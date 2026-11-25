François-Joseph L'Ange

Le Remède à tout et autres textes (1784-1793)

Édition de Ludovic Frobert

Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le dix-huitième siècle », n° 85, 2026.

Ce volume édite la brochure le Remède à tout que publia François Joseph L’Ange, à Lyon, en 1793. Il associe à ce texte ses contributions techniques antérieures, principalement sur les aérostats. Chez L’Ange utopies techniques et politiques doivent, en effet, être étudiées de concert.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406209355 - au prix de 76 euros