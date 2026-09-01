Ce livre propose une théorie du témoignage critique en cinéma, mobilisant la pensée de Walter Benjamin pour analyser des films-essais réalisés ces cinquante dernières années. Lire la suite
Dans cet ouvrage, l'auteur analyse des films de Chantal Akerman, Claire Angelini, Alain Cavalier, Arnaud des Pallières, Vincent Dieutre, Chris Marker, Agnès Varda ou encore Peter Watkins. Ces cinéastes partagent une certaine idée de l’histoire, proche de celle défendue en son temps par Walter Benjamin. Les témoins y prennent la parole pour dire la souffrance, la violence qui s’exerce sur les dominés au sein de nos sociétés. Dans les œuvres analysées, leurs discours font résonner l’expérience des exclus d’autres époques. Par le film, ces cinéastes relient ainsi les destinées des « vaincus de l’histoire ». Ils et elles incarnent à leur tour des témoins, qui observent d’un regard inquiet le monde qui les entoure. Par le film-essai, ils et elles font l’hypothèse du témoignage critique.
SOMMAIRE
Principales abréviations
Prologue
Introduction
Partie 1. ange, ruine et tourbillon : subjectivité du témoignage
Chapitre 1. Le legs politique et artistique d'un témoin vaincu
Une leçon d'histoire : Arnaud des Pallières tributaire de l’Angelus Novus
Du cours au parcours : arpenter la Muette
Vidal-Naquet, Shoah et la « petite madeleine »
Chapitre 2. Puissances d’un témoin impuissant
Changer notre « façon de voir » : judaïsme, politique et historiographie critique
Un « témoin impuissant », figure centrale du manuscrit de 1940
Entre deux anges : l’histoire selon Robert Kramer
« Allumer la mèche de l’explosif » : Chantal Akerman lectrice de Walter Benjamin
Chapitre 3. Témoigner d’un monde en ruine
La dialectique « témoin de l’origine »
Vers un témoignage subjectif .
« L’origine est le but » : le saut du témoin critique dans le passé
« Témoigner du monde où nous vivons » – Mur murs
Chapitre 4. Origine, Nachleben et prise de position
De l’utopie chez Charlot : bref retour sur Les Temps Modernes
Récolter les témoignages : Les Glaneurs et la Glaneuse
Témoignage et prise de position, 1 : Le fond de l’air est rouge
Témoignage et prise de position, 2 : le témoin face à l’acteur
« Déranger des habitudes historiennes »
Interlude : Réveiller un public endormi
Chroniqueur, conteur, voyageur : à la découverte des Pôles du film et de l’histoire
Chapitre 5. Le chroniqueur comme figure du désenchantement
L’actualité crue d’aujourd’hui
La « boussole critique » de Walter Benjamin : à partir du pôle Nord magnétique
Le chroniqueur comme témoin de témoins : remplir les dates
Le cinéaste chroniqueur face à « la Commune des spécialistes » .
Chapitre 6. Barbarie positive et harmonie
Désamorcer la fantasmagorie de l’histoire (universelle)
Le pôle surréaliste de Walter Benjamin
Jeu, barbarie « positive » et appauvrissement de l’expérience
« Le conteur » : disparition d’un témoin ?
Chapitre 7. Vers une survivance de l’art de conter
Artisan, conteur, filmeur. Sur quelques (auto)portraits d’Alain Cavalier
« Le cinéma au lieu de la narration » : passage de témoin
Le film comme modèle
Chapitre 8. Le film : un lieu d’histoire
Du modèle au lieu
Film et excavation : La guerre est proche
Autoportrait du cinéaste en conteur
Conclusion