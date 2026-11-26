Appel à candidatures pour la formation ESOR (IFE-ENS de Lyon) qui vise à accompagner enseignant·es-chercheur·ses et doctorant·es dans l'écriture sonore de leurs recherches. Il s'agit de la troisième année de mise en place de ce programme d'accompagnement.

Devant le besoin croissant de la communauté scientifique de rendre accessible la recherche, et en particulier en SHS, les podcasts apparaissent comme un medium privilégié de diffusion de la recherche. La création d'objets sonores constitue en effet une opportunité actuelle et fédératrice pour véhiculer et valoriser ses idées.

L'Institut Français de l'Éducation de l'ENS de Lyon propose, pour le 2e semestre 2026-2027, un accompagnement à la création d'un documentaire/production sonore de Recherche.

Cet accompagnement annuel s'appuie notamment sur l'expérience développée à l'IFÉ via la webradio Kadekol et sur l'expertise de plusieurs intervenant·es pratiquant le documentaire et la création sonore, notamment comme outil d'écriture de recherche et de création : Fanny Dujardin, Américo Mariani, Yves Robic et Claire Gatineau.

Les candidatures sont ouvertes à toutes et tous.

Quand ?



Formulaire à compléter d'ici le 15 janvier 2027.

Conditions de participation :

Le projet de réalisation sonore doit traiter des travaux de thèse ou de recherche de la personne qui participe.

La langue parlée est le français

Renseigner le formulaire de candidature avant le 15 janvier 2027

La participation à la journée d'étude ESOR du 2 mars 2027 (Lyon)

L'engagement à participer aux deux résidences de l'accompagnement (du 3 au 5 février 2027 et du 22 au 25 juin 2027)

Vous pouvez déposer votre candidature en remplissant le formulaire en ligne jusqu'au 15 janvier 2027 inclus.

L’accompagnement ESOR est gratuit, mais nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge le transport et l’hébergement des participant·es. Sur les journées de formation, les repas de midi sont en revanche pris en charge.

Pour toute demande de précisions, vous pouvez contacter Maé Burlat : mae.burlat@ens-lyon.fr.