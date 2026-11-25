Colloque « Des automates aux intelligences artificielles : les machines, rivales ou partenaires ? »

Jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2026

Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel et Université de Neuchâtel

Entrée libre, sur inscription (jusqu'au 9 décembre) : https://droitne.ch/droitne/colloques/275

Organisation : Florence Guillaume (professeure à l'Université de Neuchâtel) & Alexandre Gefen (directeur de recherche, THALIM - CNRS)

Avec le soutien du programme H-AI TEAM (PEPR eNSEMBLE, France 2030), du CAS en Droit et Intelligence Artificielle de l'Université de Neuchâtel, de AI Swiss et du Swiss Cobotics Competence Center (S3C).

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Des automates Jaquet-Droz, conservés au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, aux robots humanoïdes et aux intelligences artificielles d'aujourd'hui, le colloque réunit pendant deux jours des spécialistes d'histoire des sciences, des arts et de la littérature, des philosophes, des juristes et des acteurs de la robotique autour d'une même question : les machines sont-elles nos rivales ou nos partenaires ? La première journée fera notamment dialoguer les automates Jaquet-Droz et l'androïde du Swiss Cobotics Competence Center.

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Jeudi 10 décembre 2026

Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, Salle du Ruckers

13h00 — Propos introductifs, par Florence Guillaume (Université de Neuchâtel) et Chantal Lafontant Vallotton (co-directrice du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel)

13h10 — Alexandre Gefen (directeur de recherche au CNRS), « Faut-il anthropomorphiser les IA ? »

13h30 — Ada Ackerman (chargée de recherche au CNRS), « Partenaires artificiels, du Golem à l'IA : de quelques mises en récits et images »

Salle des Automates

14h00 — Dialogue entre les automates Jaquet-Droz et l'androïde S3C, avec Tristan Staehli (démonstrateur des automates Jaquet-Droz) et Abdelkhalek Benhsina (Swiss Cobotics Competence Center, S3C)

15h00 — Pause café

Salle du Ruckers

15h20 — Edouard Lingjaerde (Reference Capital), « Deep Dive Robotics »

15h35 — « De l'automatisation à l'autonomie », avec Edouard Lingjaerde (Reference Capital), Abdelkhalek Benhsina (Swiss Cobotics Competence Center, S3C) et Nicolas Souvlakis (Embiggen X). Modération : Stéphane Fallet (président de AI Swiss, Embiggen X)

16h30 — Ariel Kyrou (philofictionneur), « Dans les imaginaires de l'IA »

Grand Hall

17h00 — Apéritif

18h00 — Clôture de la première journée

Vendredi 11 décembre 2026

Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, Salle du Ruckers

9h00 — Dominique Lestel (maître de conférences à l'École normale supérieure), « Qu'est-ce que les robots humanoïdes font à la philosophie ? »

9h30 — « L'androïde, sujet de droit ? », avec Pascal Favrod-Coune (professeur à l'Université de Lausanne, avocat), Dario Hug (chargé d'enseignement à l'Université de Neuchâtel), Antoinette Maget Dominicé (professeure à l'Université de Genève) et Aurélien Witzig (professeur à l'Université de Neuchâtel). Modération : Florence Guillaume (Université de Neuchâtel)

10h45 — Pause café

11h10 — Daniele Cavalli (postdoctorant au programme H-AI TEAM), « La machine autonome : entre imaginaires et pratiques technoscientifiques »

11h40 — Pause repas

Université de Neuchâtel, Moyen Auditoire (av. A.-L. Breguet 1)

13h30 — Marie-José Durand-Richard (chercheuse associée au laboratoire SPHERE), « La machine analytique de Babbage et la Révolution industrielle »

14h00 — Elsa de Castro (psychologue et historienne de l'intelligence artificielle), « Des automates à l'IA : aux frontières de la vallée de l'étrange et de l'Unheimliche »

14h30 — Nathalie Dietschy (professeure à l'Université de Lausanne), « Quand la machine dessine : de l'informatique à l'art conceptuel »

15h00 — Clôture du colloque, par Alexandre Gefen (CNRS) et Florence Guillaume (Université de Neuchâtel)

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Inscription gratuite, jusqu'au 9 décembre 2026 : https://droitne.ch/droitne/colloques/275

Photo de l'automate : Maciej Czepiel - MahN.