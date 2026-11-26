« J’ai appris chez le notaire qu’elle me léguait son journal et ses carnets, à condition de ne rien changer, « ni le bon ni le mauvais ». Par ce geste, elle m’adressait, à titre posthume, la plus belle déclaration d’amour d’une mère à son fils. »

Six millions d’exemplaires vendus. Dix-huit traductions. Dix années de procès.

Avec La Bicyclette bleue, Régine Deforges connaît un triomphe. Jusqu’au jour où les ayants droit de Margaret Mitchell l’accusent d’avoir plagié Autant en emporte le vent. Le succès bascule alors dans une guerre judiciaire de dix ans. À ses côtés, son fils Franck n’a plus qu’une obsession : sauver sa mère. Un combat qui lui coûtera deux maisons d’édition, sa sécurité financière et une part de sa vie familiale. Quarante ans plus tard, grâce aux carnets de Régine et à des archives inédites, il raconte les coulisses de ce succès hors norme et dévoile une femme libre, excessive, fragile, toujours prête à défier son époque. L’histoire secrète d’un phénomène littéraire.

Et celle, bouleversante, d’une mère et d’un fils que les épreuves ont fini par réunir.

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