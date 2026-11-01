Écrits en 1922 dans un geste libérateur, à la mémoire d’une jeune fille morte, Les Sonnets à Orphée sont, avec les Élégies duinésiennes, le chef-d’œuvre poétique de Rilke.

Fidèle à la forme rimée et rythmée des sonnets, cette traduction de Jean-Yves Masson apporte une souplesse nouvelle afin de restituer toute l’intensité poétique du recueil original.

Rainer Maria Rilke (1875-1926), immense poète et écrivain de langue allemande, est l’objet d’un essai de Jean-Yves Masson qui paraît en même temps que le présent recueil : Rilke et la conquête de soi.