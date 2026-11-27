Histoire et littérature :

ce qui résiste

Colloque international, 3 et 4 décembre 2026, Paris

Colloque organisé dans le cadre du projet « Factualité(s) : littérature et histoire », soutenu par le Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA).

Organisation : Judith Lyon-Caen (EHESS), Marine Roussillon (Université Sorbonne Nouvelle), Louis Mühlethaler (EHESS), Jonas Nickel (Centre Marc Bloch).

Université Sorbonne Nouvelle / EHESS / Centre allemand d'histoire de l'art



Organisé par une équipe franco-allemande, ce colloque international ambitionne de dresser un bilan critique des dernières années de recherche qui ont profondément reconfiguré le dialogue entre histoire et littérature. Il interroge les rapports entre la littérature comme phénomène historique et l’histoire comme fait d’écriture, en examinant les évolutions théoriques des études littéraires, les résistances de la littérature à l’historicisation ainsi que les mutations contemporaines de l’écriture historique.

Les contributions reviendront ainsi notamment sur les transformations engendrées par le tournant documentaire, l’essor de la non-fiction et les nouveaux usages des archives, qui brouillent les frontières entre disciplines.

Programme



Jeudi 3 décembre 2026

Maison de la recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle, salle Athéna, 4 rue des Irlandais, 75005 Paris.

9 h – 9 h 30 : Accueil du public

9 h 30 – 10 h 15 : Introduction (Judith Lyon-Caen, Marine Roussillon, Louis Mühlethaler, Jonas Nickel)

10 h 15 – 10 h 30 : Pause-café

10 h 30 – 12 h 30 : Archives, documents

Modération : Eva Bitton (EHESS)

Hervé Mazurel (Université Bourgogne Europe), « Arthur Rimbaud à Java ou la nuit des archives. Essai d’histoire intranquille »

Philippe Artières (CNRS/EHESS), « Des photographies ordinaires ? »

Guillaume Reussner (École polytechnique), « Théâtres documentaires d’hier et d’aujourd’hui : pour la généalogie d’une catégorie entre littérature et histoire »



12 h 30 – 14 h : Pause déjeuner (buffet)

14 h – 16 h : Quotidien / Matérialités

Modération : Judith Lyon-Caen (EHESS)

Marta Caraion (Université de Lausanne), « Récits de filiation, objets d’histoire »

Nikolaus Freimuth / Io Josefine Geib (Goethe-Universität Frankfurt), « Rendre sensible l’histoire : tâche pour la littérature ou défi méthodologique pour l’histoire ?

Carla Robison (Université d’Artois), « “N’importe comment et avec n’importe quoi”. Raconter l’avortement clandestin par ses objets

16 h – 16 h 15 : Pause-café

16 h 15 – 18 h 30 : Trauma. (Dés-)historicisations

Modération : Madeleine Riousse (EHESS)

Guy Jacoby (EHESS), « Sebald historien des enfants cachés »

Louis Mühlethaler (EHESS), « Faits du détachement fictionnel, détachements des faits – les détachements traumatiques au prisme des relations factuelles entre histoire et littérature »

Paul Bernard-Nouraud (EHESS), « Montrer l’histoire en cachette : l’art de Samuel Beckett et la mémoire d’Auschwitz

Emma Claussen (University of Cambridge), « Spectres et Survivance dans la Histoire d’un voyage faict dans la terre du Brésil »

Dîner libre

Vendredi 4 décembre 2026

Centre allemand d’histoire de l’art, Hôtel Lully, 45, rue des Petits Champs, 75001 Paris.

9 h 30 – 10 h : Accueil du public

10 h – 12 h 30 : Voir

Modération : Sophie Houdard (Sorbonne Nouvelle) / Marine Roussillon (Sorbonne Nouvelle)

Christian Jouhaud (EHESS), « Résistance du voir ? Entre fiction et expérience »

David Lescot, « Tenir la forme », entretien avec Sophie Houdard et Marine Roussillon

Nina Kennel (EHESS), « Pris sur le vif »

12 h 30 – 14 h : Pause déjeuner (buffet)

14 h – 16 h : Transmettre

Modération : Clémentine Gheeraert (Sorbonne Nouvelle)

Juliette Deloye (Université Paul Valéry), « Les archives personnelles de Beaumarchais »

Stéphanie Loncle (Université de Caen), « Elvire/Jouvet 40 : ce qui résiste à la transmission »

Dinah Ribard (EHESS), « Transmettre l’émancipation et servir l’ordre social : les échelles de l’analyse historique du littéraire »

16 h – 16 h 15 : Pause-café

16 h 15 – 18 h : Dedans / dehors. Objectivations / subjectivations

Modération : Arthur Longeville (Sorbonne Université)

Avec la participation de Gisèle Sapiro (EHESS/CNRS) et d’Amina Damerdji (EHESS).

18 h : Conclusion



Programme de formation-recherche « Factualité(s) : littérature et histoire » :

https://www.ciera.fr/fr/pfr/24178