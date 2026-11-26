François Guillaume Ducray-Duminil

Victor, ou l’Enfant de la forêt

Édition de Łukasz Szkopiński

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 849, 2026.

Dans Victor, ou l’Enfant de la forêt, Ducray-Duminil manie avec virtuosité les codes du roman noir qu’il met au service d’une réflexion sur la régénération de la société à l’époque de la Terreur. Cette édition critique permet de redécouvrir un ouvrage incontournable de la littérature révolutionnaire.

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