Les abrégés constituent un large champ d'étude qui permet de croiser les disciplines et d'interroger le rapport au savoir. L'abrégé suppose a priori un texte-source à partir duquel l'auteur, voire l'éditeur fait subir une opération de retranchement et de transformation. Mais, dans bien des cas ce texte-source n'existe pas, sinon de manière virtuelle, et l'abrégement constitue bien plus une esthétique qu'un mode de réécriture. Dans ce cas, il convient de se demander sur quels procédés stylistiques repose l'abrégement. Ces deux notions, qui ont pour point commun la transmission à visée pédagogique ou patrimoniale, contribuent à la construction et souvent dans le même temps à la déconstruction de l'histoire littéraire.

Sommaire

Camille Esmein-Sarrazin et Christian Zonza, « En bref : écriture des abrégés et abrégement ». Abréger ou adapter ? Quelques cas de reprise, entre sélection et modernisation : Marie Gabrielle Lallemand, « “Faire revivre nos grands romans abandonnés” : l’exemple du Faramond de La Calprenède » ; Camille Esmein-Sarrazin, « Abréger les récits de Lafayette au siècle des Lumières : le choix du romanesque » ; Elise Guillou, « Abréger Sénèque au XIXe siècle » ; Adrien Mangili, « Un abrégé hors norme. Réflexions sur les sept ou huit volumes de l’Abrégé de la philosophie de Gassendi de Bernier » ; Nicolas Brucker, « Un abrégé franco-allemand vers 1800 : histoire d’une spéculation manquée ». Des pratiques éditoriales à visée pédagogique ou patrimoniale : Lucie Cordier, « Pour une typologie des pratiques de l’abrégement à la période mésobyzantine : Choeroboscus, abréviateur d’Hérodien ? » ; Bernard Ribémont, « Éduquer la jeunesse sous la IIIe République : enjeux didactiques et idéologiques de Chrestomathie du Moyen Âge » ; Christine Ferlampin-Archer, « Matière de Bretagne et abrégement, quelques pistes (Moyen Âge – XXIe siècle) » ; Kondylenia Belitsou, « L’Antiquité mise en forme : les abrégés d’histoire ancienne comme instruments pédagogiques (première moitié du XIXe siècle) » ; Gauthier Grüber, « “Et voilà le travail” : abréger la littérature dans les Chroniques d’Alexandre Vialatte » ; Laurent Bozard, « “Marcelou, t’es relou mais quand même je viens.” Adaptation, canonisation et héroï(ni)sation dans Avez-vous lu les classiques ? ». Poétique de l’abrégement, esthétique du bref : Julien Gominet-Brun, « L’art d’abréger dans le Discours de la méthode » ; Alex Bellemare, « Le petit qui devient grand. Logique de l’abrégé et pulsion amplifiante dans les Remarques et réflexions critiques de Laurent Bordelon » ; Jean-François Poisson-Gueffier, « L’Idéal ultra-moderne. On répète Tête d’Or et le Ravissement de Scapin de Paul Claudel » ; Youssef Maftah El Kheir, « Le Soulier de satin abrégé : scénarios de coupe et contrat d’intelligibilité » ; Samira Fattouhy, « Les recueils de “petits romans” dans le second XIXe siècle : constructions littéraire et éditoriale d’un abrégement générique entre roman et nouvelle » ; Camille Mas, « Rire vite. Fables-express et ultra-réduction dans la presse de la Belle Époque ».