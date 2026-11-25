Colloque (Ex-)Fan des Seventies

10 et 11 décembre 2026

CY Cergy Paris Université – Site des Chênes 2

33 Boulevard du Port, 95011 Cergy-Pontoise

MSHS Annie Ernaux

UMR Héritages : culture/s, patrimoine/s, création/s

Laboratoire LLSETI

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Programme

Jeudi 10 décembre (salle des Congrès)

// matinée //

8h45 • accueil café

9h15 • Introduction

9h30 • Philippe Forest, Entretien avec Juliette Drigny, Chantal Lapeyre, Sylvain Santi et Alexandre Solans

10h30 • Philippe Artières : Encombrantes archives

11h10 • pause

Panel Barthes

11h25 • Claude Coste : Roland Barthes, personnage de fiction

12h • Prétextes : Roland Barthes, de et par Lucille Arevalo, Sacha Bordes, Laura Clastres, Julie Demey, Thomas Desgoulières, Laurenn Mainguy, Louve Savaris, Chiara Silva, Sana Sbouai, Joséphine Toutain, étudiant·es du Master Lettres et Création Littéraire de CYU, sur une proposition de Guillermo Pisani, metteur en scène et écrivain.

12h40 • pause déjeuner

// après-midi //

14h • Alexis Weinberg : La « tache aveugle » de l’écriture : parcours d’un syntagme, du moment théorique au contemporain

14h35 • Hervé Castanet : Le Lacan oublié, effacé, forclos – Petite archéologie d’un je n’en veux rien savoir

15h10 • Dominique Rabaté : Regards sur la folie. De la question du langage à celle de la société possible

15h45 • pause

16h • Pascal Quignard, Entretien avec Chantal Lapeyre

17h • pause

17h30 • Yoann Sarrat : « Histoire(s) du corps » : Torsions du corps et du langage dans l’héritage des avant-gardes artistiques, chorégraphiques et littéraires des années 1970 (conférence-performance dansée)

Vendredi 11 décembre (auditorium)

// matinée //

9h30 • accueil café

10h • Jérémie Majorel : Généalogie d’un jugement de valeur : « Quand on écrit, on ne mène pas une petite affaire privée. » (Gilles Deleuze)

10h35 • Jean-François Puff : « Procès sans sujet, sujet en procès » : sur quelques syntagmes figés dans les années 1970

11h10 • pause

11h25 • Valère Clauzel : Make a book at Orange Export Ltd.

12h • Christophe Bident : Désordres des mots, désordres des temps : l’exemple de Pig Boy de Gwendoline Soublin

12h35 • Pause déjeuner

// après-midi //

Panel TXT

14h15 • Christian Prigent, Entretien avec Juliette Drigny et Sylvain Santi

15h30 • Bruno Fern et Lambert Castellani : discussion

16h10 • Pause

16h25 • Charles Pennequin : conférence-performance

Comité d’organisation : Sylvain Santi (Université Savoie Mont Blanc) et Juliette Drigny, Chantal Lapeyre, Alexandre Solans (CY Cergy Paris Université)