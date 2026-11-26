Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Misako Nemoto
Je vous écris de l’autre côté de la planète
Paris, Classiques Garnier, coll. « Littérature, histoire, politique », n° 65, 2026.
Écrire en français en vivant à Tokyo. Un pari qui s’est imposé à moi. Pour ne pas m’y perdre. Pour maintenir cette part de moi qui demandait à vivre. Habiter le français en vivant de l’autre côté de la planète, pour mieux dire la France, le Japon et le monde en constante évolution.
Existe également en version reliée - EAN 9782406211389 - au prix de 98 EUR.