Hétérographies : plurilinguisme et typographie (XXe-XXIe siècles)

Journée d’étude

13 mai 2027

Université de Lille, ALITHILA

Salle F0.13 – Maison de la recherche

Organisation : Jérôme Hennebert (ALITHILA, Université de Lille), Valeria Marino (ALITHILA, Université de Lille). Avec le soutien de la Seal of Excellence Initiative.

Argumentaire

Une langue ne se lit pas seulement : elle se voit. Dans un texte écrit en français, la présence d’une autre langue peut tenir à des mots, mais aussi à la forme d’une lettre, à un signe, à un dessin, à la disposition des blancs sur la page. Le terme d’« hétérographies » désignera ici les manières dont l’altérité linguistique s’inscrit de façon visible dans le texte.

Le plurilinguisme textuel et l’expérimentation typographique sont pourtant rarement pensés ensemble. Les études typographiques, attentives à la poésie comme à la prose, se sont surtout tournées vers le début du XXe siècle (Drucker 1994 ; Christin 1995 ; Chol 2006 ; Debon 2008) et vers le modernisme anglo-américain (Kaufman 1994 ; Bornstein 2001 ; Matore 2023), avant de faire de la typographie un élément central du fait poétique et littéraire (Nørgaard 2019 ; Lesiewicz 2019 ; Corpataux 2025). De leur côté, les études sur les écritures plurilingues se sont surtout intéressées à l’hybridation linguistique, à la réception, aux représentations identitaires, à la critique génétique et aux politiques de la langue, en négligeant souvent la dimension typographique.

À notre connaissance, deux ouvrages pionniers seulement (Weisgerber 2000 ; Bruera et Meazzi 2011) ont tenté de conjuguer plurilinguisme et expérimentation littéraire, en soulignant la centralité des circulations transnationales et de l’emploi de plusieurs langues dans le projet esthétique des avant-gardes historiques. La journée d’étude voudrait prolonger cette réflexion en la recentrant sur la typographie et en l’ouvrant aux œuvres contemporaines : que deviennent ces héritages après le tournant numérique, lorsque les caractères se dessinent à l’écran et que des auteur·rice·s écrivent en français sans toujours l’avoir pour langue première ?

Chez nombre d’entre eux·elles, l’altérité linguistique passe par des marqueurs graphiques. Chez Ryoko Sekiguchi, des formes géométriques, à la frontière de l’idéogramme, structurent les blocs métriques de Calque et d’Héliotropes, particulièrement proches des opérations d’idéogrammatisation de la poésie par Paul Claudel ; chez Etel Adnan, des dessins proches de hiéroglyphes peuplent L’Apocalypse arabe : « Je n’avais plus besoin d’écrire en français, j’allais peindre en arabe » (Adnan 2014 : 22). Pour Quant à je (kantaje), Katalin Molnár a fait concevoir une police, la « molnarienne », qui allonge les lettres sans les élargir afin de donner à voir l’accent d’insistance de la parole. Gabriel Marcoux-Chabot mêle, dans Tas-d’Roches, moyen français, français québécois, chiac, innu, espagnol et latin, et recourt à une grande diversité de caractères pour distinguer les différentes voix, leur ton et la simultanéité des paroles. Ces exemples invitent à reconsidérer la place de la typographie dans la poétique, mais aussi la manière dont les langues se tressent, se hiérarchisent ou se contaminent sur la page.

Cette journée, volontairement exploratoire, souhaite réunir des spécialistes de la typographie et des avant-gardes historiques, de la poésie contemporaine, du plurilinguisme littéraire et de l’édition, afin de faire dialoguer des corpus et des méthodes qui se croisent rarement. Elle s’inscrit dans un projet de recherche en cours d’élaboration à ALITHILA et se veut un espace de discussion plutôt qu’un colloque de résultats. Chaque intervenant·e, à partir d’un cas ou d’un corpus précis, sera invité·e à se confronter à une même question : que fait le plurilinguisme à la typographie, et réciproquement ?

Pistes de réflexion

Les interventions pourront s’articuler autour des pistes suivantes, qui n’ont rien d’exclusif :

1. Gestes typographiques et plurilinguisme. Polices, corps, styles, blocs de texte, blanc, dessin, calligraphie : comment le plurilinguisme se manifeste-t-il dans la matérialité de la page ? L’altérité linguistique s’accompagne-t-elle d’une excentricité typographique, ou les pratiques typographiques tendent-elles plutôt à l’invisibilité ?

2. Imaginaires typographiques et imaginaires linguistiques. Chaque époque voit se décliner dans la typographie les enjeux sociaux, politiques ou esthétiques qui lui sont propres. Comment ces enjeux se conjuguent-ils aux imaginaires et idéologies linguistiques qui traversent les pratiques littéraires plurilingues ?

3. Héritages et déplacements : des avant-gardes au contemporain. Les catégories forgées pour penser les avant-gardes historiques ou les pratiques modernistes permettent-elles de décrire les pratiques typographiques contemporaines, ou faut-il en élaborer d’autres ? Réciproquement, les textes plurilingues contemporains invitent-ils à relire autrement les expérimentations du premier XXe siècle, souvent elles-mêmes plurilingues ?

4. Fabriques du livre. Comment prend forme un livre où s’entremêlent des langues différentes et où sont expérimentés divers caractères typographiques ? Qui décide de la mise en forme, et que change le passage de la composition manuelle ou mécanique au dessin numérique des caractères ?

Modalités de soumission

Les propositions de communication (titre, résumé d’environ 300 mots et courte notice bio-bibliographique) sont à envoyer avant le 15 février 2027 à Valeria Marino (valeria.marino@univ-lille.fr) et à Jérôme Hennebert (jerome.hennebert@univ-lille.fr). Les réponses seront communiquées avant la fin du mois de février 2027.

Bibliographie indicative

Adnan, E. (2014) : Écrire dans une langue étrangère. Paris : L’échoppe.

Adnan, E. (2021) : L’Apocalypse arabe [1980]. Paris : Galerie Lelong & Co.

Anis, J. (1983) : « Vilisibilité du texte poétique ». Langue française, n° 59, pp. 88-102.

Anokhina, O. ; Rastier, F. éds. (2015) : Écrire en langues. Littérature et plurilinguisme. Paris : Éditions des Archives Contemporaines.

Aurouet, C. ; Simon-Oikawa, M. éds. (2012) : Poésie vivante : hommage offert à Arlette Albert-Birot. Paris : Champion.

Ausoni, A. (2018) : Mémoires d’outre-langue : l’écriture translingue de soi. Genève : Slatkine.

Bornstein, G. (2001) : Material Modernism: The Politics of the Page. Cambridge : Cambridge University Press.

Bruera, F. ; Meazzi, B. éds. (2011) : Plurilinguisme et avant-garde. Bruxelles : Peter Lang.

Campaignolle-Catel, H. ; Lesiewicz, S. ; Théval, G. éds. (2020) : Livre/Typographie : une histoire en pratique(s). Paris : Éditions des Cendres.

Cassin, B. (2012) : Plus d’une langue. Paris : Bayard.

Chol, I. (2006) : Pierre Reverdy, poésie plastique. Formes composées et dialogue des arts (1913-1960). Genève : Droz

Chol, I. ; Mathios, B. ; Linarès, S. éds. (2016) : LiVres de pOésie Jeux d’eSpace. Paris : Honoré Champion.

Christin, A.-M. (1995) : L’Image écrite ou la déraison graphique. Paris : Flammarion.

Corpataux, M. (2025) : Poétique de la typographie en France, 1913-1924. Thèse de doctorat, Université de Fribourg / Université de Pau.

De Balsi, S. (2024) : La Francophonie translingue. Éléments pour une poétique. Rennes : Presses universitaires de Rennes.

Debon, C. (2008) : Calligrammes dans tous ses états. Édition critique du recueil de Guillaume Apollinaire. Paris : Calliopées.

Derrida, J. (1996) : Le Monolinguisme de l’autre. Paris : Galilée.

Drucker, J. (1994) : The Visible Word: Experimental Typography and Modern Art, 1909-1923. Chicago : University of Chicago Press.

Garron, I. (2002) : « La part typographique. Pour une anthropologie de la page imprimée. Premières balises ». Communication & langages, n° 134, pp. 59-74.

Gauvin, L. (1997) : Langagement. L’écrivain et la langue au Québec. Montréal : Boréal.

Glissant, É. (2010) : L’Imaginaire des langues. Entretiens avec Lise Gauvin (1991-2009). Paris : Gallimard.

Grutman, R. (1997) : Des langues qui résonnent. L’hétérolinguisme au XIXe siècle québécois. Montréal : Fides-CÉTUQ.

Jouanny, R. (2000) : Singularités francophones. Paris : PUF.

Kaufman, M. (1994) : Textual Bodies: Modernism, Postmodernism, and Print. Lewisburg, PA : Bucknell University Press.

Kusnierz, M. (2018) : « Expérimenter en langues. Traduction, plurilinguisme et intermédialité dans les avant-gardes poétiques depuis 1960 ». Itinéraires. Littérature, textes, cultures, n° 3.

Leclerc, C. (2010) : Des langues en partage ? Cohabitation du français et de l’anglais en littérature contemporaine. Montréal : XYZ.

Lesiewicz, S. (2019) : Le « livre (typo)graphique », 1890 à nos jours : un objet littéraire et éditorial innommé. Identification critique et pratique. Thèse de doctorat, Université Paris-Saclay (préparée à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines).

Lyotard, J.-F. (1971) : Discours, figure. Paris : Klincksieck.

Marcoux-Chabot, G. (2015) : Tas d’roches. Montréal : Éditions Druide.

Matore, D. (2023) : The Graphics of Verse: Experimental Typography in Twentieth-Century Poetry. Oxford : Oxford University Press

Meschonnic, H. (1975) : Le Signe et le Poème. Paris : Gallimard.

Meschonnic, H. (1997) : De la langue française : essai sur une clarté obscure. Paris : Hachette.

Molnár, K. (1996) : Quant à je (kantaje). Paris : P.O.L.

Mosher, N. M. (1990) : Le Texte visualisé : le calligramme de l’époque alexandrine à l’époque cubiste. New York : Peter Lang.

Murphy, A. (2024) : Écrire, lire, traduire entre les langues. Défis et pratiques de la poétique multilingue. Paris : Classiques Garnier.

Nørgaard, N. (2019) : Multimodal Stylistics of the Novel: More than Words. London : Routledge.

Porra, V. (2011) : Langue française, langue d’adoption : une littérature « invitée » entre création, stratégies et contraintes (1946-2000). Hildesheim : Olms.

Purnelle, G. (2005) : « Pour une description typographique du poème ». Degrés : Revue de synthèse à orientation sémiologique, n° 121-122, pp. 1-14.

Sekiguchi, R. (2001) : Calque. Paris : P.O.L.

Sekiguchi, R. (2005) : Héliotropes. Paris : P.O.L.

Suchet, M. (2014) : L’Imaginaire hétérolingue. Paris : Classiques Garnier.

Weisgerber, J. éd. (2000) : Les Avant-gardes et la Tour de Babel : interactions des arts et des langues. Lausanne : L’Âge d’Homme.