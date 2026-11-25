Journée d’études

Les tentations artistiques dans les écrits du XIXe siècle : poésie et prose

CRP19 - Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle

17 avril 2027 à Nation

Au XIXe siècle, le développement et la diversification des institutions artistiques (ouverture du Museum central des Arts au Louvre en 1793 et du musée du Luxembourg en 1818, création du Salon des refusés en 1863 et du Salon des indépendants en 1884, la multiplication des expositions universelles à Paris en 1855, 1867, 1878, 1889 et 1900…), mais aussi l’essor de la presse illustrée et le renouvellement des techniques de production et de diffusion de l’image (gravure, lithographie, photographie) modifient les conditions de représentation, ainsi que le rapport du public aux arts en tout genre. Plus que jamais confrontés à l’art pictural, aux images, et aux discours qui leur sont liés, les écrivains sont amenés à repenser la littérature en fonction de cette autre forme créative.

Parallèlement, la diffusion croissante de l’art musical (développement de concerts publics, notamment depuis la création de la Société des concerts du conservatoire en 1828, l’essor du grand opéra historique à la française et le succès, dans la seconde moitié du siècle, des concerts de Pasdeloup, Colonne, Lamoureux et le développement du mécénat privé) offre au poète et à l’écrivain de nouveaux horizons esthétiques. Dans l’objectif romantique de la fusion des arts, la musique les conduit à élaborer de nouvelles façons d’envisager l’écriture, en l’imprégnant davantage des rythmes, des voix, de la musicalité, voire des pauses et autres effets de silence auxquels elle les a rendus sensibles. Mais c’est la diffusion de la musique de Wagner qui marque véritablement la littérature. De l’article de Baudelaire sur Tannhäuser (1861) jusqu’à la création de la Revue wagnérienne (1885-1888) fondée par Édouard Dujardin et Houston Steward Chamberlain, l’art wagnérien, en proposant une « sémantisation » du musical, inspire poètes et romanciers ; mais surtout il les conduit à désirer pour l’écriture ce que le langage ne saurait atteindre. Les symbolistes en sont pénétrés : Mallarmé rêve d’une poésie capable de « reprendre à la Musique son bien ». Peinture, dessin, graphisme ou musique incarnent donc au XIXe siècle un ensemble de modèles et de procédés qui mettent au défi la littérature, et qui, parfois, entrent en concurrence avec les techniques et outils qui lui sont propres comme le rappelle Timothée Picard dans ses différents travaux.

Cette journée d’études propose d’interroger ce phénomène à partir de la métaphore des « tentations artistiques ». La notion de « tentations » apparaît ici fondamentale tant il est davantage question de rendre compte des différentes manières dont les écrivains ont pu être attirés par l’art pictural, musical ou photographique, tout en concevant ce désir comme une épreuve. Les tentations artistiques font en effet encourir le risque d’un franchissement des frontières propres à la littérature. À s’immiscer dans des sphères qui lui sont étrangères, l’écriture ne menace-t-elle pas de remettre en cause ce qui fonde sa spécificité ? Peut-elle, en dépit des limites sémiotiques qui sont les siennes, enserrer différentes formes de pratiques artistiques dans les filets des mots ? L’exploration des possibilités offertes par les autres arts conduit ainsi à interroger les limites, les moyens, et même l’essence de la littérature.

Force est de constater que ces tentations se sont avérées particulièrement heureuses chez certains écrivains, Victor Hugo en tête, dont les peintures et les dessins ont récemment fait l’objet d’une exposition. Et si d’autres auteurs, tels que Gautier, Baudelaire ou Musset nous ont laissé des témoignages représentatifs de leurs pratiques graphiques, nombreux sont ceux qui ne négligent pas non plus le dessin dans leur correspondance, cahiers ou manuscrits. Croquis, portraits ou griffonnages nous incitent ainsi à penser que le geste graphique est étroitement lié à une forme d’expression personnelle qui accompagne, voire peut concurrencer l’écriture. Outre cette pratique parallèle, le geste graphique a pu investir l’écriture même : en poésie où Victor Hugo s’adonne à des essais dans son poème « Les Djinns », chez Baudelaire (voir Daichi Hirota) et de manière plus ostensible chez Mallarmé. Il en est de même en prose où certains romanciers n’hésitent pas à jouer de la ponctuation ou de l’espace (voir Le Roman excentrique). D’ailleurs, en même temps que des compositeurs comme Hector Berlioz, Ernest Reyer ou Alfred Bruneau s’imposent tant sur la scène littéraire que journalistique et musicale, certains écrivains n’hésitent pas à solliciter des musiciens pour l’élaboration de leurs textes comme le fait Balzac avec Jacques Strunz pour la composition de Massimilla Doni ou du Cousin Pons, allant parfois jusqu’à insérer des fragments de partition dans le corps même du texte à l’instar de ce qu’il fait dans Modeste Mignon, ou encore à inventer des partitions fictionnelles tel que cela se produit dans Gambara. C’est dans ce même esprit que George Sand avait consacré la figure de la musicienne avec sa Consuelo, en rattachant le parcours de formation personnelle à celui de formation artistique ; ou réinvesti un classique de l’opéra comme Don Giovanni dans l’optique d’un questionnement pédagogique, social et politique du rôle du théâtre et de la musique dans Le Château des Désertes.

Toutefois, comme nous invite à le percevoir le terme décliné au pluriel de « tentations », l’attrait exercé par les autres arts peut également constituer un danger, une menace pour la spécificité littéraire. Les débats suscités par la notion d’« impressionnisme littéraire » ont notamment mis en évidence le problème de la transposition artistique en littérature et la question de la hiérarchie des arts et de la concurrence entre les artistes dépasse souvent la vision utopique de leurs dialogues mutuels.

La journée privilégiera les propositions qui, à partir d’études de cas précises, permettront de problématiser la notion même de « tentations artistiques », plutôt que de relever la seule présence thématique des arts dans la littérature.

Propositions de pistes (non exhaustives) :

· Vocations, figures et fictions de l’artiste

· Écrire en artiste : critique, postures et condition

· Écritures littéraires et différents modèles / modélisations artistiques

· Stylistique comparée des pratiques littéraires et artistiques

· Dialogue et / ou rivalité entre arts et littérature

· Expériences intermédiales au XIXe siècle

· Poétique et rhétorique des tentations artistiques

· Histoire littéraire et histoire des arts

· Collaborations / rivalités entre artistes et écrivains

Le cadre chronologique pourra être celui d’un long XIXe siècle, de la période révolutionnaire aux premières décennies du XXe siècle. Les études portant principalement sur les domaines français et francophones seront particulièrement bienvenues, sans exclure les perspectives comparatistes et les circulations européennes.

Modalités de soumission

Les propositions de communication, d’environ 300 à 500 mots, accompagnées d’un titre, d’une bibliographie sélective et d’une courte notice bio-bibliographique, sont à envoyer avant le 31 janvier 2027 aux adresses suivantes :

Ichrak Ben Hammouda : ichrak.ben-hammouda@sorbonne-nouvelle.fr

Juliette Dumont : juliettedumont@hotmail.fr

Maria Medda : maria.medda@sorbonne-nouvelle.fr

Les réponses seront communiquées vers fin février 2027.

Les communications, en français, seront d’une durée de 20 minutes, suivies d’un temps de discussion.

La journée d’études se tiendra le samedi 17 avril, sur le campus Nation de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle

Comité d’organisation :

Ichrak Ben Hammouda

Juliette Dumont

Maria Medda

Comité scientifique :

Cécile Leblanc

Henri Scepi

Frédéric Sounac

Vincent Vivès

Bernard Vouilloux

Bibliographie sélective :

· ALBRECHT, Florent, Ut musica poesis : modèle musical et enjeux poétiques de Baudelaire à Mallarmé, 1857-1897, Paris, Honoré Champion, 2012.

· BACKÈS, Jean-Louis, Musique et littérature : essai de poétique comparée, Paris, PUF, 1994.

· BERCEGOL, Fabienne (dir.), Le Paysage musical. Musique et littérature dans la première moitié du XIXe siècle, Littératures, n° 84, Toulouse, Presses Universitaires du Midi, 2021.

· DIAZ, José-Luis, L’Écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales à l’époque romantique, Paris, Honoré Champion, 2007.

· ESCAL, Françoise, Contrepoints. Musique et littérature, Paris, Klincksieck, 1990.

· HAMON, Philippe, Imageries. Littérature et image au XIXe siècle, Paris, José Corti, 2001.

· IMHOOF, David, MENNINGER, Margaret Eleanor, STEINHOFF, Anthony J. (dir.), The Total Work of Art: Foundations, Articulations, Inspirations, Berghahn, 2016.

· KALTENECKER, Martin, L’Oreille divisée. Les discours sur l’écoute musicale aux XVIIIe et XIXe siècles, Paris, Musica Falsa, 2011.

· LEBLANC, Cécile, Wagnérisme et création en France, 1883-1889, Paris, Honoré Champion, 2005.

· ORTEL, Philippe, La Littérature à l’ère de la photographie. Enquête sur une révolution invisible, Nîmes, Jacqueline Chambon, 2002.

· PICARD, Timothée, Âge d’or, décadence, régénération. Un modèle fondateur pour l’imaginaire musical européen, Paris, Classiques Garnier, 2013.

· PICARD, Timothée, Art total. Grandeur et misère d’une utopie (autour de Wagner), Rennes, PUR, 2006.

· SOUNAC, Frédéric, Modèle musical et composition romanesque : Genèse et visages d’une utopie esthétique, Paris, Classiques Garnier, 2014.

· VOUILLOUX, Bernard, La Peinture dans le texte. XVIIIe-XXe siècles, Paris, CNRS Éditions, 1994.

· VOUILLOUX, Bernard, Le Tournant « artiste » de la littérature française. Écrire avec la peinture au XIXe siècle, Paris, Hermann, 2011.