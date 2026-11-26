Le colloque Léel, en bref ! annulé en juin en raison de la canicule revient, sous une forme en(core plus) brève !

Sont proposées deux demi journées les 7 et 10 décembre, associant conférences plénières, table ronde, rencontre-projection, atelier d'écriture, conférence chantée, performance plurilingue...

Lien pour l'inscription (gratuite)

Programme :

Lundi 7 décembre

Maison de la Recherche Germaine Tillon (Amphi Tillon)

- 13h45-14h : Ouverture par Chadia Arab, directrice de la SFR Confluences (Université d'Angers)

- 14h-15h : Conférence - Raphaël Baroni (Université de Lausanne) (en ligne) : « Contempler avec attention l’expérience exolingue d'un migrant à l’échelle d’une planche de bande dessinée », modérée par Isabelle Cros (Aix Marseille Université)

-15h-16h : Retour sur le projet “Une histoire dans ma langue” , présenté par Aline Guérin (Association Toile d'éveil), Florence Lacroix (Université de Nantes / Inspé), modérée par Isabelle Audras (Le Mans Université, Pôle Enjeux) (en présentiel et accessible en ligne)

- 16h-16h45 : Lecture offerte - Lecture d’un album plurilingue par Aline Guérin et Mathilde Baudelot (Association Toile d'éveil) et pause café (en présentiel uniquement)

- 16h45-17h45 : Atelier d'écriture - "Atelier d'oraliture plurilingue, entre art et science. En bref", animé par Isabelle Cros (Aix Marseille Université) (en présentiel et accessible en ligne)



Salle La Parenthèse (Université d'Angers)

-18h-19h : Conférence chantée - Denis Péan, « Le Chant tisse la robe des songes », animée par Michael Federspiel (Université d'Angers) (en présentiel uniquement)



Jeudi 10 décembre

Maison de la Recherche Germaine Tillon (salle Julien Gracq)

- 9h-10h30 : Escape game plurilingue - Animé par Valentina Semeghini (Association Afalac) suivi d’un temps d’échange (en présentiel uniquement, réservé aux étudiant.es, 10 places sur inscription)

- 13h-14h : Conférence - Virginie Douglas (Université le Havre Normandie) (en ligne) : « Jouer avec la traduction et la pluralité des langues dans le livre pour enfants, ou comment contrer la suprématie de l’anglais », modérée par Valentin Feussi (Université d’Angers)

- 14h-15h30 : Projection et Rencontre - Ilhem Belarbi (Université Paris 8 & Université de Karlsruhe) (en ligne), « Du bref au récit : corps, image et objet dans une recherche-création auprès de jeunes plurilingues », modérée par Adèle Abéchir(Le Mans Université) et Julie Mazé (Université d'Angers)

- 16h-16h45 : Performance du Collectif Les Griottes Voyageuses (cie La Valise Indigo) "Corps en lisière" (en présentiel uniquement)

- 16h45-17h : clôture