Numéro spécial de Parallèles (40.1)

"De l’écrivain liégeois à l’auteur mondial : Georges Simenon en traductions. Circulations internationales et dynamiques transmédiatiques" (titre provisoire),

ed. Elisabet Carbó-Catalan, Maud Gonne et Céline Letawe.

Ce numéro spécial, qui fait suite au colloque "De l’écrivain liégeois à l’auteur mondial : la circulation de l’œuvre de Georges Simenon en traductions" (Université de Liège, 24-25 juin 2026), propose d’offrir, pour la première fois, une vision d’ensemble de la circulation internationale et transmédiatique de l’œuvre de Georges Simenon.

Georges Simenon (1903-1989) est aujourd’hui le troisième écrivain francophone le plus traduit au monde (Index translationum) et le premier écrivain francophone le plus adapté au cinéma et à la télévision (Alavoine 2018). Pourtant, si son œuvre originale fait l’objet d’une bibliographie critique particulièrement abondante, sa circulation internationale en traductions demeure paradoxalement peu explorée, au regard de l’ampleur exceptionnelle de son corpus et de sa diffusion mondiale. Les chiffres associés à Simenon donnent en effet la mesure du phénomène : plus de 176 romans et une dizaine de nouvelles publiés sous 27 pseudonymes, 192 romans publiés sous patronyme ainsi que 25 œuvres autobiographiques ; plus de 550 millions d’exemplaires vendus ; des traductions recensées dans au moins 52 langues ; une œuvre adaptée de manière continue au cinéma, à la télévision, à la radio, en bande dessinée et plus récemment en livres audio. À ces données quantitatives s’ajoute une trajectoire biographique profondément internationale: de Liège à Paris, puis de la Vendée au Canada, des États-Unis à la Suisse, Simenon construit progressivement un véritable empire littéraire et médiatique, entretenu par un vaste réseau de relations intellectuelles et artistiques – Josephine Baker, André Gide, Federico Fellini ou Charlie Chaplin –, et dont la gestion est aujourd’hui assurée par Georges Simenon Limited. Cette trajectoire fait de Simenon un observatoire privilégié pour analyser les mécanismes de circulation mondiale des œuvres littéraires au XXe et XXIe siècle.

Si plusieurs travaux ont déjà investigué les traductions de Simenon (notamment Kouchkine 1999 ; Sebe-Madácsy 1999 ; Taylor 2009 ; Cabré et Udina 2003 ; Biosca 2007; Pla 2009 ; Titica et Marcou 2020 ; Kálai 2020 ; Öztürk Kasar 2020 ; Viezzi 2022 ; Ngadi Maïssa 2023 ; Coppin 2024 ; Dakhouche 2024 ; Gaillard 2024), ils demeurent essentiellement circonscrits à des espaces linguistiques ou à des objets particuliers. L’ampleur du corpus invite désormais à dépasser les études de cas afin de proposer une réflexion comparative, transnationale et interdisciplinaire sur les modalités de circulation de l’œuvre. Ce numéro spécial entend ainsi inscrire Simenon dans les travaux consacrés à la circulation mondiale de la littérature (Casanova 1999 ; Damrosch 2003 ; David 2011 ; Moura 2023) et à la figure de l’ « auteur mondial » (Sapiro 2024).

L’objectif est d’examiner la traduction non comme une simple conséquence du succès éditorial, mais comme un moteur de consécration internationale. Dans cette perspective, la traduction, la retraduction, les adaptations et les différentes formes de circulation transmédiatique seront envisagées comme des processus de construction de la valeur littéraire, de repositionnement dans différents champs nationaux et de fabrication d’une image internationale de l’écrivain. Cette approche sera enrichie par des études récentes sur la traduction de la fiction populaire (Carter 2018 ; Bianchi et Zanettin 2018; Buzelin 2022), sur les archives de traduction (Cordingley et Hersant 2021), ainsi que sur les approches multimodales et numériques de l’histoire de la traduction (Boria et al. 2020; Roig-Sanz et Fólica 2021 ; Valdeón 2024 ; McDonough Dolmaya 2024).

Le numéro spécial souhaite articuler analyses quantitatives et qualitatives selon les axes suivants :

1. La circulation et la consécration de l’écrivain. Il s’agira d’analyser les conditions littéraires, économiques, politiques et culturelles qui ont façonné la diffusion internationale de l’œuvre, ainsi que les dispositifs discursifs, éditoriaux, médiatiques et institutionnels ayant contribué à construire une « posture » d’auteur (Meizoz 2007), à fabriquer sa « célébrité » (Heinich 2011), à développer une véritable « marque » (Thérenty et Wrona 2020) ou encore à faire émerger la figure d’un « écrivain mondial » (Sapiro 2024). Les contributions pourront aussi étudier le rôle des médiateurs·ices (traducteur·rices, éditeur·rices, journalistes, agents littéraires, universitaires, bibliothécaires, lecteurs et lectrices, ainsi que l’auteur lui-même) de l’œuvre de Simenon.

2. La place de Simenon dans les hiérarchies littéraires nationales et internationales. Située à l’intersection de la fiction sérielle, du roman policier et de la littérature légitime, l’œuvre de Simenon constitue un terrain privilégié pour interroger les mécanismes par lesquels des genres longtemps considérés comme « populaires » accèdent à la reconnaissance littéraire internationale. Les contributions pourront analyser, entre autres, le rôle de la traduction, de la retraduction, des collections, des adaptations, des stratégies éditoriales ou de la critique dans ces processus de légitimation et de requalification symbolique.

3. Les circulations « transmédiatiques ». Les adaptations cinématographiques, télévisuelles, radiophoniques, en bande dessinée, en livre audio ou encore les nombreux paratextes commerciaux (Meehan 1991) seront envisagés comme des formes de traduction intersémiotique participant pleinement à la diffusion internationale de l’œuvre. Les interactions entre (re)traductions et adaptations (Albachten et Gürçağlar 2020), ainsi que leur rôle dans les processus de consécration internationale, feront l’objet d’un intérêt particulier.

4. Humanités numériques, visualisation et cartographie des circulations littéraires. L’ampleur exceptionnelle du corpus des traductions, rééditions, adaptations et circulations médiatiques de Georges Simenon invite à développer de nouvelles approches méthodologiques fondées sur les humanités numériques. Les contributions relevant de cet axe pourront interroger les apports et les limites des méthodes quantitatives, bibliométriques, géographiques ou relationnelles pour l’étude de la circulation internationale des œuvres. Une attention particulière sera portée aux enjeux de modélisation des données, aux pratiques de visualisation et de cartographie des flux de traduction, ainsi qu’à l’analyse des réseaux de médiateurs, d’éditeurs, d’agents et d’institutions impliqués dans la diffusion mondiale de l’œuvre.

5. Les politiques de droits et la gouvernance internationale de l’œuvre. La circulation mondiale de Simenon ne peut être dissociée des dispositifs juridiques, contractuels et économiques qui en organisent la diffusion. Les contributions pourront examiner le rôle des contrats de traduction, des cessions de droits, des agences littéraires, des stratégies de licensing, ainsi que la gestion contemporaine de l’œuvre par Georges Simenon Limited. Il s’agira d’analyser comment les régimes de propriété intellectuelle participent à la structuration des marchés de traduction, à la circulation transnationale des textes et à la pérennisation d’une marque d’auteur mondiale.

En proposant la première synthèse consacrée à la circulation internationale de Georges Simenon, ce numéro spécial entend ainsi faire de l’écrivain liégeois un véritable laboratoire pour penser les dynamiques contemporaines de la traduction, de la consécration internationale et des circulations transnationales des œuvres. À travers une approche combinant analyses bibliométriques, enquêtes qualitatives et perspectives comparatives, il contribuera plus largement aux recherches sur la mondialisation de la littérature, les médiations culturelles et la constitution, aux XXᵉ et XXIᵉ siècles, de véritables empires éditoriaux et transmédiatiques.

—

Les propositions originales de communication (350-500 mots), accompagnées d’une brève notice biobibliographique, doivent être envoyées avant le 7 décembre 2026 à maud.gonne@uliege.be.

Les articles peuvent être rédigés en français, en anglais, en espagnol ou en italien et les contributions peuvent concerner d’autres combinaisons linguistiques.

—

Calendrier prévisionnel

7 décembre 2026 : date limite d’envoi des propositions de contribution (résumés).

21 décembre 2026 : notification d’acceptation des propositions.

15 avril 2027 : date limite de soumission des articles complets.

Avril-août 2027 : processus d’évaluation en double aveugle.

1er septembre 2027 : retour aux auteur·rices sur les articles soumis.

1er novembre 2027 : date limite de remise des versions révisées.

décembre-février 2028 : révision des articles par le comité éditorial de Parallèles.

—

(Illustr. ©️Olivier Hoffait - Michaël Nicolaï - Spray Can Arts asbl)