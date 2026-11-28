Éric Richard Gaillet, Auguste Gilbert de Voisins, 1877-1939. Sociologie d'une disparition canonique
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L’ouvrage documente l’effacement d’Auguste Gilbert de Voisins, lauréat du Grand Prix de littérature de l’Académie française en 1926, au moyen d’indicateurs de présence observables. Elle le décrit à partir de fonds privés bruxellois, du rapport Doumic de 1926, du dossier de la Société des gens de lettres et des bibliothèques numériques. Elle l’explique par un cadre de cinq facteurs, dont le capital encombrant, présenté comme une hypothèse testable. Un protocole de codage est appliqué à vingt-sept lauréats du même prix, avec ses limites déclarées. L’ouvrage comprend un aperçu de la vie de Voisins et neuf annexes.
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Introduction générale. Auguste Gilbert de Voisins, un aperçu de sa vie
Partie I. Un cas-limite et ses instruments
1. Faire de l’oubli un objet
2. Capital, mémoire, gatekeeping : des instruments pour penser une disparition
3. Sources, méthode et position du chercheur indépendant
Partie II. Construire un écrivain et son capital
4. Le capital hérité : ce que reçoit Auguste Gilbert de Voisins
5. Entrer en littérature : cercles et appuis
6. Le cercle belge de Voisins et la transmission bruxelloise
7. Voisins et le Club des Longues Moustaches
8. Voisins en Chine, 1909-1914
Partie III. La consécration de 1926
9. Le Grand Prix de littérature et son lauréat de 1926
10. Le rapport Doumic de 1926 : un éloge qui décrit l’oubli
11. La parenté du rapporteur et le silence de l’Académie
12. Le Courrier de la Presse et la réception critique de Voisins
Partie IV. L’œuvre et ses résistances
13. Une œuvre en plusieurs genres
14. Le masque : pseudonymes, portraits et vies racontées
15. Les livres de Voisins et leurs cadres de lecture
Partie V. Les mécanismes de l’effacement
16. Dater l’effacement : une chronologie par indicateurs
17. Cinq facteurs d’effacement et leur articulation
18. La dissolution des cadres sociaux de la mémoire
Partie VI. Du cas au protocole
19. Portée et limites du cas
20. Comparer les cas : un protocole de vérification
Conclusion générale, remerciements et bibliographie
Annexes : preuves du codage exploratoire, chronologie, mode d’emploi du protocole, documents reproduits, enquête sur les deux lignes finales du roman de 1900, marché européen des titres, buste de Fix-Masseau, livre de Robert Fleury lu comme source, trajectoires chinoises. Index des noms de personnes.