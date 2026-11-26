Objet de crainte, de fantasmes, de désirs, de détestation, le livre est investi de la capacité à renfermer une partie de nos vies et à les affecter. Ce recueil offre un ensemble de regards sur différentes formes de bibliophobie, entendue largement comme avoir un problème avec les livres, qu'il conduise à la peur, au rejet, à la haine, ou à la volonté de détruire. Parce que ces passions contradictoires débordent l'objet individualisable appelé « livre », « biblio » renvoie également à la bibliothèque, à la bibliographie et à la bibliométrie. Occasion de poser un regard critique sur l'académisme et économie du livre, ce livre accorde une place privilégiée à la bibliothèque. Privée ou publique, elle est à la fois le lieu de conservation des livres et la réserve qui permet d'en empêcher la diffusion voire d'en faciliter la disparition. En cela, elle reflète la tension qui parcourt le rapport au livre et aux pratiques graphiques, entre la peur de perdre et celle de transmettre, entre la volonté de laisser une trace et la hantise de conserver.

Une publication hors-série de la Revue française d'histoire du livre.

Une co-édition Droz/Société des Bibliophiles de Guyenne.

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Sommaire

Samir Boumediene et Florence Buttay, Présentation du volume

TRoU

Simon Schaffer, Dévorer les livres

Rosamond Purcell, Bookworm

Lucie Moruzzis, Quelques bibliophages

Thierry Weyd, Un trou rectangulaire de 390 pages

TRoP

Entretien avec Fabrice Sivignon, « Ça fait sourire maintenant»

Ronnie Filyaw, Tsundoku

Déborah Zekri, Chair Journal. Les dangers du livre « captivant » dans Harry Potter et la Chambre des Secrets

Vincent Negri, Des livres comme des mauvaises herbes. Désherber la bibliothèque

TRi

Entretien avec Marie – Ève Venturino, « Un délire de malades »

Federico Barbierato, Exorciser, compiler brûler Bibliophobie inquisitoriale et fabrique manuscrite dans une affaire vénitienne (1612 - 1613)

Florence Buttay, À quoi ressemble un mauvais livre ?

Ramona Naddaff, Phobies d’anticipations. Madame Bovary, ses auteurs, ses éditeurs et ses censeurs

Laurence Macé, Censurer les livres dans la France des Lumières

TRAiT

Entretien avec Marine Le Bail et Benoît Tane, « Passer un peu du côté obscur de la force ». Projet « Biblioclasmes »

François Dupuigrenet Desroussilles, « Ce monde ne connaîtra point la paix tant que toutes les bibles n’auront pas été brûlées ». Puritanisme radical et destruction de bibles pendant la Révolution anglaise du xviie siècle

Augustin Jomier, Un incendie de la mémoire ? La destruction et la reconstruction de la bibliothèque universitaire d’Alger (1962-2025)

Guillaume Flamerie de Lachapelle, Les empereurs libricides. Destruction d’écrits littéraires dans les Vies des douze Césars de Suétone

Hélène Martinelli, Recoller les morceaux (ou l’art de glaner des bouts de papier dans les boucheries d’Europe centrale)

OuTRe

Thierry Dufrêne, Artiste bibliophobe VS écrivain bibliophile. Marcel Broodthaers (1924-1976)

Samir Boumediene, Se délzvrer. Critique des économies du livre

Anouck Cape et Pierre Déléage, L’Histoire sans fin

Ghislain Casas, Wittgenstein, ou trois façons de ne pas écrire de livres