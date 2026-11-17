« Mais pourquoi cette révolution, partout préparée, partout menaçante, a-t-elle éclaté en France plutôt qu’ailleurs ? Pourquoi a-t-elle eu chez nous certains caractères qui ne se sont plus retrouvés nulle part ou n’ont reparu qu’à moitié ? » — Alexis de Tocqueville

Ce volume contient :

« État social et politique de la France avant et depuis 1789 »

L’Ancien Régime et la Révolution « Fragments sur la Révolution : deux chapitres sur le Directoire »