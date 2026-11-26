Appel à contributions - Numéro spécial dédié à l’œuvre de Wendy Delorme

L’écrivaine et universitaire Wendy Delorme est une artiste queer pluridisciplinaire dont les textes témoignent de son expérience en tant que « gouine sex-radicale, en tant que femme-assignée-femme, en tant que mère d’une famille nombreuse homoparentale, en tant que militante pour la PMA, en tant que féministe ayant revendiqué la liberté sexuelle, en tant qu’alliée des travailleur·e·s du sexe ». Après avoir traduit en français Up your Ass (2022) de Valerie Solanas et préfacé Pornoterrorisme (2025) de Diana Torres, Wendy Delorme s’est progressivement positionnée en tant que médiatrice culturelle au sein des milieux queer et féministes.

Sa bibliographie explore une multitude de genres, une démarche qui reflète les thèmes centraux de son œuvre : kinship, futurité, justice écologique. Le premier roman de Delorme, Quatrième Génération, publié en 2007 avec le soutien de Virginie Despentes, plonge le lecteur dans les scènes underground queer de Paris et de San Francisco au début des années 2000. Il aborde le travail du sexe, les identités trans, les sexualités queer et le BDSM. Le recueil de microfictions Insurrections ! En territoire sexuel (2009) approfondit l’exploration de ces thèmatiques, mêlant autofiction et écriture politique. Plus récemment, avec Viendra le temps du feu (2022), Le Chant de la rivière (2024) et Le Parlement de l’Eau (2025), l’œuvre de Delorme fait écho à l’appel hydroféministe lancé par Astrida Neimanis qui invite le féminisme contemporain à être à la fois « transnational, anticapitaliste et anticolonial », ainsi que « transespèc[e] et transcorpore[l] » (2021, 55). Ces œuvres soulignent l’interdépendance entre les mondes humains et non-humains et explorent la notion de queerness au-delà du sujet humain. Son dernier ouvrage, Ma Chérie (2026), écrit suite à son cancer du sein, prend la forme d’une lettre adressée à sa fille. Il invite une nouvelle génération à envisager des formes de guérison, de soin et de préservation du vivant face aux crises écologiques et politiques

Fidèle à l’urgence des questions abordées dans l’œuvre de Delorme, ce numéro spécial vise à pallier le manque d’attention académique consacré à ses écrits. Il propose d’examiner les pratiques sexuelles non normatives et des sous-cultures telles qu’elles sont présentées dans l’oeuvre de Delorme ; son travail sur la construction communautaire face à l’individualisme et aux violences néolibérales ; la relation entre la littérature et les politiques sexuelles et féministes; les intersections entre politiques trans, queer et féministes ; et la pensée écocritique queer et féministe.

Les thèmes suggérés peuvent inclure, sans se limiter à :

La réception de l’œuvre de Delorme, au sein et au-delà de la communauté queer

Les formes collectives de résistance et de soin

L’écriture face aux crises planétaires

La transcorporéité

L’hydroféminisme

La justice environnementale

Les discours féministes

Le matérialisme féministe et queer

La fiction queer

La représentation des identités et des droits des personnes trans dans la fiction francophone

Le travail du sexe et les études sur la pornographie

La représentation du sexe dans les films et les arts performatifs

Informations et dates limites:

Ce projet sera proposé à des revues internationales de référence de French Studies notoires. Les résumés d’environ 200 mots, accompagnés d’une brève bio-bibliographie, sont les bienvenus en français ou en anglais et doivent être envoyés aux deux adresses suivantes, à Airelle Amédro (airelle.amedro@warwick.ac.uk) et Alex Lachkar (alex.lachkar@univie.ac.at).