Le droit est, avec l’exégèse et la philologie, l’une des plus anciennes traditions herméneutiques occidentales, centrée sur l’interprétation des textes. Sous quels aspects déterminants l’herméneutique juridique se démarque-t-elle cependant des autres traditions herméneutiques? Tout est-il interprétable dans un texte de loi? Toutes les interprétations juridiques se valent-elles? Faut-il justifier des méthodes rigoureuses pour limiter le pouvoir discrétionnaire des juges? Telles sont les questions cruciales au cœur de cette étude qui instaure un dialogue renouvelé entre philosophie et droit, y compris en s’appuyant sur des cas de jurisprudence.

Inactuelle dans son ambition philosophique, l’herméneutique juridique, telle qu’elle est repensée dans cet ouvrage novateur, est en même temps saisie par le vif de notre actualité : remise en cause de l’Etat de droit et de l’institution judiciaire, dénonciation récurrente du « Gouvernement des juges », droit du plus fort au mépris du droit international. Autant de défis contemporains que l’herméneutique ne peut passer sous silence.