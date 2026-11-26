L'intitulé de ce colloque a tout du paradoxe. Comment la colère, passion traditionnellement considérée comme irrationnelle, peut-elle soutenir la réflexion, activité qui requiert clairvoyance et maîtrise de soi ? C'est cette interrogation qui guidera les invités dans l'exploration et l'étude de textes aussi bien philosophiques qu'historiques, fictionnels ou poétiques.

Si la production littéraire et philosophique de l'âge classique, poursuivant le procès de la colère initié par Platon et Sénèque, sera convoquée, seront surtout relues les réflexions qui, dans le sillage d'Aristote, distinguent une juste colère et contribuent ainsi à une réévaluation morale et anthropologique de cette passion. À rebours d'une conception pathologique et de toute condamnation morale, les auteurs étudiés dans ce colloque, tels que Fénelon, Rousseau ou Diderot, invitent à redécouvrir, voire à célébrer, les vertus spéculatives et politiques d'une colère qui peut se révéler exemplaire. La colère, ainsi réhabilitée, éclaire l'évolution d'une sensibilité qui, de l'empirisme au matérialisme, en passant par le sensualisme, cultive la puissance aussi bien morale que politique des passions.

Quoi de plus salutaire qu'une colère qui se soulève contre l'injustice, la médiocrité ou le préjugé ? Loin d'être une folie passagère, la colère, de plus en plus bouillonnante de la Fronde à la Révolution, devient alors l'arme privilégiée d'esprits éclairés soucieux de lutter contre tout ce qui nuit à la vérité et à la justice. Mais sous la colère couve une énergie de révolte qui peut rendre aussi clairvoyant et perspicace qu'aveugle et violent. Juguler les assauts d'une passion qui, devenue rage, peut dénaturer l'homme et avilir son combat là où, mue en indignation, elle révèle la grandeur d'une âme et d'une lutte, tel est donc l'ultime défi auquel ces penseurs de la juste colère se confrontent tout comme ceux qui étudient leurs discours.

Programme

Jeudi 28 janvier 2027

Journée âge classique

9h00 Accueil café

9h20 Introduction

9h35 Communication inaugurale

Delphine Antoine-Mahut (ENS Lyon) :

"Les raisons cartésiennes de la colère"

Session 1 : Colères des puissants à l'âge classique

Présidente : Marine-Karine Schaub (UPEC)

10h00 Claire Fourquet-Gracieux (UPEC)

"Les visages de la colère royale, une question de genres ? Poétique, rhétorique et politique"

10h25 Sandrine Berregard (Université de Strasbourg)

"Fureur et colère dans la dramaturgie tragique de Tristan"

Pause

11h10 Anne Régent-Susini (Sorbonne Nouvelle)

"Colère du prince, colère du prédicateur chez Bossuet : une colère sans sujet ?"

11h35 Nicolas Garroté (CPGE)

"Saint-Simon et la colère des princes"

Discussions

Déjeuner

Session 2 : Repenser les colères antiques : perspectives poétiques, politiques et morales.

Présidente : Claire Fourquet-Gracieux (UPEC)

14h00 Delphine Reguig (Université de Saint-Étienne)

"Colères antiques, polémique moderne : reconfiguration et récupérations de l'épique dans la Querelle"

14h25 Agathe Mezzadri-Guedj (CPGE et Neoma Business School)

"Aristie homérique, irascible thomiste et justice divine : l'échelle de la colère dans le Télémaque de Fénelon"

Discussions



Session 3 : Colère et condition féminine

Présidente : Anne Teulade (UPEC)

14h55 Catherine Pitiot-Kirkby (Université de Montpellier)

"D'une colère féministe ante litteram. Modalités d'expression et stratégie rhétorique dans les écrits d'Arcangela Tarabotti"

15h20 Anouk Pabiou (Université de Grenoble)

"Éprouver l'injustice : colère, ressentiment et murmure chez François Poulain de la Barre et Gabrielle Suchon"

Disccusions

Pause

Session 4 : Colères libertines à l'âge classique

Présidente : Stéphanie Genand (UPEC)

16h10 Alexandre Pruvost (UPHF)

"Lenteur et dissidence. Métamorphoses de la colère dans la littérature libertine."

16h35 Alexandre Mora (Université Paris 8)

"Sensations, passions et corps en colère dans la fiction pornographique des Lumières"

Discussions

Clôture de la journée

Vendredi 29 janvier

Journée XVIIIe siècle

9h00 Accueil

Session 1 : La colère au temps des Lumières, une passion contagieuse ?

Présidente : Ariane Revel (Université Paris 8)

9h15 Florent Guénard (UPEC)

"Ressentir l'injustice. Scènes de colère dans la philosophie des Lumières"

9h40 Éléonore Brouillaud (Sorbonne Université)

" 'La colère suffit et vaut un Apollon' : colère et éloquence de la vérité chez Rousseau"

10h05 Colas Duflo (Paris Nanterre)

"La colère et la fiction : l'indignation comme opérateur de défictionnalisation dans les fictions à ambition philosophique"

Discussions

Pause

Session 2 : Colère sociales

Président : Guilhem Armand (Université de la Réunion)

10h45 Henri Portal (Sorbonne Université)

"Marivaux face à la colère populaire"

11h10 Nicolas Duffau (UPEC)

"Rousseau et la colère paysanne"

11h35 Raphaëlle Brin (ENS Lyon)

"La légitimité à géométrie variable dans le discours philosophique : de la colère des dominés en contexte insurrectionnel"

Discussions

Déjeuner

Session 3 : La colère, une passion légitime ? Débats anthropologiques, philosophiques et théologiques au XVIIIe siècle.

Présidente : Agathe Mezzadri-Guedj (CPGE et Neoma Business School)

14h10 Stéphanie Genand (UPEC)

"Une 'passion qui nous jette hors de nous-mêmes' : la colère, un défi de la science de l'homme au XVIIIe siècle"

14h35 Guilhem Armand (Université de la Réunion)

"La colère chez Diderot : révolte légitime ou emportement stérile ?"

15h00 Nicolas Monetti (UPEC)

"La colère de Dieu est-elle légitime ? Poésie et controverses religieuses au XVIIIe siècle"

Discussions

Pause

Session 4 : Politiques de la colère

Président : Florent Guénard (UPEC)

15h45 Saki Sekiguchi (Université de Tokyo)

"De la colère à l'amour de la patrie : la formation d'une passion politique au XVIIIe siècle"

16h10 Marion Magliocco (UPEC)

"Circonscrire et refroidir les colères postrévolutionnaires, ou l'art staëlien de négocier avec les passions"

Discussions

Clôture du colloque