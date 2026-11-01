L’histoire de Rilke est celle d’un poète qui, pour devenir lui-même, a dû surmonter d’immenses difficultés intérieures. Rien, dans ses débuts hâtifs et hésitants, ne laissait deviner qu’il allait être l’un des plus grands poètes de tous les temps. Une certitude a dominé sa vie : la conviction que son existence n’avait de sens que par sa vocation poétique. Cette assurance dans laquelle il a puisé sa force s’est pourtant heurtée à de graves obstacles, le plus redoutable s’étant manifesté par les dix années de silence qui précédèrent l’achèvement de ses deux chefs-d’œuvre, les Élégies duinésiennes et Les Sonnets à Orphée.

Alors que les études critiques approfondies consacrées à Rilke restent encore assez rares en France, Jean-Yves Masson propose dans cet essai écrit à la première personne une interprétation de l’évolution du poète en quête de sa juste lumière.

Poète, traducteur d’allemand, d’anglais et d’italien, Jean-Yves Masson a traduit de nombreux textes de Rilke depuis plus d’une trentaine d’années. Sa traduction des Sonnets à Orphée paraît en poche en même temps que le présent essai.

Extrait et table des matières…

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P. Assouline a consacré un billet à cet livre sur son blog larepubliquedeslivres.com…