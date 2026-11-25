Colloque (Ex-)Fan des Seventies
10 et 11 décembre 2026
CY Cergy Paris Université – Site des Chênes 2
33 Boulevard du Port, 95011 Cergy-Pontoise
MSHS Annie Ernaux
UMR Héritages : culture/s, patrimoine/s, création/s
Laboratoire LLSETI
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Programme
Jeudi 10 décembre (salle des Congrès)
// matinée //
8h45 • accueil café
9h15 • Introduction
9h30 • Philippe Forest, Entretien avec Juliette Drigny, Chantal Lapeyre, Sylvain Santi et Alexandre Solans
10h30 • Philippe Artières : Encombrantes archives
11h10 • pause
Panel Barthes
11h25 • Claude Coste : Roland Barthes, personnage de fiction
12h • Prétextes : Roland Barthes, de et par Lucille Arevalo, Sacha Bordes, Laura Clastres, Julie Demey, Thomas Desgoulières, Laurenn Mainguy, Louve Savaris, Chiara Silva, Sana Sbouai, Joséphine Toutain, étudiant·es du Master Lettres et Création Littéraire de CYU, sur une proposition de Guillermo Pisani, metteur en scène et écrivain.
12h40 • pause déjeuner
// après-midi //
14h • Alexis Weinberg : La « tache aveugle » de l’écriture : parcours d’un syntagme, du moment théorique au contemporain
14h35 • Hervé Castanet : Le Lacan oublié, effacé, forclos – Petite archéologie d’un je n’en veux rien savoir
15h10 • Dominique Rabaté : Regards sur la folie. De la question du langage à celle de la société possible
15h45 • pause
16h • Pascal Quignard, Entretien avec Chantal Lapeyre
17h • pause
17h30 • Yoann Sarrat : « Histoire(s) du corps » : Torsions du corps et du langage dans l’héritage des avant-gardes artistiques, chorégraphiques et littéraires des années 1970 (conférence-performance dansée)
Vendredi 11 décembre (auditorium)
// matinée //
9h30 • accueil café
10h • Jérémie Majorel : Généalogie d’un jugement de valeur : « Quand on écrit, on ne mène pas une petite affaire privée. » (Gilles Deleuze)
10h35 • Jean-François Puff : « Procès sans sujet, sujet en procès » : sur quelques syntagmes figés dans les années 1970
11h10 • pause
11h25 • Valère Clauzel : Make a book at Orange Export Ltd.
12h • Christophe Bident : Désordres des mots, désordres des temps : l’exemple de Pig Boy de Gwendoline Soublin
12h35 • Pause déjeuner
// après-midi //
Panel TXT
14h15 • Christian Prigent, Entretien avec Juliette Drigny et Sylvain Santi
15h30 • Bruno Fern et Lambert Castellani : discussion
16h10 • Pause
16h25 • Charles Pennequin : conférence-performance
Comité d’organisation : Sylvain Santi (Université Savoie Mont Blanc) et Juliette Drigny, Chantal Lapeyre, Alexandre Solans (CY Cergy Paris Université)