La seule évocation du mot mélancolie fait surgir une nébuleuse de mondes intérieurs. Dans le grand découpage des sentiments de la culture occidentale, on peut avancer que la mélancolie est un domaine au moins aussi important que celui de l’amour, mais là où ce dernier ouvre à l’altérité, la première se déploie suivant un mouvement introversif. Les territoires de la mélancolie sont vastes et arpentés par de nombreux artistes, écrivains, religieux ou savants, qui donnent sens à cette expérience aux côtés de ceux qui l’éprouvent.

Esthétisée, spiritualisée ou médicalisée, la mélancolie en appelle à tous nos savoirs et nos faires pour ne pas rester pétrifié à son contact. Pourtant, dans les stupeurs et les douleurs qu’elle inflige, la mélancolie fascine, et peut-être même attire, par le type d’exploration de soi auquel elle invite. Si les regards et pratiques autour de la mélancolie ont, au fil des siècles, construit une polysémie quelque peu nébuleuse, démêler les appartenances de la mélancolie permet de lever le voile que ce mot-écran a jeté sur son référent, uniformisant des réalités diverses historiquement, des états psychiques et physiologiques différents, et des espaces sociaux variés. C’est au(x) devenir(s) de cette notion au XIXe et XXe siècle que ce recueil de textes souhaite s’intéresser.

Si le discours sur la mélancolie semble extrêmement quadrillé, il n’en est pour autant pas épuisé ; les auteurs proposent de déplier les différentes réalités, les strates d’histoire récentes, les survivances et les métamorphoses les plus actuelles, y compris dans ses rapports avec le concept contemporain de dépression.

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Table des matières

Remerciements

Anaëlle Touboul et Astrid Chevance, Introduction

Eva Yampolsky, Les écritures de la souffrance. L’observation d’un cas de suicide mélancolique à l’époque des aliénistes

Virginie Tellier, Devenirs de la mélancolie nervalienne

Fériel Kaddour, Les éclipses de la voix : un timbre pour la mélancolie. Purcell, Schumann, Baudelaire

Elodie Boissard, De la mélancolie à la dépression via l’humeur

Audrey Vermetten, La mélancolie au cinéma : courte étude à travers quelques films

Laurent Demanze, La Maison mélancolie

Chantal Henry et Raphaël Gaillard, Postface. Actualités psychiatriques de la mélancolie

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