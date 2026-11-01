« Et pour décor le Vercors » : un enfant caché pendant la guerre ; une enfant qui apprend à skier dans les années 70 ; un écrivain sur les traces de lieux d’enfance ; un ami américain ; une lectrice enquête sur un grand auteur contemporain ; des hauts-lieux de la Résistance ; des vestiges olympiques des Jeux de 1968.

Frédérique Berthet mène une véritable enquête autobiographique sur son enfance dans le Vercors, historique et littéraire sur la Résistance et sur Perec. « Je ne sais plus quand et comment j’ai su que Georges Perec avait été caché enfant à Villard-de-Lans. J’ai aimé que ce soit là, sur le plateau du Vercors plutôt qu’ailleurs, qu’il ait trouvé refuge pendant la guerre. En ce qui concerne les Jeux olympiques de 1968, ce n’est que très récemment que j’ai réalisé qu’ils avaient entraîné de significatives transformations du secteur des Quatre Montagnes. Ces strates mémorielles demeurent présentes aujourd’hui dans le paysage. J’ai cru y voir, par intermittence, la possibilité d’une discrète surimpression, d’un mince branchement, entre deux récits de W ou le souvenir d’enfance (1975) : le texte autobiographique du Vercors qui se situe sur le terrain de l’un des plus violents assauts de la Wehrmacht contre un maquis en France, et le texte dit de fiction qui fonde une nouvelle Olympie, régie par des règles de compétition perverses et meurtrières. Tout ceci forme moins une hypothèse de lecture d’une oeuvre majeure de la littérature contemporaine qu’une occasion pour revenir en arrière. Pour dire où, et auprès de qui, l’on a grandi et appris ; pour retrouver des lieux familiers – des lieux de confluence fantasmée entre différentes histoires de l’enfance. Toutes ces histoires se rejoignent en un point : l’évocation de W ou le souvenir d’enfance. »

Feuilleter le livre…

—

Revue de presse (éditeur)

Une montagne nommée « W », par Tiphaine Samoyault, Le Monde, 27 novembre 2026

"Et pour décor le Vercors, troisième roman de Frédérique Berthet, tisse des liens entre son histoire familiale, sa propre vie et celle de Georges Perec

La géographie est souvent le souffre-douleur de l’histoire. C’est pourtant elle qui en conserve les traces et c’est à ce titre qu’elle se trouve au cœur du troisième roman de Frédérique Berthet, les différents fils de sa narration se nouant à partir d’un point sur la carte, « un point familier, minuscule et local » : le Vercors, entre Isère et Drôme. Le Vercors, pour beaucoup d’entre nous, c’est d’abord une histoire, celle du maquis, du « plan Montagnards », de l’Armée secrète, de la République libre et de l’assaut meurtrier de juillet 1944. Les lieux sont aujourd’hui balisés par une signalétique, des boucles sonores et des cartes colorées rythmant les randonnées mémorielles sur les « chemins de la liberté ». Pour la narratrice, c’est bien la géographie « de l’imposant bastion calcaire, des synclinaux, des plateaux, des canyons, des à-pics, des pierres lisses, des fossiles », celle de la montée de Sassenage, des gorges d’Engins et du col de la Croix-Perrin qui la relie à son enfance et à celle d’un autre qu’elle admire et qui l’a conduite à écrire ce livre.

Née à Grenoble, Frédérique Berthet a skié des mercredis entiers sur les pistes du Vercors, grâce au comité d’entreprise de la société informatique où travaillait sa mère. Elle y a passé des vacances au milieu des chèvres et séjourné en classe verte. Scolarisée à la fin des années 1970 et au début des années 1980, elle a fait l’expérience d’une éducation progressiste héritée du Front populaire et des efforts conjugués de Jean Zay et de Léo Lagrange. Celle-ci reposait sur des pédagogies nouvelles censées raccommoder des déchirures de l’histoire encore récente à cette date, où les élèves allaient à leur rythme, « regroupés par tables jointes en conférence et non plus assis en rang d’oignons derrière des pupitres ». Ce n’est pas d’égrener ainsi des souvenirs ordinaires qui retient l’autrice, mais la façon dont ils font se lever une mémoire partagée.

Frédérique Berthet poursuit l’exploration discrète de son archive familiale, commencée avec Never(s) et Irène Suzanne D (P.O.L, 2020 et 2025). Dans Et pour décor le Vercors, on retrouve Georges, l’un des protagonistes de Never(s), le grand-père de l’écrivaine dont elle racontait l’histoire d’amour épistolaire avec sa grand-mère Etiennette à la fin de la seconde guerre mondiale. Mais sa figure est recouverte ici par un autre Georges qui, lui, était enfant pendant le conflit, et caché dans le Vercors. Georges Perec (1936-1982) a passé une partie de son enfance à Villard-de-Lans (Isère), dans le pensionnat dit « le Clocher », où un acte de baptême daté du 30 octobre 1943 fut déposé pour le protéger des lois de Vichy. On connaît la suite, racontée dans W ou le souvenir d’enfance (Denoël, 1975) : « Je n’ai pas de souvenirs d’enfance. Jusqu’à ma douzième année à peu près, mon histoire tient en quelques lignes : j’ai perdu mon père à 4 ans, ma mère à 6 ; j’ai passé la guerre dans diverses pensions de Villard-de-Lans… »

L’enquête de Frédérique Berthet porte alors sur la marque laissée par le paysage évolutif, saisonnier et meurtri du Vercors sur le récit de Perec. Le « décor » devient lieu de confluence entre diverses histoires d’enfance, tout comme, dans Never(s), Hiroshima mon amour, le film d’Alain Resnais sur un scénario de Marguerite Duras (1959), entrait en résonance avec la vie de la grand-mère Etiennette, isolée avec deux enfants en bas âge dans la préfecture de la Nièvre pendant que son mari combattait en Indochine.

Avec cette simple trame et dans un récit somme toute assez bref, le livre de Frédérique Berthet contient une quantité étonnante de choses diverses, bribes ténues de savoir qui se relient entre elles pour former un tapis : les utopies éducatives et les espoirs de la Résistance française, les héritages contraires, celui des enfants cachés et celui des enfants de bourreaux, l’histoire de Jean Zay (1904-1944) et celle du collaborateur Albert Beugras (1903-1963). Beugras, elle croise son chemin par sa fille, l’écrivaine Marie Chaix, l’épouse de l’ami américain de Perec, l’écrivain Harry Mathews, qui s’était installé dans le Vercors à la fin des années 1950, au Haut-du-Peuil, à côté de Lans. Perec passera là plusieurs étés dans les années 1970 et y cherchera des traces de son enfance privée de souvenirs. En 1976, il offre un exemplaire de W… à Marie Chaix avec cette dédicace que Frédérique Berthet, son amie, nous confie à son tour : « “Pour Marie / cette histoire / qui est / exactement / de l’autre côté / de la sienne / et la même / en même temps” (14 avril 1976). »

Cette écriture du relais et de l’association amicale met en place une géographie des liens. Si les livres éclairent des parts de nos existences, on peut en échange les illuminer de l’expérience des lieux. L’enfant de la fin des années 1970 qui a vécu presque toutes ses activités périscolaires dans les installations édifiées pour les Jeux olympiques de Grenoble (1968) fait alors une lecture forte et neuve de la partie fictionnelle de W…, l’utopie sportive imaginée par Perec qui se révèle être une dystopie criminelle. Sur les montagnes du Vercors, où l’assaut de juillet 1944 a fait plusieurs villages martyrs, Frédérique Berthet place en surimpression les équipements olympiques de 1968, telle sa piste de luge en béton dont ne subsiste aujourd’hui que « les ruines fantomatiques des cent trente-deux projecteurs aux lampes à sodium, les squelettes des quarante poteaux pour haut-parleurs et des trois tours de contrôle ». L’« île de W » serait en fait sur la montagne ou comme elle, un lieu où l’on peut à la fois se cacher et être découvert ; et le Vercors, le décor de l’enfance de Perec et de la fiction qui la symbolise."