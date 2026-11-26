ASTROLABE — N° 57 | 2026

Le comité de rédaction de la revue Astrolabe est heureux de vous annoncer la parution du numéro 57 de la revue, coordonné par Agnès Cousson, avec Jean-Christophe Bardout et Herve Ferriere, intitulé « Représenter l’inconnu (XVI-XVIIIe siècle) : une voie de découverte de soi ? » (accessible en ligne).

La rencontre avec l’inconnu, de quelque nature soit-il (végétale, animale, humaine) suscite l’interrogation et l’imagination chez les personnes témoins – en particulier les voyageuses et voyageurs réels ou fictionnels –, l’expression des sentiments et de pensées (voire d’hypothèses de forme scientifique, comme des comparaisons, homologies ou analogies – ou non – relations à des contes, légendes ou récits mythologiques, on peut penser par exemple aux gigantologies) dans des modalités qui rendent compte du caractère inédit, voire inouï, de la situation et des expériences vécues ou imaginaires. Les récits et carnets de voyage et leurs illustrations (estampes, gravures…) recueillent des réactions qui méritent d’être examinées pour ce qu’elles disent des effets de la découverte de l’inconnu (être humain d’une autre contrée, espèce animale ou végétale, réelle ou fantasmée) sur la prise de conscience de la singularité au XVIIe siècle, du processus de subjectivation et de la construction de relations nouvelles à une altérité et / ou une extériorité dont on pourrait envisager la dimension naturelle en devenir.

TABLE DES MATIÈRES

DOSSIER

« Récit de voyage et représentation de l’inconnu (XVI-XVIIIe siècle) : une voie de découverte de soi ? »

Par Agnès Cousson, Jean-Christophe Bardout et Hervé Ferrière

« Pizzicarella mia, pizzicarella. La tarentule et le tarentisme sous la plume des voyageurs français dans les Pouilles du XVIe au XVIIIe siècle »

Par Adeline Lionetto

« « Fort étonné que nous fûmes en nous regardant l’un l’autre ». De Lery-oussou face au lézard à Challe face à la guenon et aux rats »

Par Sylvie Requemora

« L’inconnu alpin au XVIe siècle »

Par Claire Absil

« Des forêts à défricher, des bois où courir. Représentations de la nature chez Marie de l’Incarnation »

Par Judith Sribnai

« Découvrir « le site, la nature et le climat ». Altérité, environnement et subjectivité dans les Relations de la Guadeloupe du père Breton »

Par Silvia Boraso

« L’altérité orientale dans Ibrahim ou l’illustre Bassa : la représentation du vivant entre figures humaines, animales et végétales »

Par Chiara Rolla

« La critique de la surprise et de l’étonnement du voyageur chez les compilateurs du XVIIIe siècle »

Par Antoine Eche

VARIA

« Carlo Goldoni, dramaturge voyageur : la Comédie-Italienne de Paris comme horizon d’écriture et d’exil (1762-1793) »

Par Youssef Maftah El Kheir

COMPTES RENDUS

« « Voyages réels et imaginaires », Le Moyen Français. Revue d’études linguistiques et littéraires, vol. 94-1, Brepols, 2025 »

Par EliottBoulate

« Ladislas Latoch (dir.), Voyages savants. Écritures du monde (XVIe-XIXe siècle), Paris, Presses Sorbonne Nouvelle (coll. « Bibliothèque Sainte-Geneviève »), 2025, 184 p. »

Par Salomé Ketabi

ENTRETIEN

« Voyager 10 minutes avec Jean-François Regnard »

Illustration : Hubert Rober, Un vaste paysage près de Paris, 1781, huile sur toile, Galerie d’art de Nouvelle-Galles du Sud.