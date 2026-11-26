Jacques Moderne (fl. Lyon 1523-1561). Éditeur aux visages multiples

Sous la direction de Guillaume Bunel et Jean Duchamp

Paris, Classiques Garnier, coll. « Musicologie », n° 32, 2026.

Cet ouvrage propose quelques études de cas d’imprimés musicaux ou non publiés par Jacques Moderne : recueils de chansons ou de messes, tablatures de luth, plaquettes. Sont également analysées la diffusion de ses publications et son inscription dans le paysage musical européen, par l’étude des concordances, de la circulation des répertoires édités par Moderne, et de la diffusion des exemplaires de ses recueils.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406207719 - au prix de 79 EUR.