Machines à croire / Machines à créer: Pratiques créatives et enjeux culturels de l’intelligence artificielle (Montréal et en ligne)
APPEL À PARTICIPATION : JOURNÉES D’ÉTUDES
Machines à croire / Machines à créer : Pratiques créatives et enjeux culturels de l’intelligence artificielle
19 février 2027 (Université de Montréal)
19 mars 2027 (Université du Québec à Montréal)
*Format hybride
Soumission des propositions : 18 décembre 2026.
Introduction
Plus qu’une technologie transversale, l’intelligence artificielle (IA) est aujourd’hui une fabrique langagière et
picturale qui structure nos imaginaires autant qu’elle transforme nos sociétés. Loin de se réduire à un ensemble
de techniques computationnelles, l’IA transforme nos manières de créer et d’agir. Elle s’inscrit dans des cadres
narratifs et interprétatifs qui orientent la manière dont elle est conçue, légitimée et appropriée (Lindgren, 2024
et Prévost, 2024). Au cours de ces journées d’étude, nous souhaitons examiner ces technologies comme des
dispositifs qui reconfigurent les pratiques créatives et produisent des rhétoriques dans l’espace social.
Ces rencontres s’articulent autour de deux axes complémentaires : « Machines à croire : auctorialité et
authenticité », d’une part, qui interroge le statut des pratiques artistiques et culturelles alimentées par l’IA, les
formes et les limites de cette participation ainsi que les transformations du champ qu’elle entraîne; « Machines
à créer : créativité et narrativité », d’autre part, qui examine la façon dont l’IA transforme les processus de
création, quelle que soit la discipline, ainsi que les formes narratives et les pratiques de mise en récit. Ces deux
axes croisés permettent d’interroger de manière critique les puissances créatives et symboliques de l’IA dans
une perspective interdisciplinaire.
Présentation des journées d’étude :
Machines à croire : auctorialité et authenticité / 19 février 2027, Université de Montréal
Après l’effacement de l’auteur au profit du texte qui, de Barthes à Foucault, a redéfini la fonction auctoriale à
partir de la fin des années 1960, l’avènement du numérique puis de l’intelligence artificielle nous confronte à
une réalité plus radicale encore, où s’impose le caractère pluriel de l’auctorialité. Cette pluralité s’accompagne
toutefois d’une opacité croissante des modalités de son fonctionnement. La concentration, entre les mains de
quelques géants du numérique, de l’accès à de puissants outils génératifs et l’opacité de leur activité ne sont
évidemment pas étrangères à cette situation.
À l’ère des IA génératives et dans la logique actuelle de mise en circulation des textes sur internet ou sur divers
supports numériques, qu’est-ce qui peut attester que le texte que nous lisons est digne d’être lu et, plus encore,
d’être cru ? Qui ou quoi en répond ? Dans un contexte où la figure auctoriale se multiplie en se fragmentant, qui
peut garantir l’identité, l’autorité et l’authenticité du texte ? Traditionnellement, ces trois éléments sont
solidaires : l’authenticité est attestée par une autorité qui a la légitimité de décréter qu’une identité est vraie.
Nous ne sommes plus dans cette logique rassurante; nous utilisons, collectivement, de plus en plus de
machines auxquelles nous croyons de moins en moins. Comment rompre cette logique ? C’est à cette question
qu’est consacrée la première journée d’étude, dédiée à l’auctorialité et à l’authenticité à l’ère de l’IA.
Machines à créer : créativité et narrativité / 19 mars 2027, Université du Québec à Montréal
Comment la création littéraire, artistique, graphique, numérique et musicale se redéploie-t-elle au regard de
l’agir de l’IA ? Comment l’IA transforme-t-elle les manières dont nous nous racontons et nous mettons en récit ?
Assiste-t-on, dans toutes les sphères de la création, à un moment comparable à celui que la photographie a
représenté pour la peinture, lorsque l’apparition d’une technologie capable de reproduire fidèlement le réel a
conduit la peinture, n’ayant plus le monopole de la représentation, à chercher de nouvelles esthétiques et de
nouveaux objectifs ? À quoi peuvent ressembler ces nouvelles pratiques créatives ? Faut-il alors rechercher le
glitch, mettre l’accent sur la performance, privilégier des créations dysfonctionnelles, autodestructrices (à la
manière des machines de Jean Tinguely) ou éphémères, ou encore recourir à une écriture bâclée ou
manuscrite, aux ratures, aux rayures et aux retouches ?
Avec l’extension de l’IA à l’ensemble de nos activités culturelles, sociales et symboliques, certaines de nos
conceptions de la création et de l’écriture semblent subitement menacées. Nous ne sommes plus les seuls à
pouvoir rédiger des textes ou produire des images : des machines le font avec une aisance déconcertante. À
moins de refuser leur présence en bloc, il devient nécessaire de penser leurs usages et de saisir la spécificité,
la nature et les limites de leurs interventions. Comment les intégrer dans nos pratiques d’écriture sans pour
autant en neutraliser la singularité ou la valeur ? Quelles stratégies développer pour préserver une place à
l’intervention humaine et, en quelque sorte, remettre la pensée dans l’écriture ?
Modalités de soumission
Réparties sur deux jours distincts, le 19 février 2027 à l’Université de Montréal et le 19 mars 2027 à l’Université
du Québec à Montréal, ces journées d’étude permettent d’explorer des dimensions complémentaires des
pratiques créatives et des enjeux culturels de l’intelligence artificielle.
Les propositions de communication doivent indiquer d’emblée la journée à laquelle elles s’adressent, en portant
prioritairement sur des questions d’authenticité et d’auctorialité, ou sur des questions de créativité et de
narrativité. Si des conflits d’horaires ou des empêchements incitent les auteur·rices à privilégier une journée
plutôt que l’autre, merci de le préciser dans la proposition.
Ces journées d’étude visent à offrir un espace de dialogue et de réflexion collective afin de cartographier les
problématiques et les enjeux saillants liés à l’intelligence artificielle dans les secteurs artistique et culturel. Les
interventions, d’une durée de 15 minutes, permettront de présenter ces grands enjeux et d’en discuter
collectivement.
LES PROPOSITIONS DOIVENT INCLURE
- Un titre préliminaire
- La journée d'étude privilégiée
- Un résumé de 250 à 300 mots
- Une bibliographie indicative (5 à 7 titres)
- Une courte notice biographique (80 à 120 mots)
CALENDRIER :
- Soumission des propositions : 18 décembre 2026
- Réponses aux participant.es : 8 janvier 2027
- Évènements: 19 février et 19 mars 2027
Lieu : (Format hybride) Université de Montréal + Université du Québec à Montréal + en ligne.
Envoyez votre proposition à Julie-Michèle Morin : contact@arcanes.ca
Appel complet en ligne : https://crilcq.arcanes.ca/appel-a-participation-journees-detude-machines-a-croiremachines-
a-creer/
Comité scientifique: Eleonora Acerra (UQAM) · Renée Bourassa (Université Laval) · Bertrand Gervais (UQAM) · Jean-Marc Larrue
(Université de Montréal) · Julie-Michèle Morin (Université de Montréal / Université Laval)
Références
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