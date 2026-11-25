Présentation

Entre la fin de la guerre franco-prussienne et le déclenchement de la première guerre mondiale, l’Opéra-Comique s’est imposé comme l’une des institutions les plus influentes de la vie culturelle parisienne et nationale. Ce colloque, consacré au répertoire et aux programmes de l’Opéra-Comique entre 1871 et 1914, se propose de s’interroger sur les transformations de ces quatre décennies, à commencer par la signification même du terme « opéra-comique », à partir d’un matériau inédit : un corpus de données élaboré dans la base de données Dezède, visant à reconstituer de manière systématique la chronologie des spectacles de l’Opéra-Comique pour cette période.

L’étude du répertoire permet d’aborder de front la question du statut de l’opéra-comique au tournant du siècle : que devient ce genre ? Longtemps défini par la coexistence du dialogue parlé et du chant, il semble perdre progressivement cette distinction formelle, au point que le terme en vient à désigner de moins en moins un ensemble de caractéristiques structurelles clairement identifiables et de plus en plus l’institution elle-même et, par métonymie, le répertoire qu’elle abrite. Les créations de la période, de La Navarraise de Jules Massenet à Pelléas et Mélisande de Claude Debussy, invitent ainsi à repenser les frontières génériques, tandis que la persistance d’œuvres issues d’un répertoire plus ancien suggère que l’innovation s’inscrit ici dans un dialogue étroit avec un processus de patrimonialisation.

Dans cette perspective, le colloque s’interrogera sur les logiques de programmation et sur l’âge du répertoire : comment s’articulent les œuvres récentes et les œuvres plus anciennes au sein des saisons ? Dans quelle mesure le théâtre de l’Opéra-Comique joue-t-il un rôle de conservateur tout en demeurant un moteur de la création contemporaine ? Ces questions pourront être mises en regard de travaux sur les politiques de programmation et sur la construction de la valeur du répertoire pendant le dernier quart du XIXe siècle afin de penser plus largement la mise en histoire de la musique et l’émergence d’une conscience patrimoniale dans la vie du théâtre lyrique de l’époque.

L’analyse du répertoire et des programmes invite également à considérer la place des œuvres étrangères. Si la programmation demeure dominée majoritairement par les compositeurs français, dans un climat de nationalisme culturel particulièrement sensible résultant d’abord de la guerre de 1870 et se trouvant ravivé après l’affaire Dreyfus, certaines œuvres étrangères, notamment La Vie de bohème et Tosca de Giacomo Puccini, ainsi que Le Vaisseau fantôme de Richard Wagner, données en traduction française, questionnent les modalités d’appropriation, d’adaptation et de réception d’un répertoire étranger au sein d’une institution porteuse du théâtre lyrique national. Ces circulations peuvent en outre être envisagées tant d’un point de vue esthétique et culturel que sous l’angle de leur réception critique ; à cela s’ajoute, inversement, la diffusion hors de Paris, en province comme à l’étranger, du répertoire propre à l’institution.

Le colloque souhaite par ailleurs ouvrir la réflexion à des approches transversales, telles que l’étude des mises en scène (Niccolai 2012 ; 2017) et des interprètes, l’analyse des livrets – trop souvent reléguée au second plan, à l’exception notamment des travaux d’Olivier Bara sur Victorien Sardou (2019) – ou encore l’examen de la réception par la presse, attentive aussi bien aux succès éclatants qu’aux échecs retentissants de certaines créations contemporaines. Ces perspectives contribuent à éclairer les mécanismes de canonisation ou de délégitimation des œuvres, au croisement de l’horizon d’attente du public, des discours critiques et des stratégies institutionnelles (Blay 2001).

Enfin, l’histoire matérielle et administrative de l’Opéra-Comique constitue un angle supplémentaire de réflexion. Les changements de direction, au premier rang desquels la nomination d’Albert Carré comme directeur en 1898, marquent une étape décisive dans la redéfinition du projet artistique de l’institution (Niccolai 2018). L’incendie de la seconde salle Favart en 1887, puis l’ouverture de la nouvelle salle en 1898, rappellent que les choix de répertoire ne peuvent être pensés comme entièrement indépendants des conditions matérielles, économiques et politiques qui pèsent sur le théâtre.

Les communications attendues pourront s’appuyer sur le dossier élaboré dans la base Dezède comme sur d’autres corpus complémentaires, et mobiliser des approches variées, qu’elles soient historiques, musicologiques, dramaturgiques, sociologiques ou relevant des humanités numériques. Seront particulièrement bienvenues les propositions interrogeant les dynamiques du répertoire et de la programmation de l’Opéra-Comique entre 1871 et 1914 à différentes échelles, qu’il s’agisse de l’analyse fine d’œuvres, d’artistes ou de saisons, de l’étude des cadres institutionnels et matériels du théâtre, ou encore de la circulation et de la réception de ce répertoire en France et à l’étranger. Le colloque vise ainsi à favoriser un dialogue entre les études de cas et les perspectives transversales, afin de renouveler la compréhension de la situation de l’Opéra-Comique à la charnière des XIXe et XXe siècles.

Modalités de soumission

Les propositions de communication (environ 500 mots), accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique, sont à envoyer avant le 15 février 2027 à joann.elart@univ-rouen.fr, lucia.pasini@hkb.bfh.ch, et yannick.simon@univ-tlse2.fr. Le colloque se tiendra à l’Opéra-Comique (1 Place Boieldieu, 75002 Paris) les 23 et 24 novembre 2027. Les communications seront d’une durée de 25 minutes. Les réponses seront communiquées aux auteurs et autrices des propositions à partir du 15 avril 2027. Une prise en charge des frais de déplacement ou d’hébergement pourrait être envisagée. Une publication des actes est prévue, sous réserve d’évaluation scientifique.

Comité d'organisation

Joann Élart, Étienne Jardin, Lucia Pasini, Yannick Simon, Agnès Terrier.

Comité scientifique

Jean-Christophe Branger, Joann Élart, Étienne Jardin, Hervé Lacombe, Michela Niccolai, Jonathan Parisi, Lucia Pasini, Christine Rodriguez, Clair Rowden, Yannick Simon, Agnès Terrier, Jean-Claude Yon.

Bibliographie indicative

Olivier Bara, « Victorien Sardou et l’opéra-comique », dans Isabelle Moindrot (dir.), Victorien Sardou. Le théâtre et les arts, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2019, p. 167-182.

Philippe Blay, « “Un théâtre français, tout à fait français” ou un débat fin-de-siècle sur l’Opéra-Comique », dans Revue de Musicologie, T. 87, n. 1, 2001, p. 105-144.

Hervé Lacombe (dir.), Histoire de l’opéra français, vol. 3 : De la Belle Époque au monde globalisé, Paris : Fayard, 2022.

Hervé Lacombe, « La Recomposition du répertoire de l’Opéra-Comique dans le premier XXe siècle », dans Nicole K. Strohmann (dir.), Musik – Theater – Frankreich | Musique – Théâtre – France. Festschrift für Matthias Brzoska zum 65. Geburtstag, Würzburg : Königshausen & Neumann, 2025, p. 469-481.

Florence Launay, Raphaëlle Legrand et Hélène Marquié (dir.), Femmes de l’Opéra-Comique. Des Foires aux Salles Favart (1714-1951), Paris : Éditions de la Sorbonne, 2026.

Raphaëlle Legrand et Nicole Wild, Regards sur l’opéra-comique : trois siècles de vie théâtrale, Paris : CNRS Éditions, 2002.

Robert Ignatius Letellier, Opéra-Comique : A Sourcebook, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars, 2010.

Charles Malherbe et Albert Soubies, Histoire de l’Opéra-Comique : la seconde salle Favart (1860-1887), Paris : E. Flammarion, 1893.

Michela Niccolai, Giacomo Puccini et Albert Carré : Madame Butterfly à Paris, Turnhout : Brepols, 2012.

Michela Niccolai, Debussy’s Pelléas et Mélisande : the Staging by Albert Carré, trad. Lesley Wright, Turnhout : Brepols, 2017.

Michela Niccolai, « Albert Carré directeur de l’Opéra-Comique à la Comédie-Française (1889-1915) », dans Sabine Chaouche, Denis Herlin et Solveig Serre (dir.), L’Opéra de Paris, la Comédie-Française et l’Opéra-Comique. Approches comparées (1669-2010), Paris : Publications de l’École nationale des chartes, 2018, p. 347-366.

Nicole Wild et David Charlton, Théâtre de l’Opéra-Comique, Paris : répertoire 1762-1972, Sprimont : P. Mardaga, 2005.