À la fin du xixe siècle, les écoliers pouvaient lire cette injonction sur la couverture de leur manuel d’histoire, le fameux « petit Lavisse » : « Tu dois aimer la France… ». Connaître l’histoire de son pays, c’était apprendre à en être fier et à l’aimer. Comment ce lieu-commun a-t-il pu si solidement s’imposer ? C’est ce que la vaste enquête d’histoire culturelle présentée ici se propose d’éclairer.

Phénomène éditorial de grande ampleur, les livres d’Histoires de France ont constitué au xixe siècle, un marché en constante croissance, fortement concurrentiel et impliquant des acteurs aux profils les plus variés.

Jean-Charles Geslot a étudié les près de 800 Histoires de France – oeuvres monumentales (comme celles de Michelet), abrégés, manuels scolaires, essais politiques, simples chronologie… – parues entre 1800 et 1880. Qui les écrit ? Qui les fabrique ? Qui les vend ? Qui les lit ? Entre marketing et idéologie, comment se construit et se diffuse le discours patriotique ?

L’enquête, qui nous transporte du cabinet de travail des historiens à l’étal des libraires en passant par les bibliothèques publiques ou privées et les pupitres des salles de classes, propose des réponses tout en offrant de quoi nourrir les débats contemporains sur notre propre rapport à notre « roman national ».

Jean-Charles Geslot est historien, maître de conférences à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Spécialiste d’histoire culturelle, il travaille sur l’histoire du livre, de la lecture et de la discipline historique. Il a publié notamment Histoire d’un livre. L’Histoire de France de Victor Duruy (CNRS Éd., 2022).

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On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"Le siècle des Histoires de France", par Benjamin Caraco…