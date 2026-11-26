À la croisée des études littéraires, de l’histoire culturelle et de la réflexion économique, cet ouvrage collectif interroge la manière dont l’imaginaire littéraire met en scène la cupidité, la convoitise, l’accumulation de richesses et les tensions qu’elles sus­citent. Des premiers récits de la colonisation – nourris par le fantasme des trésors du « Nouveau Monde » – jusqu’aux œuvres contemporaines marquées par les logiques du capitalisme global, la promesse de s’enrichir apparaît comme un moteur puissant de récits, de mythes et de conflits, mais aussi comme une force qui a durablement façonné notre imagi­naire collectif. La littérature offre un point de vue privilégié pour saisir les dimensions symboliques, morales et politiques de l’argent, que les discours économiques ou statistiques peinent souvent à rendre visibles. En examinant des récits qui gravitent autour de la richesse, les auteurs mettent en lumière les promesses, les illusions et les dérives associées au désir de posséder. Ils se penchent sur les rapports de pouvoir et les formes de domination dans les diverses sociétés de l’Amérique fran­çaise. Du Canada aux Antilles, en passant par la Louisiane et l’Acadie, ce volume offre une réflexion inédite sur les multiples visages de la fortune dans les littératures d’expression française en Amérique.

Julien Defraeye est professeur agrégé à l’Université Saint-Thomas, au Nouveau-Brunswick.

Nicolas Hebbinckuys est professeur agrégé au Département d’études françaises de l’Université de Waterloo, en Ontario.

Avec les contributions de David Bélanger, Jean-Jacques Defert, Julien Desrochers, Emma Harlet, Rachel Nadon, François Paré, Scott M. Powers, Nathan Rabalais, Chantal Richard, Linsey Sainte-Claire et Antonio Viselli.