour penser autrui et le bien : vers une communauté herméneutique

Anne TEULADE, professeure de littérature générale et comparée (LIS) Iris Murdoch, ou la force de la fiction pour penser autrui et le bien : vers une communauté herméneutique Séance 8 – 23 avril

Anne TEULADE, professeure de littérature générale et comparée (LIS)

La fiction romanesque, lieu d’élaboration d'une communauté des vaincus de l'histoire (le roman espagnol de la transition démocratique)

Informations pratiques