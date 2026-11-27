Sous le voile. Talents littéraires et artistiques des religieuses et des dévotes au XVIIe siècle

Dossier paru dans la Revue italienne d’études françaises, n° 16 (2026), rubrique « Le point sur ».

Quels savoirs les religieuses et les dévotes cultivent-elles au XVIIe siècle ? Quelles formes prennent leurs écrits et leurs créations artistiques ? En croisant les approches littéraires, historiques et artistiques, les études réunies dans ce dossier mettent en lumière des voix, des œuvres et des pratiques encore peu étudiées. Elles invitent ainsi à reconsidérer la place de ces femmes dans la vie intellectuelle et artistique de l’époque moderne et ouvrent de nouvelles pistes de recherche sur ce matrimoine.

Issu du colloque international qui s’est tenu à Gênes les 10 et 11 avril 2025, ce dossier constitue la deuxième publication collective du projet PRIN 2022 « Faire émerger un corpus littéraire féminin invisible. L’écriture religieuse dans l’espace francophone à l’époque de la Contre-Réforme ».

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Sommaire du dossier

Sous la direction de Alessandra Ferraro, Chiara Rolla et Silvia Boraso

Alessandra Ferraro, Chiara Rolla et Silvia Boraso Les talents dans le cloître : écritures dévotes et créations conventuelles à l’époque de la Contre-Réforme [Texte intégral] Talents in the Cloister: Devotional Writings and Conventual Creations in the Age of the Counter-Reformation

Sophie Houdard Madame du Houx (1616-1677), agent littéraire de Surin et influenceuse dans le réseau mystique [Texte intégral] Madame du Houx (1616–1677), Surin’s literary agent and an influencer within the mystical circle

Nicole Pellegrin Saintes artisanes ? Remarques sur le « travail » dans quelques couvents féminins francophones du XVIIe siècle (Augustines, Carmel, Ursulines, Visitation) [Texte intégral] Holy craftswomen? Observations on “work” in a number of 17th-century French-speaking women’s convents (Augustinian, Carmelite, Ursuline, Visitation)

Hélène Michon Marie de l’Incarnation, théologienne ? [Texte intégral] Marie de l’Incarnation, a Theologian?

Marie-Élisabeth Henneau Pratiques d’écriture et production d’objets de piété chez les annonciades célestes francophones du XVIIe siècle [Texte intégral] Writing practices and the production of devotional objects among the French-speaking Annonciades of the 17th century

Julie Piront (In)visibilité des religieuses architectes du XVIIe siècle : le cas de Thérèse de Jésus Mercier dans les sources narratives du carmel de Besançon [Texte intégral] (In)Visibility of Seventeenth-Century Women Religious as Architects: The Case of Thérèse de Jésus Mercier in the Narrative Sources of the Carmel of Besançon

Elisabetta Lurgo Louise de la Miséricorde (1644-1710). La conversion d’une grande favorite royale[Texte intégral] Louise de la Miséricorde (1644–1710): The Conversion of a Great Royal Favourite

Silvia Boraso Les voix du cloître : musique et spiritualité chez les Visitandines au XVIIe siècle [Texte intégral] Voices from the Cloister. Music and Spirituality among the Visitandines in the 17th Century

Pascale Thouvenin Mme de Motteville est-elle l’auteur de l’Histoire de la princesse Adamirze ? [Texte intégral] Was Mme de Motteville the Author of Histoire de la princesse Adamirze ?

Elena Ravera De vierge et martyre à héroïne du non : le personnage de sainte Catherine d’Alexandrie dans L’Illustre philosophe (1663) de sœur de La Chapelle [Texte intégral] From Virgin and Martyr to Heroine of Refusal: The Character of Saint Catherine of Alexandria in L’Illustre philosophe (1663) by Sister La Chapelle

Giorgia Lo Nigro Une mosaïque au féminin : les poèmes illustrés de Magdeleine-Charlotte de Chancy[Texte intégral] A Feminine Mosaic: The Illustrated Poems of Magdeleine-Charlotte de Chancy

Giada Silenzi Jacqueline Pascal poétesse : le talent du monde au cloître [Texte intégral] Jacqueline Pascal, Poet: A Secular Talent in the Cloister

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Consulter le numéro 16 de la Revue italienne d’études françaises

Lire l’introduction au dossier: https://journals.openedition.org/rief/19153