Édité par Nathalie Piégay

La trame du roman est celle d’un adultère bourgeois banal : Delmont, un homme marié, prend le train à Paris pour aller rejoindre sa maîtresse à Rome, dans l’intention de lui annoncer qu'il va quitter sa femme et s'installer avec elle à Paris. La narration est l’objet d’un coup de force extraordinaire : tout le roman est écrit à la deuxième personne du pluriel et c’est ainsi que nous avons accès à la conscience du personnage principal. Dans le compartiment du chemin de fer, observations, remémorations, réflexions et rêves se succèdent dans l’esprit de Delmont. Peu à peu, au cours du long trajet entre Paris et Rome, son projet se modifie. Mais qui est vraiment ce « vous » ? Celui à qui s’adresse le narrateur ou le personnage lui-même, pris dans un long monologue intérieur ?

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Sommaire

Introduction

La modification

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Bibliographie sélective