APPEL À PARTICIPATION : JOURNÉES D’ÉTUDES

Machines à croire / Machines à créer : Pratiques créatives et enjeux culturels de l’intelligence artificielle

19 février 2027 (Université de Montréal)

19 mars 2027 (Université du Québec à Montréal)

*Format hybride

Soumission des propositions : 18 décembre 2026.

Introduction

Plus qu’une technologie transversale, l’intelligence artificielle (IA) est aujourd’hui une fabrique langagière et

picturale qui structure nos imaginaires autant qu’elle transforme nos sociétés. Loin de se réduire à un ensemble

de techniques computationnelles, l’IA transforme nos manières de créer et d’agir. Elle s’inscrit dans des cadres

narratifs et interprétatifs qui orientent la manière dont elle est conçue, légitimée et appropriée (Lindgren, 2024

et Prévost, 2024). Au cours de ces journées d’étude, nous souhaitons examiner ces technologies comme des

dispositifs qui reconfigurent les pratiques créatives et produisent des rhétoriques dans l’espace social.

Ces rencontres s’articulent autour de deux axes complémentaires : « Machines à croire : auctorialité et

authenticité », d’une part, qui interroge le statut des pratiques artistiques et culturelles alimentées par l’IA, les

formes et les limites de cette participation ainsi que les transformations du champ qu’elle entraîne; « Machines

à créer : créativité et narrativité », d’autre part, qui examine la façon dont l’IA transforme les processus de

création, quelle que soit la discipline, ainsi que les formes narratives et les pratiques de mise en récit. Ces deux

axes croisés permettent d’interroger de manière critique les puissances créatives et symboliques de l’IA dans

une perspective interdisciplinaire.

Présentation des journées d’étude :

Machines à croire : auctorialité et authenticité / 19 février 2027, Université de Montréal

Après l’effacement de l’auteur au profit du texte qui, de Barthes à Foucault, a redéfini la fonction auctoriale à

partir de la fin des années 1960, l’avènement du numérique puis de l’intelligence artificielle nous confronte à

une réalité plus radicale encore, où s’impose le caractère pluriel de l’auctorialité. Cette pluralité s’accompagne

toutefois d’une opacité croissante des modalités de son fonctionnement. La concentration, entre les mains de

quelques géants du numérique, de l’accès à de puissants outils génératifs et l’opacité de leur activité ne sont

évidemment pas étrangères à cette situation.

À l’ère des IA génératives et dans la logique actuelle de mise en circulation des textes sur internet ou sur divers

supports numériques, qu’est-ce qui peut attester que le texte que nous lisons est digne d’être lu et, plus encore,

d’être cru ? Qui ou quoi en répond ? Dans un contexte où la figure auctoriale se multiplie en se fragmentant, qui

peut garantir l’identité, l’autorité et l’authenticité du texte ? Traditionnellement, ces trois éléments sont

solidaires : l’authenticité est attestée par une autorité qui a la légitimité de décréter qu’une identité est vraie.

Nous ne sommes plus dans cette logique rassurante; nous utilisons, collectivement, de plus en plus de

machines auxquelles nous croyons de moins en moins. Comment rompre cette logique ? C’est à cette question

qu’est consacrée la première journée d’étude, dédiée à l’auctorialité et à l’authenticité à l’ère de l’IA.

Machines à créer : créativité et narrativité / 19 mars 2027, Université du Québec à Montréal

Comment la création littéraire, artistique, graphique, numérique et musicale se redéploie-t-elle au regard de

l’agir de l’IA ? Comment l’IA transforme-t-elle les manières dont nous nous racontons et nous mettons en récit ?

Assiste-t-on, dans toutes les sphères de la création, à un moment comparable à celui que la photographie a

représenté pour la peinture, lorsque l’apparition d’une technologie capable de reproduire fidèlement le réel a

conduit la peinture, n’ayant plus le monopole de la représentation, à chercher de nouvelles esthétiques et de

nouveaux objectifs ? À quoi peuvent ressembler ces nouvelles pratiques créatives ? Faut-il alors rechercher le

glitch, mettre l’accent sur la performance, privilégier des créations dysfonctionnelles, autodestructrices (à la

manière des machines de Jean Tinguely) ou éphémères, ou encore recourir à une écriture bâclée ou

manuscrite, aux ratures, aux rayures et aux retouches ?

Avec l’extension de l’IA à l’ensemble de nos activités culturelles, sociales et symboliques, certaines de nos

conceptions de la création et de l’écriture semblent subitement menacées. Nous ne sommes plus les seuls à

pouvoir rédiger des textes ou produire des images : des machines le font avec une aisance déconcertante. À

moins de refuser leur présence en bloc, il devient nécessaire de penser leurs usages et de saisir la spécificité,

la nature et les limites de leurs interventions. Comment les intégrer dans nos pratiques d’écriture sans pour

autant en neutraliser la singularité ou la valeur ? Quelles stratégies développer pour préserver une place à

l’intervention humaine et, en quelque sorte, remettre la pensée dans l’écriture ?

Modalités de soumission

Réparties sur deux jours distincts, le 19 février 2027 à l’Université de Montréal et le 19 mars 2027 à l’Université

du Québec à Montréal, ces journées d’étude permettent d’explorer des dimensions complémentaires des

pratiques créatives et des enjeux culturels de l’intelligence artificielle.

Les propositions de communication doivent indiquer d’emblée la journée à laquelle elles s’adressent, en portant

prioritairement sur des questions d’authenticité et d’auctorialité, ou sur des questions de créativité et de

narrativité. Si des conflits d’horaires ou des empêchements incitent les auteur·rices à privilégier une journée

plutôt que l’autre, merci de le préciser dans la proposition.

Ces journées d’étude visent à offrir un espace de dialogue et de réflexion collective afin de cartographier les

problématiques et les enjeux saillants liés à l’intelligence artificielle dans les secteurs artistique et culturel. Les

interventions, d’une durée de 15 minutes, permettront de présenter ces grands enjeux et d’en discuter

collectivement.

LES PROPOSITIONS DOIVENT INCLURE

Un titre préliminaire

La journée d'étude privilégiée

Un résumé de 250 à 300 mots

Une bibliographie indicative (5 à 7 titres)

Une courte notice biographique (80 à 120 mots)

CALENDRIER :

Soumission des propositions : 18 décembre 2026

18 décembre 2026 Réponses aux participant.es : 8 janvier 2027

8 janvier 2027 Évènements: 19 février et 19 mars 2027

Lieu : (Format hybride) Université de Montréal + Université du Québec à Montréal + en ligne.

Envoyez votre proposition à Julie-Michèle Morin : contact@arcanes.ca

Appel complet en ligne : https://crilcq.arcanes.ca/appel-a-participation-journees-detude-machines-a-croiremachines-

a-creer/

Comité scientifique: Eleonora Acerra (UQAM) · Renée Bourassa (Université Laval) · Bertrand Gervais (UQAM) · Jean-Marc Larrue

(Université de Montréal) · Julie-Michèle Morin (Université de Montréal / Université Laval)

Références

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