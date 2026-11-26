Travail sur la langue, langue du travail : rhétorique et formes du travail dans les littératures de langues romanes

section du 40e Romanistiktag à l’Université de Gießen, Allemagne (27-30 septembre 2027)

organisation : Viviana Macaluso (Université libre de Berlin), Dr Andrea Baldan (Université Goethe de Francfort)

Textus désigne un entrelacement de fils individuels – et de mots. Le tissage constitue à la fois une activité artisanale et une activité littéraire. L’association du tissage manuel et du tissage narratif est présente depuis toujours dans la littérature, comme en témoignent notamment les Métamorphoses d’Ovide (Arachné, Philomèle) ou l’Odyssée d’Homère (Pénélope). Aujourd’hui encore, les métaphores du nouage, du tricot ou du filage sont employées pour évoquer le travail textuel (féminin), comme le montrent, entre autres, la poésie de Marceline Desbordes-Valmore ou Chantiers (2015) de Marie-Hélène Lafon. D’autres formes de travail ont également été et continuent d’être mobilisées pour concevoir la littérature. C’est notamment le cas de la métaphore de la construction d’un édifice, utilisée pour représenter l’écriture et la structuration d’une œuvre (ut architectura poësis), dans La Cité des dames (1404-1405) de Christine de Pizan ou dans Il cane di Diogene (1687-1689) de Francesco Fulvio Frugoni. Depuis l’industrialisation, les écrivain·e·s recourent également à l’image du travail d’usine pour réfléchir, à l’aune du rythme de la chaîne de production, sur le monde littéraire, sur la tradition de l’écriture consacrée à la classe ouvrière et sur l’histoire de la littérature (par exemple, dans le roman en vers de Joseph Ponthus, À la ligne. Feuillets d’usine, 2019). Dans une perspective plus large, la réflexion littéraire sur le travail contribue également à interroger la société et soulève des questions d’ordre politique et économique, ainsi que des questions liées aux théories du genre (par exemple, Quaderno proibito d’Alba de Céspedes, 1952, et Cuaderno de campo de María Sánchez, 2017), aux approches postcoloniales (Sembène Ousmane, Le Docker noir, 1956; Gauz, Debout-payé, 2014) ou à l’écologie (Tommaso Di Ciaula, Tuta blu, 1978). La transposition du travail textuel dans une activité physique permet ainsi aux auteur·e·s d’exprimer l’indicible ou l’inexprimable en leur donnant une forme grâce aux ressources du langage, ou encore de les rendre perceptibles à travers l’expérience corporelle.

Dans une démarche similaire, Roland Barthes s’appuie sur l’étymologie du terme « texte » et sur l’image du scripteur « au travail » pour élaborer sa conception pratique de la littérature (La mort de l’auteur, 1969). Il rejoint en cela Antonio Gramsci et Walter Benjamin, qui conçoivent l’activité littéraire comme une forme de travail pratique. Déjà, l’Évangile selon Jean présentait le Verbe comme la force créatrice à l’origine de la création du monde. L’articulation entre le travail sur la langue et la langue du travail constitue une analogie féconde pour penser la représentation de l’art littéraire à travers les notions de production et de technè, comme on peut notamment l’observer chez Charles Baudelaire, Eugenio Montale et Edoardo Sanguineti.

C’est à cette rhétorique du travail que la présente section entend se consacrer. D’une part, elle examinera la manière dont l’art du langage permet de représenter le travail à travers les mots et les images dans les littératures de langues romanes. D’autre part, elle s’intéressera à la représentation de l’activité littéraire comme travail, à la rhétorique qui lui est associée, ainsi qu’aux mots et aux images empruntés aux différentes activités professionnelles. Il s’agira donc d’étudier les éléments sémantiques et les procédés lexicaux, stylistiques et textuels et visuels qui puisent dans l’univers du travail. La représentation littéraire du travail sera ainsi examinée à la lumière de ses implications poétologiques, afin de déterminer dans quelle mesure le travail peut être mobilisé dans une réflexion théorique sur la littérature. Seront étudiés aussi bien les textes qui abordent explicitement la question du travail (littérature du travail, littérature ouvrière, working-class literature) que ceux qui mobilisent le travail comme principe fondateur d’une poétique. L’approche comparatiste permet de mettre la littérature prémoderne et la littérature contemporaine en dialogue, afin d’élargir l’horizon d’analyse.

Questions de recherche possibles :

Comment le travail est-il mis en mots ? Dans quelle mesure la littérature représente-t-elle les activités professionnelles, du Moyen Âge à nos jours, et à quels modèles ces représentations se réfèrent-elles ? Dans quelle mesure les textes consacrés au travail entretiennent un dialogue intertextuel ? Dans quelles conditions historiques et anhistoriques le travail devient-il un objet littéraire ?

Quelles conceptions poétologiques découlent de l’écriture sur le travail ? Comment le travail (ou sa métaphore) peut-il être mobilisé pour réfléchir au travail de la langue ?

Quelles questions l’écriture sur le travail soulève-t-elle pour les études littéraires et le monde de la littérature, notamment en matière d’esthétique de la réception, de théories du genre, d’approches postcoloniales et d’écologie ?

Quels moyens et procédés linguistiques caractérisent l’écriture sur le travail ? Peut-on observer l’existence d’un code littéraire propre à la « langue du travail » ? Dans quelle mesure le langage du travail est-il réutilisé ou intégré dans d’autres textes ?



Modalités de soumission :

Les propositions de communication peuvent être soumises dans toutes les langues romanes, ainsi qu’en allemand et en anglais. Le résumé (500 mots, références bibliographiques essentielles comprises) ainsi qu’une brève notice bio-bibliographique sont à envoyer au plus tard le 31 janvier 2027 à :

Viviana Macaluso: viviana.macaluso@fu-berlin.de

Andrea Baldan: Baldan@em.uni-frankfurt.de

Les travaux de la section se dérouleront en anglais et/ou en allemand, selon les propositions reçues.

Lien : https://www.romanistiktag.de/sektion-6/