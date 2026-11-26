Colloque « SENSURE »

Université de Poitiers, 1-3 avril 2027

Organisé par Stéphane Bikialo, Robert Bonamy, Julien Rault, Gabrielle de Tournemire

Appel à communications

« Pendant plusieurs années, j’ai essayé de faire entendre en toute occasion le mot SENSURE, sans doute parce qu’il me semble recouvrir un phénomène capital, et aussi parce que j’envisagerais volontiers que ce seul mot survive anonymement de moi. » — B. Noël

Le mot sensure apparaît pour la première fois dans L’Outrage aux mots (1975), un essai politico-poétique qui accompagne la réédition du Château de Cène. Sa création (c’est un néologisme) fait suite à la comparution de Bernard Noël au tribunal pour « outrage aux bonnes mœurs », et le terme fut la source de nombreux écrits qui eurent pour tâche de le gloser et de l’enrichir. Bernard Noël lui-même ne cessa jamais vraiment d’en affiner l’acception, dans Le sens la Sensure (1985), La Castration mentale (1997) ou La Privation de sens (2006), mais le mot fut également une énigme lexicale pour bien d’autres figures qui cherchèrent à le définir, et à en circonscrire les enjeux. Tâche complexe lorsque l’on considère les nombreux domaines où la sensure peut s’appliquer (la littérature, la philosophie du langage, la sociologie de la communication ou encore l’histoire des idées), cette recherche autour du terme révèle déjà que, bien davantage qu’une notion littéraire, elle est un trait de notre langue contemporaine.

Construite par opposition à la censure, qui « bâillonne » en privant l’individu de l’exercice langagier, la sensure « indiquerait la privation de sens et non la privation de parole », et agirait donc sur la langue de manière subreptice en usant de nombreux outils : l’abus de langage, le stéréotype, l’occupation globale de notre espace mental par le pouvoir libéral, nous rendant incapables non tant de dire ou de penser, mais de signifier :

« La sensure est la forme douce, indirecte et invisible de domination, compatible avec la liberté d’expression et même la promouvant. Elle ne prive pas d’espace d’expression (en interdisant, en brûlant… comme la traditionnelle « censure »), elle prive de sens par le trop plein, par l’« abus de langage » généralisé. »

Le pouvoir bourgeois, anonyme et sans visage, sature notre environnement de langage et rend l’individu incapable de s’en approprier le sens : « On devine alors que le vieux rêve tyrannique est en train de se réaliser : celui d’une soumission sans contrainte apparente produisant l’effet d’un abandon », écrit Bernard Noël. Impossible dès lors, subissant inconsciemment cette domination cérébrale et cognitive, de créer l’idée concrète d’un contre-pouvoir : non pas impensable, dicible même, mais impossible à mettre en œuvre. Tout se passe comme si, par la sensure, le lien entre la langue et le réel était rompu, l’un ne pouvant agir sur l’autre : les troupes de l’idéologie libérale occupent nos cerveaux, relayées aujourd’hui par les médias et en particulier la télévision dont le but, pleinement assumé à l’époque par l’ancien PDG de TF1, était de « rendre la plus grande partie du cerveau disponible ». À ce flux constant de langage s’ajoute un flux constant d’images qui rend le sujet objet, récipient d’informations contre lesquelles il troque sans le savoir sa capacité à débattre, à exprimer son désaccord, à penser une opposition. Il est d’autant plus important d’insister sur cette question de l’audio et du télévisuel que le terme de « sensure » a aussi été associé, en 1987, aux États Généraux de la culture, pour alerter sur les dangers de la privatisation de la télévision française par les grands groupes. Ce qui amène à poser la question du rôle accordé à ce flux continu d’images, et de son importance dans la conceptualisation enrichie de la sensure, conceptualisation détaillée dans un texte intitulé Le Cerveau disponible, publié en 2015 aux éditions Libertaires.

Dans les années 1980, le critique de cinéma et de télévision Serge Daney nomme visuel ce qui pourrait être rapproché de la sensure : un flux massif et un « montage obligé » qui neutralisent les images et s’alimentent eux-mêmes au lieu de provoquer la pensée. La proposition de Bernard Noël trouve un écho chez Daney, qui décrit une saturation audiovisuelle abolissant tout manque, tout excès, tout poids. Le cinéma serait dès lors un espace de persistance du sens et d’un visible capable d’éconduire le visuel. Si le cinéma ne figure pas parmi les objets de Bernard Noël, une constellation de démarches filmiques contemporaines s’oppose résolument à la privation de sens, en travaillant politiquement le poids des plans et du montage, des voix et des formes cinématographiques.

La sensure, issue du domaine littéraire, a donc depuis les années 1970 évolué en substance, et désigné au fil des ans de plus en plus de phénomènes, trouvant des échos dans bon nombre de domaines et de disciplines : le psychanalyste Claude Allione décrit la « saturation » de nos perceptions par la langue dans La Haine de la parole (2013) , et la « censure démocratique », développée par le journaliste Ignacio Ramonet dans La Tyrannie de la communication (1999) en est aussi l’une des manifestations. Les exemples sont nombreux et rejoignent notre extrême contemporanéité, l’autrice Nathalie Quintane évoquant par exemple cette « liberté d’expression [qui] est juste un syntagme lexicalisé, en pilotage automatique, et qui n’a plus de sens ni d’usage » lors d’un entretien donné en 2018 pour Diacritik au sujet de son œuvre Un œil en moins, qui traite du mouvement social « Nuit Debout ».

En quoi la notion de « sensure » peut-elle être utile (nécessaire ?) aujourd’hui, pour dire l’évolution des formes de dominations contemporaines ? Comment adapter son usage à la multiplication des sollicitations, à l’intensification du double discours et à la multiplication des injonctions contradictoires qui caractérisent les dits et les non-dits qui traversent et tissent notre quotidien ? Comment résister à la sensure et penser cette résistance à l’aune d’un retour de la censure brutale et décomplexée : la restriction sémantique est-elle incompatible avec la restriction lexicale ? Qu’arrive-t-il lorsque la violence d’État, dans la répression de toutes les formes de contestation, retrouve les vertus du bâillon, sans que disparaisse pour autant la « langue de coton », selon l’expression heureuse de François-Bernard Huyghe ? En interrogeant l’actualisation possible des phénomènes de censure et de sensure dans nos pratiques et dans nos échanges langagiers contemporains, on ne peut également manquer de penser la question des dispositifs d’intelligence artificielle et des modèles de langage : en quoi la prolifération de textes générés artificiellement dans un flux indifférencié participe de la saturation verbale, de la dissolution du sens et donc des phénomènes de sensure décrits par Bernard Noël ? Comment certains mots surreprésentés au sein de ces novlangues algorithmiques finissent par s’imposer jusque dans nos conversations ordinaires, quand d’autres tendent au contraire à disparaître ? Puisque l’IA décide de ce qui est dicible ou non, quelle forme de sensure/censure contemporaine peut-on identifier et quelles conséquences dans notre rapport au langage et au monde ?

La notion de sensure, adossée à celle de censure, implique une réflexion fondamentalement pluridisciplinaire, au croisement de la linguistique, de l’analyse de discours (médiatique et politique), de la littérature, de la philosophie, de la sociologie ou encore de l’anthropologie. En faisant dialoguer des spécialistes (universitaires) de ces différentes disciplines, avec des professionnel·les de l’écrit (auteurs et autrices, poètes, journalistes), de l’enseignement (dans le secondaire et le supérieur), du monde du livre et du monde éditorial, ce colloque souhaite apporter un éclairage à la fois théorique et pratique sur les formes actuelles de censure et de sensure dans toutes ses dimensions (langagières ou non) socialement engagées.

Les propositions, qui se situeront dans les différents champs disciplinaires mentionnés, pourront épouser plusieurs formats – du cas pratique à la réflexion théorique – et plusieurs gestes critiques – de la description à l’intervention. Elles s’inscriront, dans la mesure du possible, dans l’un des trois axes suivants :

1) Théorie de la sensure (langage, média, politique)

2) Censure et sensure d’hier à aujourd’hui (interdisciplinarité, intermédialité)

3) Lutter contre la sensure (pratiques artistiques, recherches scientifiques, gestes politiques)

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Les propositions de communication devront être envoyées avant le 30 janvier 2027 au plus tard aux adresses suivantes : stephane.bikialo@univ-poitiers.fr ; robert.bonamy@univ-poitiers.fr ; gabrielle.de.tournemire@univ-poitiers.fr ; julien.rault@univ-poitiers.fr

Elles devront comporter le titre et le résumé de la proposition (2 000 caractères maximum, espaces comprises), une brève note biographique du/de la candidat(e) (700 caractères maximum, espaces comprises). Les résultats de l’appel seront communiqués au plus tard le 15 février 2027.

Le colloque se déroulera à l’Université de Poitiers, du 1 au 3 avril 2027.

Bibliographie indicative

Noël Bernard, Le Sens la sensure, éditions talus d’approche, 1985.

Noël Bernard, Le Syndrome de Gramsci, P.O.L., 1994.

Noël Bernard, La Castration mentale, P.O.L., 1997.

Noël Bernard, « Sur la sensure », entretien avec Y. Jouan, Apulée n°5, mai 2020.

Noël Bernard, L’Outrage aux mots, Paris, P.O.L, coll. « Œuvres », no 2, 2011.

Noël Bernard, « « la sensure », Entretien avec Jean-Paul Hirsch », 15 janvier 2010, (en ligne).

Noël Bernard, Le Château de Cène, Paris, Gallimard, coll. « L’imaginaire », no 286, 1997.

Noël Bernard, Alain Veinstein et Nicole Burle-Martellotto, Bernard Noël, « du jour au lendemain », Coaraze, L’Amourier, coll. « Collection Bio », 2017.

Noël Bernard, Le Cerveau disponible, Saint-Georges-d’Oléron, les Éditions libertaires, 2015.

Noël Bernard, « La Sensure ou la privation de sens », 2019, en ligne :

https://www.tvnetcitoyenne.com/news-details.php?page=content&type=videos&idcontent=6579

Bibliographie critique

Bikialo Stéphane, « Bernard Noël : la langue contre la sensure », dans Littérature et sociologie (dir. Philippe Baudorre, Daniel Rabaté et Dominique Viart), Presses Universitaires de Bordeaux, 2007, p. 139-158.

Bourassa Lucie, « « Bruits de langues » et articulations : la poésie de Bernard Noël à contre-sensure », Études françaises, vol. 55, no 3, 20 décembre 2019, p. 155-172.

Malaprade Anne, Bernard Noël: l’épreuve des c-sensures, les c-sensures à l’épreuve, Paris, S. Arslan, 2003.

Pazzotu Florence, Frères numains, Al Dante, 2015.

Roelens Nathalie, « Censure ou sensure ? », Communications & langages n°155, mars 2008, p. 3-26.