Un bon écrivain est un écrivain mort, entend-on dire parfois sur le mode de la boutade. Dans certains cas, il s’agit de souligner qu’une oeuvre n’est véritablement achevée qu’une fois son auteur disparu, et son corpus en quelque sorte fixé pour l’éternité. On sait qu’il n’en est que rarement ainsi (on trouve tout de même toujours des inédits…), mais l’idée persiste malgré tout. Et alors même qu’une fois passés de vie à trépas, les écrivains ne disparaissent cependant pas de l’espace social. En demeure, dans la plupart des cas, les tombes. En tant que figures publiques, les écrivains ne disparaissent donc pas complètement. Car, ces tombeaux, pour peu que l’auteur dispose d’une certaine notoriété ou, à tout le moins, de quelques fidèles, entretient d’une façon ou d’une autre le souvenir du disparu et, ce faisant, il constitue un catalyseur de l’image de l’écrivain pour la postérité.

Si à l’évidence, l’épitaphe, cette dernière ligne d’écriture testamentaire, constitue l’un des endroits à commenter des tombeaux, ce n’est pas exclusif de nombreuses pistes que ce lieu peut ouvrir. Les communications pourront aborder l’événement commémoratif, les pratiques de pèlerinage voire de tourisme littéraire qui se construisent autour du tombeau. Le monument lui-même et la statuaire engagent une réflexion sur le portrait-souvenir qu’il suscite. Les réflexions se porteront sur le phénomène de pétrification et de figement de la mémoire suscités par ce lieu commémoratif, qui fixe durablement une représentation de l’écrivain. Est-ce un lieu entretenu, visité, ou bien négligé et est-ce cohérent avec la situation qu’occupe l’oeuvre dans le canon littéraire ? L’écrivain a t-il également choisi un lieu de repos qui semble cohérent avec le territoire dans lequel s’inscrit la mémoire de son oeuvre? Cette mise en tombeau peut générer des rivalités de territoire et mettre en évidence les lieux concurrents de la mémoire littéraire. La panthéonisation, évidemment, constitue l’une des étapes de statufication et de reconnaissance qui rend compte des méandres, carrefours, déplacements, évolutions que connaît la mémoire de l’écrivain post-mortem.

Le colloque des Invalides 2027 souhaite explorer l’un des « lieux de mémoire » par excellence de la littérature : les tombeaux des écrivains. Les communications présenteront, de façon aussi synthétique qu’intéressante et amusante, un document qui a trait à un tombeau d’écrivain : photographie du sépulcre, reportage d’actualités cinématographiques, documents testamentaires, archives témoignant de l’histoire de l’édifice, articles de presse mortuaire, brochures ou documents touristiques…

Chaque communication dure 5 minutes ce qui constitue la signature du colloque des Invalides.

L’ensemble donnera lieu à la publication, dans le numéro 110 de la revue Histoires littéraires (https://histoires-litteraires.fr), à l’été 2027, d’une anthologie documentaire de 25 contributions d’une page, placées en vis-à-vis de la reproduction du ou des documents présentés.

Le nombre des places étant limité, il convient de vous inscrire si vous souhaitez assister à cette rencontre : INSCRIPTIONS.

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Délégation générale Wallonie-Bruxelles, 274 boulevard Saint-Germain, Paris, VIIe arrondissement

Le 5 février 2027

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Organisation :

Marion Brun (Université Paul Valéry-Montpellier)

Luca Di Gregorio (Haute École Albert Jacquard, Namur)

David Martens (Université de Leuven & Histoires littéraires).

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Programme

9h-9h20 : Accueil des participants

9h20-9h30 : Ouverture de la journée par les organisateurs

1e session (9h30-10h10)

Samantha Caretti

Claire Gherrardyn

Patrick Désile

Jean-Paul Goujon

Jean-Didier Wagneur & Paul Aron

5. 10h10-10h40 : Temps de questions / Pause café

2e session (10h40-11h20)

François Angelier

Laetitia Riss

Vincent Gogibu

Anne-Simone Dufief

Pierre Dufief

11h20-11h40 : Temps de questions / Pause café

3e session (11h40-12h20)

David Martens

Eric Walbecq

Romain Enriquez

Luca Di Gregorio

Jean-Louis Meunier

12h20-12h40 : Temps de questions

Pause déjeuner (12h40-14h10)

4e session (14h10-14h40)

Annette Becker

Dominique Jeannerod

Benoît Galland

Alexandre Mare

Gilles Picq

14h40-15h10 : Temps de questions / Pause café

5e session (15h10-15h40)

Matthieu Letourneux

Annabelle Marion

Marion Brun

Jean-Benoît Puech

Olivia Rosenthal

15h40-16h : Temps de questions

16h-16h10 : Conclusion de la journée de Mathilde Labbé.