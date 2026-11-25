Séminaire des Doctorant·es du CERC x THALIM (ED 120)

Croire en la littérature : dire, traduire et représenter les lesbianités (XIXe-XXIe siècles)



PROGRAMME DE L’ANNÉE 2026-2027

Les séances du séminaire auront lieu à la Maison de la Recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle (4 Rue des Irlandais, 75005 Paris).

Les salles et les horaires sont précisés à chaque séance.



Mardi 8 décembre, de 15h à 17h, salle Mezzanine

Séance inaugurale suivie d’un pot d’ouverture | Modération : Laetitia Chanoz (THALIM)

Introduction par Julie Oliveira da Silva (CERC)

Interventions de : Améline Bellancourt (CERC), Manon Berthier (CERC), et Anne Isabelle François (CERC)



Séance 2 – Mardi 19 janvier, de 15h à 17h, salle La Fabrique

Trajectoires des oeuvres | Modération : Améline Bellancourt

Paola Boué, « La Petite Dernière aux États-Unis »

Océane Guerrier, « just a couple of queer fish, traduire des classiques lesbiennes de l’anglais vers le français et comment s’inscrire dans un continuum de narratifs lesbi.ens »

Cami Girard, « Archiver les relations et réactiver les trajectoires : Julian de Fleur Pierets, une archive queer »



Séance 3 – Mardi 9 février, de 15h à 17h, salle Mezzanine

Dire le lesbien | Modération : Julie Oliveira da Silva

Eugénie Jouslin et Ioanna Kouki, « Dire le lesbien chez Monique Wittig et Léna Ghar »

Nathalie Gaberly, « Ida Erne et Annemarie Schwarzenbach, deux autrices lesbiennes suisses dans une constellation européenne »



Séance 4 – Mardi 9 mars, de 15h à 17h, salle La Fabrique

Traduction et représentation | Modération : Laetitia Chanoz

Maria Isern-Ordeig et Alejandra Martinez-Boada, « Traduire Wittig « en féministe/s » : une expérience collective de traduction de The Straight Mind en catalan »

Lou Mattei-Norberg, « Recréer la subjectivité lesbienne en traduction. Eva Alexanderson comme autrice-traductrice du “je” lesbien »

Julie Oliveira da Silva, « “To Queer or not to Queer ?” : une expérimentation sur deux best-sellers de la poésie luso-brésilienne, étude de cas de Virginia Victorino et Gilka Machado »



Séance 5 – Mardi 13 avril, de 16h à 18h, salle La Fabrique

Inventer une langue | Modération : Julie Oliveira da Silva

Lucrecia Avomo Ba, « Nommer le désir et représenter les lesbianités dans les littératures francophones : Nina Bouraoui et Angèle Ntyugwetondo Rawiri »

Sara Rodríguez Santos, « Deux faces lesbiennes d’une même époque : l’entre-langues chez Gloria Anzaldúa et Nicole Brossard »



Séance 6 – Mardi 4 mai, de 16h à 18h, salle La Fabrique

Images et transgressions | Modération : Laetitia Chanoz

Ambre Nourrissont, « Du dessaisissement énonciatif à la chair des lieux : amener les mots et l’image à l'émeute »

Julie Debelhoir, « Écrire, publier et vendre des textes LGBTI au Japon : le yuri, un manga lesbien ? »

Améline Bellancourt, « Existences lesboparentales des années 1970 à nos jours : les albums jeunesse comme archives »



Séance 7 – Mardi 15 juin, de 16h à 18h, salle Mezzanine

Spatialités lesbiennes | Modération : Améline Bellancourt

Federica Ceccarelli et Nerida Woodhams-Bertozzi, « Espaces de soi : approche transnationale de l’(in)visibilité homosociale dans Fleur Jaeggy et Lin Bai »

Laetitia Chanoz, « Des églises pour les femmes damnées : la transfiguration des espaces sacrés par les amours lesbiennes (France, 1945-1985) »

Caroline Dibobé, « Le bureau comme seuil des spatialités lesbiennes dans la correspondance amoureuse »



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Formulaire d’inscription : https://forms.gle/9he2etUiAp5UZbbBA

Pour intégrer la liste de diffusion, ou pour suivre le séminaire en visio, merci d’en faire la demande via le formulaire.

Pour contacter le comité d'organisation du séminaire, écrire à doctorant.e.s.cerc@gmail.com