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L’ouvrage documente l’effacement d’Auguste Gilbert de Voisins, lauréat du Grand Prix de littérature de l’Académie française en 1926, au moyen d’indicateurs de présence observables. Elle le décrit à partir de fonds privés bruxellois, du rapport Doumic de 1926, du dossier de la Société des gens de lettres et des bibliothèques numériques. Elle l’explique par un cadre de cinq facteurs, dont le capital encombrant, présenté comme une hypothèse testable. Un protocole de codage est appliqué à vingt-sept lauréats du même prix, avec ses limites déclarées. L’ouvrage comprend un aperçu de la vie de Voisins et neuf annexes.

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Sommaire…

Introduction générale. Auguste Gilbert de Voisins, un aperçu de sa vie

Partie I. Un cas-limite et ses instruments

1. Faire de l’oubli un objet

2. Capital, mémoire, gatekeeping : des instruments pour penser une disparition

3. Sources, méthode et position du chercheur indépendant

Partie II. Construire un écrivain et son capital

4. Le capital hérité : ce que reçoit Auguste Gilbert de Voisins

5. Entrer en littérature : cercles et appuis

6. Le cercle belge de Voisins et la transmission bruxelloise

7. Voisins et le Club des Longues Moustaches

8. Voisins en Chine, 1909-1914

Partie III. La consécration de 1926

9. Le Grand Prix de littérature et son lauréat de 1926

10. Le rapport Doumic de 1926 : un éloge qui décrit l’oubli

11. La parenté du rapporteur et le silence de l’Académie

12. Le Courrier de la Presse et la réception critique de Voisins

Partie IV. L’œuvre et ses résistances

13. Une œuvre en plusieurs genres

14. Le masque : pseudonymes, portraits et vies racontées

15. Les livres de Voisins et leurs cadres de lecture

Partie V. Les mécanismes de l’effacement

16. Dater l’effacement : une chronologie par indicateurs

17. Cinq facteurs d’effacement et leur articulation

18. La dissolution des cadres sociaux de la mémoire

Partie VI. Du cas au protocole

19. Portée et limites du cas

20. Comparer les cas : un protocole de vérification

Conclusion générale, remerciements et bibliographie

Annexes : preuves du codage exploratoire, chronologie, mode d’emploi du protocole, documents reproduits, enquête sur les deux lignes finales du roman de 1900, marché européen des titres, buste de Fix-Masseau, livre de Robert Fleury lu comme source, trajectoires chinoises. Index des noms de personnes.