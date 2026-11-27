Séminaire doctoral

« Communautés imaginées et politique des langues : perspectives épistémocritiques »

18 janvier – 5 avril 2027. 10h30-13h30.

UPEC (Créteil), Campus Centre, Bât i, Salle i3-218.

Ce séminaire doctoral transversal s’intéresse à l’épistémologie des imaginaires littéraires et des imaginaires des langues, à partir de situations de plurilinguisme qui mettent en jeu les notions de marge, de périphérie et d’universel. Au-delà des corpus littéraires et grâce à leur réflexivité, il s’agit de mettre en perspective un certain nombre de questions qui se posent aujourd’hui au jeune chercheur en sciences humaines et sociales : la subjectivité et le point de vue situé et décentré, les circulations transnationales au sein des débats épistémocritiques actuels (dialogue entre traditions académiques, circulation des savoirs, traduction des concepts), la fécondité de ces débats en termes de relecture pour la recherche portant sur des siècles anciens, etc.

Programme des séances

Séance 1 – 18 janvier

Anne TEULADE, professeur de littérature générale et comparée (LIS)

Introduction du séminaire. Écrire dans la langue de l’autre

Séance 2 – 25 janvier

Anne TEULADE, professeur de littérature générale et comparée (LIS)

Pour une éthique environnementale décentrée : écrits écoféministes et autochtones

Séance 3 – 1er février

Anne TEULADE, professeur de littérature générale et comparée (LIS)

Le lyrisme féminin dans la poésie québécoise : des voix en marge ?

Séance 4 – 8 février

Stéphanie GENAND, professeure de littérature française du XVIIIe siècle (LIS)

L’anachronisme en sciences humaines et sociales

Séance 5 – 22 février

Stéphanie GENAND, professeure de littérature française du XVIIIe siècle (LIS)

D’une autre situation : littérature et psychanalyse

Séance 6 – 1er mars

Frédéric FRUTEAU DE LACLOS, professeur de philosophie de l’environnement et de philosophie des sciences (LIS)

Comparer les philosophies : à quel prix, avec quels résultats ?

Séance 7 – 8 mars

Frédéric FRUTEAU DE LACLOS, professeur de philosophie de l’environnement et de philosophie des sciences (LIS)

Philosopher en Afrique en français : émancipation ou aliénation ?

Séance 8 – 15 mars

Iván JÍMENEZ, maître de conférences en espagnol et études latino-américaines (IMAGER)

Perspectives décentrées I : Communautés professionnelles internationales de danseur·euse·s dans les Amériques (1940-1960)

Séance 9 – 22 mars

Iván JÍMENEZ, maître de conférences en espagnol et études latino-américaines (IMAGER)

Perspectives décentrées II : Devenirs postcoloniaux des imaginaires littéraires en danse classique (Giselle et Carmen à Cuba, 1940-1960)

Séance 10 – 5 avril

Frédéric FRUTEAU DE LACLOS, professeur de philosophie de l’environnement et de philosophie des sciences (LIS)

La philosophie de la Libération : quel dialogue Nord-Sud ?

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Informations pratiques

Séminaire ouvert à toute personne inscrite en doctorat.

Entrée libre, inscription obligatoire par mail : scol.eur.frapp@u-pec.fr

Lieu : Université Paris-Est Créteil, Campus Centre, Bâtiment i – salle i3-218, de 10h30 à 13h30

Eligible aux heures de formations obligatoires au doctorat

Information : scol.eur.frapp@u-pec.fr