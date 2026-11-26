Mis en examen le 10 novembre à Nanterre pour complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence (Livres Hebdo), Michel Houellebecq répond devant un juge d'instruction d'un entretien donné en 2022 à Michel Onfray pour la revue Front populaire, sur une plainte de l'Union des mosquées de France. Paru en juin chez Rizzoli, Il romanzo sotto accusa de Walter Siti, dont Mario Barenghi vient de rendre compte dans Doppiozero, rappelle que le roman est né suspect, accusé de corrompre les mœurs et juge avec sévérité son tournant éthique pour promouvoir une littérature incorrecte : nos littératures seraient désormais placées sous la tutelle de la bienséance et des algorithmes. Rapprocher les deux noms est d'ailleurs une habitude de la critique italienne : une journée d'études les réunissait à Padoue dès 2018 sous le titre Estremi Occidenti, que Valentina Sturli, qui avait étudié l'invective chez Houellebecq, a repris pour un livre (Mimesis, 2020), et la revue allegoria les a placés côte à côte dans son dossier Gli immoralisti. Il est vrai que l'un comme l'autre font le roman d'un Occident livré au marché, désirs compris, et qu'ils prêtent leur nom à leurs personnages, Houellebecq en performeur de lui-même, au point de compliquer la question de savoir si l'on peut dissocier l'œuvre de l'auteur. On les a tous deux aussi soupçonnés de faire commerce du scandale, reproche que Michela Marzano adressait récemment, par exemple, à Bruciare tutto de Siti (Au feu de Dieu, Verdier). Mais l'incorrection de Siti, éditeur et ami de Pasolini, loge dans l'œuvre, où elle confie le mal à un personnage et s'adosse à une doctrine, celle d'un roman qui n'a ni à consoler ni à éduquer, alors que la justice reproche à Houellebecq une parole donnée en entretien, tenue en son propre nom sur une minorité réelle. L'auteur de Soumission, qui s'est souvent présenté comme postpolitique, s'est partiellement excusé de ses prises de position dans Quelques mois dans ma vie (Flammarion, 2023) - on reste pourtant loin de l'art de la consolation qu'Agathe Novak-Lechevalier lit chez Houellebecq, nous invitant à nous réconcilier avec lui. Les juges ne sont pas non plus les mêmes : Siti relève du lecteur et du critique, Houellebecq d'un tribunal, où ses avocats dénoncent une judiciarisation du débat d'idées. Sur ce partage entre la critique et le juge, on relira Juger les mots d'Anna Arzoumanov (« Qui doit juger des mots ? ») et son enquête sur la censure, et, sur Siti, le numéro que lui consacrait Critique ainsi que le questionnaire que lui soumettait Emmanuel Bouju.
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Publié le par Alexandre Gefen