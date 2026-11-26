L’argent au château

XXXIVe colloque des Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord,

Les 24, 25 et 26 septembre 2027 – Périgueux

Pour leur 34e colloque annuel, les Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord ont choisi d’explorer, autour de leur objet fédérateur qu’est le château, une question essentielle à son fonctionnement comme à son histoire : celle de l’argent et, plus largement, de la richesse. Entendu dans son acception la plus large, l’argent désigne ici l’ensemble des biens possédés, produits ou exploités par le maître ou la maîtresse du château, mais aussi les ressources qu’il ou elle cherche à capter, les dépenses qu’il ou elle engage, les investissements qu’il ou elle réalise et les formes de prestige auxquelles il ou elle les convertit. Cette approche invite à dépasser une conception strictement monétaire de l’argent ; derrière les pièces et les monnaies se trouvent des terres, des récoltes, des troupeaux, des droits, des créances, des objets précieux, des bâtiments, des jardins ou encore des biens mobiliers. L’argent au château renvoie ainsi à des formes multiples de richesse, dont la nature, les usages et la valeur évoluent selon les périodes et les sociétés.

Le château est en effet un lieu où la richesse se produit, se concentre, se conserve, circule et se dépense. Il constitue tout à la fois un centre de prélèvement et de production, un espace d’administration et de redistribution, un patrimoine à entretenir et parfois à engager, enfin un instrument de représentation sociale. Étudier l’argent au château revient ainsi à interroger les relations que ses propriétaires entretiennent avec leur fortune, mais aussi les transformations économiques, sociales et culturelles qui modifient ces relations au fil du temps.

La longue durée permet précisément d’interroger ces évolutions. Du Moyen Âge à l’époque contemporaine, les formes de production et de captation des richesses, leurs modes d’administration et leurs usages se transforment, tout comme les rapports sociaux et les représentations attachés à la fortune[1]. L’époque moderne constitue à cet égard un moment important de transformation, marqué notamment par la diversification des propriétaires de châteaux et par l’évolution des économies rurales, sans que ces mutations constituent pour autant une rupture totale avec les pratiques et les dynamiques médiévales. Il s’agira donc de mettre en évidence, selon les périodes et les espaces, aussi bien les continuités que les adaptations et les transformations.

Les aléas qui pèsent sur les richesses constituent un autre fil directeur de cette réflexion. Guerre, vie de cour, crises, endettement, partages successoraux, changements politiques ou dépenses somptuaires peuvent affecter les revenus et contraindre les propriétaires à adapter leurs stratégies. À l’inverse, les périodes de prospérité permettent des investissements et favorisent l’affirmation d’un rang social. Ces tensions entre ressources, dépenses et représentation seront interrogées à travers les trois thèmes retenus.

Conformément à la vocation des Rencontres, ces questions seront envisagées sur la longue durée, du Moyen Âge à nos jours, et dans une perspective comparée. La France pourra être confrontée aux autres espaces européens, mais aussi à des territoires plus lointains. Il s’agira moins de rechercher un modèle unique que de faire apparaître la diversité des situations, des pratiques et des stratégies mises en œuvre autour du château et de ses richesses.

Produire et capter l’argent

Le château est d’abord un lieu où les richesses sont captées, organisées et mises en circulation. Cette fonction peut prendre des formes multiples, depuis le prélèvement seigneurial jusqu’à l’exploitation directe des domaines, en passant par les droits, les revenus fonciers, les activités artisanales ou commerciales et, dans certains cas, la production monétaire.

La monnaie constitue ainsi un premier objet d’étude. Au Moyen Âge, certains seigneurs particulièrement puissants disposent du droit de battre monnaie. Mines, ateliers monétaires, lieux d’émission et lieux d’utilisation permettent d’aborder la richesse sous l’angle de la production et de la diffusion[2]. La monnaie est également un enjeu politique : les monnayages seigneuriaux entretiennent des relations complexes avec le monnayage royal capétien et valois ; ailleurs, comme dans la péninsule Ibérique des royaumes de taïfas ou dans les États francs d’Orient, les choix iconographiques et linguistiques des monnaies participent à l’affirmation d’une légitimité ou à l’expression d’identités politiques complexes.

Derrière la monnaie se profile la question de la conservation de la richesse. Les trésors découverts dans ou autour des châteaux, de ceux de grande ampleur à des ensembles plus modestes, offrent un accès privilégié à la matérialité de la thésaurisation. L’archéologie permet alors de saisir les pratiques de dépôt, les formes de conservation et les conditions de circulation des richesses. Mais la notion même de trésor invite à élargir la réflexion : la richesse du château ne se limite pas à l’argent sonnant et trébuchant et peut englober l’ensemble de biens précieux qui contribuent au patrimoine du seigneur.

À partir de la fin du Moyen Âge et durant l’époque moderne, la question des recettes prend également une nouvelle dimension avec la recherche d’une meilleure rentabilité des domaines[3]. La diversification sociale des propriétaires et la transformation des économies rurales favorisent de nouvelles pratiques de gestion et d’exploitation. Les propriétaires cherchent à accroître les revenus de leurs terres par l’achat de nouvelles terres, des défrichements, des travaux hydrauliques, des bonifications, le partage des communaux, l’amélioration des techniques agricoles, l’élevage, ou encore la révision des contrats conclus avec les dépendants comme l’illustre la Toscane des XVe-XVIe siècles, où la mezzadria est réorganisée et adaptée[4]. À partir du XVIIIe siècle, agronomes et physiocrates placent à leur tour la modernisation et la rentabilité de la terre au cœur de leur réflexion[5].

De la France à l’Italie, à l’Espagne ou encore à la Suède, ces stratégies ne conduisent cependant pas partout aux mêmes résultats. La comparaison entre les différentes régions européennes permet de mettre en évidence des situations contrastées, entre concentration foncière et « reféodalisation » de certains espaces, et modernisation économique dans d’autres. De même, la situation financière des propriétaires est loin d’être homogène : à côté de seigneurs disposant d’importantes ressources existe une noblesse moins fortunée, parfois contrainte de réduire ses dépenses ou de chercher de nouvelles sources de revenus. Les livres de comptes, les documents de gestion et les témoignages des propriétaires ou de leurs agents permettent ainsi d’interroger les rapports entre fortune, exploitation des domaines et capacité d’innovation.

Dépenser et administrer l’argent

Produire ou capter des richesses ne prend tout son sens qu’en considérant la manière dont elles sont administrées et dépensées. Le château constitue en effet une entreprise coûteuse. Construction, entretien, réparations, défense, achat de terres ou de matériel, rémunération des personnels et gestion quotidienne supposent des ressources importantes. Le château peut également être pris dans des mécanismes de crédit et d’endettement, voire constituer lui-même un actif susceptible d’être engagé ou gagé lors de rançon par exemple.

Les pratiques comptables seront au cœur de cet axe. Partout, de la Bretagne[6] à la Savoye[7] comme dans les terres d’Empire[8], les comptabilités seigneuriales permettent de suivre les revenus et les dépenses, d’observer les modalités de leur administration et de comparer des domaines de dimensions et de statuts différents. Elles donnent également accès aux instruments de gestion employés par les châtelains et leurs serviteurs, ainsi qu’aux transformations de ces pratiques. Les comptabilités des châtellenies et seigneuries montrent ainsi que ces systèmes ne sont pas figés : ils se perfectionnent, s’adaptent et témoignent d’une attention croissante portée à la connaissance et au contrôle des ressources.

L’époque moderne accentue cette attention à la gestion des revenus. La diversification des propriétaires et l’évolution des économies rurales s’accompagnent d’une volonté croissante de connaître les biens, d’en améliorer le rendement et d’organiser rationnellement leur exploitation. Les livres de comptes, les mémoires de propriétaires ou les projets d’amélioration permettent d’observer cette culture de la gestion et de la numératie, y compris lorsque les ambitions affichées ne peuvent être réalisées faute de moyens. Le cas du comte de Clermont-Toucheboeuf, en Périgord, qui réfléchit depuis son exil en Irlande, en 1794, aux moyens d’accroître les potentialités agricoles de ses terres, illustre la place prise par cette réflexion sur la gestion et la rentabilité du domaine. Au XIXe siècle le recours aux régisseurs se fait plus fréquent : qui et comment les recrute-t-on ? La comptabilité châtelaine mobilise des acteurs qui n’ont guère été étudiés : régisseurs, chargés d’affaires, secrétaires etc. Les plus fortunés recourent au crédit, au risque d’un surendettement révélé par les crises cycliques et par la grande déroute des propriétaires fonciers des années 1880[9] ; les liquidations de châteaux sont alors spectaculaires, et les bâtiments ne trouvent pas facilement preneurs.

L’argent du château est aussi celui des dépenses. Celles-ci peuvent être directement productives : acquisition de terres ou modernisation des exploitations etc. Elles peuvent également être liées à l’habitation et au confort, à mesure que les fonctions résidentielles du château se transforment. À l’époque moderne, construction de nouvelles résidences, agrandissement ou réaménagement des anciennes, développement des jardins d’agrément et transformation des décors intérieurs témoignent de nouvelles manières d’habiter le château mais ont un coût souvent exorbitant qui contribue à l’endettement des propriétaires.

L’étude des dépenses permettra donc de mettre en regard les nécessités économiques et les choix du propriétaire : investir pour produire davantage, entretenir un patrimoine, améliorer le confort, ou encore consacrer des ressources à des dépenses qui ne sont pas directement productives. Cette articulation entre recettes et dépenses permettra de mieux comprendre les équilibres économiques propres aux différents types de conjonctures et de châteaux et les stratégies développées pour les maintenir, en particulier au sortir de grands bouleversements tel que la Révolution française ou les guerres des siècles suivants.

Montrer et symboliser l’argent

Enfin, la richesse ne se réduit ni à ce que le château produit, ni à ce qu’il coûte. Elle peut être transformée en prestige, en mémoire et en pouvoir symbolique. Le château est aussi le lieu où la fortune se donne à voir et où s’affirme un rang social.

Cette dimension invite d’abord à interroger les représentations de l’argent et leur évolution[10]. Les rapports entre richesse, morale et religion sont historiquement variables. Au Moyen Âge, la condamnation de l’usure et des usuriers coexiste avec des pratiques économiques indispensables au fonctionnement des sociétés. À la fin du Moyen Âge et durant les siècles modernes, les représentations évoluent et les relations à la richesse se diversifient. La fortune peut être recherchée, accumulée et investie, tout en demeurant susceptible d’être critiquée lorsqu’elle paraît incompatible avec les valeurs attachées au statut social de son détenteur. Même si pendant les siècles précédents le château a déjà ses pauvres, au XIXe siècle, la bienfaisance s’impose pour le châtelain qui détient la richesse comme en attestent ses dons aux bureaux de bienfaisance. L’évergétisme se développe avec la modernisation de l’espace villageois, prolongeant ainsi la protection paysanne des siècles antérieurs : fontaines, lavoirs, presbytère, salle d’asile, école, cimetière, entretien et mobilier de l’église, monument aux morts de la Première Guerre mondiale, autant de réalisations dans lesquelles le château est partie prenante, dans bien des villages, contribuant ainsi au consentement social des campagnes postrévolutionnaires et à sa domination économique.

À toutes les époques, l’argent permet ainsi d’interroger les rapports entre fortune et identité sociale, qu’il s’agisse de la noblesse pauvre ou des propriétaires enrichis récemment. La construction d’un château, sa transformation, son décor ou l’organisation d’un train de vie peuvent accompagner une ascension sociale, affirmer une appartenance nobiliaire, conforter une position familiale ou chercher à effacer une origine sociale différente (« savonnette à vilain »). À l’inverse, l’insuffisance des ressources peut conduire à des formes de déclassement[11], de réduction du train de vie ou de réorientation des stratégies patrimoniales.

Les formes concrètes de la dépense deviennent alors essentielles. Architecture, mobilier, décors, jardins, domesticité, fêtes et modes de vie constituent autant de moyens de convertir la richesse en distinction. Ainsi, à l’époque moderne, les nouvelles résidences témoignent d’une volonté de conjuguer confort, magnificence et représentation sociale : dans la France provinciale comme dans les États italiens, certains propriétaires développent autour de leur résidence de véritables petites cours destinées à manifester leur rang. La dépense devient ainsi un langage social.

Cette dimension symbolique n’est cependant jamais totalement séparée de la fonction économique du château. Les villas et résidences rurales de l’Italie moderne en offrent un exemple particulièrement éclairant : elles peuvent être simultanément des lieux de gestion des exploitations, de contrôle des travaux agricoles, de résidence et de délassement[12]. Le negotium et l’otium s’y trouvent étroitement associés. Les dépenses consacrées au cadre de vie peuvent donc participer à la fois à la gestion du domaine, à l’usage personnel du propriétaire et à l’affirmation de son statut. Plus largement, la mise en scène de la fortune permet d’interroger les transformations sociales qui traversent les sociétés européennes.

Transformations illustrées, après la Révolution française et à l’issue des deux Guerres mondiales, par des ventes de châteaux. Plusieurs d’entr’eux se trouvent surdimensionnés par rapport à la fortune de leur propriétaire. Les transactions se multiplient[13], animant le marché immobilier des belles demeures. Les bâtiments déclassés parce que privés des ressources de l’argent, ces châteaux deviennent colonie de vacances, hospice, hôpital, simple mairie, hôtel ou gîte[14] etc.

Ainsi, de la monnaie au trésor, des comptes aux investissements, de l’exploitation des terres aux dépenses somptuaires, des jardins à l’architecture et aux modes de vie, ce colloque sur L’argent au château permet de croiser histoire économique, histoire sociale, histoire culturelle, histoire de l’art et archéologie. Les trois axes retenus — produire et capter, dépenser et administrer, montrer et symboliser — ne constituent pas des thématiques étanches : ils correspondent aux différentes dimensions d’un même système de richesse. Une recette peut devenir un investissement, un investissement un élément de prestige, une dépense somptuaire un instrument de distinction, tandis qu’un bâtiment ou un domaine peuvent simultanément constituer un patrimoine, une source de revenus et un marqueur social.

En privilégiant la longue durée et la comparaison, les XXXIVe Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord chercheront ainsi à comprendre comment, du Moyen Âge à nos jours, les propriétaires de châteaux ont produit, géré, dépensé et mis en scène leurs richesses, mais aussi comment les transformations économiques et sociales ont progressivement redéfini ce que signifie « avoir de l’argent au château ».

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Comme chaque année, une excursion sur un site castral aura lieu le samedi.

Les propositions de communications (environ 1500 signes), accompagnées d’une brève biobibliographie de l’auteur(e) doivent être adressées au plus tard le 30 janvier 2027, par voie électronique, en format Word, à Dominique Picco, secrétaire des Rencontres, dopicco@orange.fr et à Michel Combet, vice-président, michel.combet@wanadoo.fr. Les intervenants retenus seront informés au plus tard à la fin du mois de février.

Attention, afin de répondre au calendrier contraint de l’édition papier, la version définitive du texte des interventions sera à remettre pour le 15 octobre 2027, date impérative, pour permettre la sortie de l’ouvrage en septembre 2028.

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[1] L’Argent au Moyen Âge, XXVIIIe Congrès de la SHMESP (Clermont-Ferrand, 30 mai-1er juin 1997), Paris, Publications de la Sorbonne, 1998 ; Legay M.-L., Histoire de l’argent à l’époque moderne : de la Renaissance à la Révolution, Paris, A. Colin, 2014 ; Dosquet Y., Monnaie et raison d’État : une histoire de l’argent dans les civilisations occidentales, Paris, L’Harmattan, 2025.

[2] Rigaudière A., « L’argent au Moyen Âge ». Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle), Vincennes, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2003, p. 661-679.

[3] Bompaire M., « Numismatique et économie monétaire de l’Occident médiéval et moderne », Annuaire de l’EPHE, section des Sciences historiques et philologiques (2023-2024), 156, 2025, p. 270-290.

[4] Crouzet-Pavan É., Renaissances italiennes. 1380-1500, Paris, Albin Michel, 2007.

[5] Combet M., « Agronomes, physiocrates, les nobles et le progrès dans les campagnes françaises dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », dans Figeac M. et Dumanovski L. (dir.), Noblesse française et noblesse polonaise, Bordeaux, MSHA, 2006, p. 227-247.

[6] Rabot B., « Progrès et diffusion des techniques comptables à la fin du Moyen Âge : l’exemple de la Bretagne méridionale », Comptabilités, 10, 2019 ; idem, Les structures seigneuriales en Bretagne méridionale (pays vannetais et comté de Nantes) à la fin du Moyen Âge (XIVe-début XVIe siècle), thèse de doctorat, Nantes, 2015.

[7] Voir les études pionnières coordonnées par C. Guilleré et J.-L. Gaulin sur les châtellenies savoyardes sur https://castellanie.net.

[8] Buchholzer L. (dir.), « Les comptabilités médiévales en terres d’Empire : typologie et perspectives de recherche (XIIIe-XVe siècle) », Comptabilités, 13, 2020. [En ligne], 13 | 2020, mis en ligne le 30 septembre 2020, consulté le 10 novembre 2026. URL : https://journals.openedition.org/comptabilites/4271

[9] Postel-Vinay G., La Terre et l’argent : l’agriculture et le crédit en France du XVIIIe au début du XXe siècle, Paris, A. Michel, 1998.

[10] Zelizer V. A., La signification sociale de l’argent, Paris, Seuil, 2005 ; Blic D. de, et Lazarus J., Sociologie de l’argent, Paris, Éd. La Découverte, 2021.

[11] Barbot M., Chauvard J.-F et Levati S. [éd.], L’expérience du déclassement social (France-Italie, XVIe-premier XIXe siècle), Rome, École française de Rome, 2021.

[12] Muraro M., Civilisation des villas vénitiennes, Paris, Mengès, 1987.

[13] Mension-Rigau É., La Vie des châteaux, Paris, Perrin, 1999.

[14] Boussion S. et Gardet M. [dir.], Les Châteaux du social, Paris, Presses universitaires de Vincennes/Éd. Beauchesne, 2010.