Penser le corps et l'espace. Sciences, arts et (bio)politiques de la Renaissance au contemporain

Sous la direction de Celso Martins Azar Filho, Mariana de Toledo Barbosa et Pierre Girard

Paris, Classiques Garnier, coll. « Constitution de la modernité », n° 71, 2026.

Les relations entre les notions de corps et d'espace sont progressivement devenues centrales dans les discours des sciences et des arts : il s'agit de reconsidérer soigneusement leurs interactions aujourd'hui, dans un ensemble d’articles capable de produire un panorama nuancé par différentes perspectives.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406211594 - au prix de 79 EUR.