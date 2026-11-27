Nombreux sont les titres de Claude Simon qui font référence à la nature ou à la terre : Le Sacre du printemps, Le Vent, L’Herbe, Leçon de choses, Les Géorgiques, L’Acacia, Le Jardin des Plantes. Et de fait, les paysages, la végétation, les phénomènes météorologiques, occupent une place importante dans l’univers du roman, en lien avec des événements historiques et biographiques tels que la guerre ou le voyage, donc avec des expériences humaines.

Car bien plus qu’un décor ou même qu’un thème, la nature est chez Claude Simon un agent avec lequel l’homme entre constamment en interaction, de sorte que, comme Orion dans le tableau de Poussin, il « se trouve partie intégrante du magma de terre, de feuillages, d’eau et de ciel qui l’entoure » (Orion aveugle et Les Corps conducteurs) : « non plus spectacle […] mais pour ainsi dire environnement », écrit encore Simon à propos de l’espace parcouru par le géant, figure de l’écrivain, et c’est toute la différence entre une contemplation qui maintiendrait la distance entre le sujet et la nature, et l’engagement d’un sujet dans son environnement.

Ces caractéristiques de l’œuvre simonienne, qui ne place pas l’homme en surplomb de la nature, mais l’intègre à l’ensemble du vivant et de la matière, invitent donc à une approche écopoétique, définie comme « l’étude du rapport entre la littérature et l’environnement naturel », telle que l’a développée Pierre Schoentjes dans Ce qui a lieu. Essai d’écopoétique (Wildproject, 2015), en faisant d’ailleurs une place à Claude Simon dans son corpus. Cette approche, sensible aux problématiques actuelles de l’écologie, ne dissocie pas pour autant, mais relie au contraire l’expérience vécue de la nature et la forme littéraire dans laquelle cette expérience se dit, se remémore, s’invente, ce qui constitue l’apport irremplaçable de la littérature à la question environnementale.

Les propositions de communication (titre, descriptif et brève bio-bibliographie) pourront porter sur un livre particulier ou adopter un point de vue transversal.

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Le colloque aura lieu à Paris le 5 juin 2027

Les propositions sont à adresser avant le 15 janvier 2027 à l'ALCS : asso.lecteurs.claude.simon@gmail.com)