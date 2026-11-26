Am Lehrstuhl für Französische und Italienische Literaturwissenschaft ist zum 01.04.2027 eine bis zum 31.03.2030 befristete Stelle zur Wissenschaftlichen Mitarbeit mit 65 % zu besetzen. Die Stelle ist entweder als Qualifikationsstelle mit dem Ziel der Promotion oder als Koordinationsstelle des Forschungsprojekts „Das Gästebuch der Pariser Moderne: Nadars livre d’or als digitale Edition“ zu besetzen. Die Stelle ist Teil des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekts „Das Gästebuch der Pariser Moderne: Nadars livre d’or als digitale Edition“. Das Projekt wird gemeinsam von Prof. Dr. Karl Philipp Ellerbrock (Französische und Italienische Literaturwissenschaft, Universität Würzburg), Dr. Paul Mellenthin (Kunstgeschichte, Universität Tübingen) und Prof. Dr. Bernd Stiegler (Neuere Deutsche Literatur im medialen Kontext, Universität Konstanz) verantwortet. Die Anstellung erfolgt über die Universität Würzburg; Dienstort wird die Universität Würzburg sein. Gegenstand der Projektförderung ist die Erschließung und digitale Edition sowie die literatur- bzw. fotografiegeschichtliche sowie medientheoretische Bearbeitung des Gästebuchs, dem livre d’or des französischen Fotopioniers Félix Nadar (1820–1910).

Ihre Aufgaben:

Inhaltliche Mitwirkung an der digitalen Edition sowie an den Aktivitäten des Projekts, u.a. Planung von Workshops

Bei Einstellung zur Promotion:

Konzeption und Abfassung einer literaturwissenschaftlichen oder fotografiegeschichtlichen oder -theoretischen Dissertation zu Nadars livre d’or

Bei Einstellung zur Koordination:

Erarbeitung der historischen Kontextualisierung des Albums

Recherche und Bearbeitung von Materialien für die geplante Website

Ihr Profil:

Für beide Stellenprofile:

Abgeschlossenes Masterstudium in einem literaturwissenschaftlichen, kunst- oder fotogeschichtlichen oder medientheoretischen oder -geschichtlichen Fach

Sehr gute Französischkenntnisse in Wort und Schrift

Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit

Bei Einstellung zur Promotion:

Konzept für ein Dissertationsprojekt zu Nadars livre d’or

Wir bieten Ihnen:

einen offenen und motivierten Forschungskontext

die Möglichkeit, Lehrerfahrungen zu sammeln und aktuelle Projekte zu begleiten

Teamarbeit im Rahmen des Projekts und am Lehrstuhl

Transferorientierte Forschung und Praxiserfahrung im Rahmen einer digitalen Edition

Bei Interesse an einer Bewerbung auf das eine oder das andere Stellenprofil wenden Sie sich im Vorfeld der Bewerbung bitte an Prof. Dr. Karl Philipp Ellerbrock (karl.ellerbrock@uni-wuerzburg.de). Über ihn werden Sie Zugang zu digitalisierten Materialien erhalten, die einen Eindruck vom geplanten Editionsprojekt vermitteln.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Kopien akademischer Zeugnisse, evtl. Lehr- und Schriftenverzeichnis und ggf. einer Projektskizze für ein mögliches Dissertationsprojekt, max. 3 Seiten) bis zum 01.12.2026. Bitte schicken Sie die Bewerbung in einer PDF-Datei an

Prof. Dr. Karl Philipp Ellerbrock

Lehrstuhl für Französische und Italienische Literaturwissenschaft

Neuphilologisches Institut/Romanistik

Am Hubland

97074 Würzburg

karl.ellerbrock@uni-wuerzburg.de

Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung Ihre Präferenz (Qualifikations- oder Koordinationsstelle) an. Auch Bewerbungen auf beide Stellenprofile sind möglich, wobei die Stelle nur in der einen oder in der anderen Form besetzt werden kann. Da die Anstellung entweder in Würzburg oder in Konstanz erfolgen wird, bitten wir Sie, Ihre Bewerbungsunterlagen ebenfalls an der Universität Konstanz einzureichen. Die entsprechende Stellenausschreibung finden Sie auf der Homepage der Universität Konstanz unter https://stellen.uni-konstanz.de/site/v2/de/wissenschaftliches-personal.html.

Die Universität Würzburg strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und ist daher ausdrücklich an Bewerbungen entsprechend qualifizierter Frauen interessiert.

Bewerbungen von Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt.

Bitte übersenden Sie ausschließlich Kopien. Aus Kostengründen können die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgeschickt werden. Sie werden zeitnah nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet. Sofern Sie einen Freiumschlag beifügen, werden Ihnen die Bewerbungsunterlagen drei Monate nach Abschluss des Auswahlverfahrens zurückgesandt.