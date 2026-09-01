Ce livre propose une théorie du témoignage critique en cinéma, mobilisant la pensée de Walter Benjamin pour analyser des films-essais réalisés ces cinquante dernières années. Lire la suite

Dans cet ouvrage, l'auteur analyse des films de Chantal Akerman, Claire Angelini, Alain Cavalier, Arnaud des Pallières, Vincent Dieutre, Chris Marker, Agnès Varda ou encore Peter Watkins. Ces cinéastes partagent une certaine idée de l’histoire, proche de celle défendue en son temps par Walter Benjamin. Les témoins y prennent la parole pour dire la souffrance, la violence qui s’exerce sur les dominés au sein de nos sociétés. Dans les œuvres analysées, leurs discours font résonner l’expérience des exclus d’autres époques. Par le film, ces cinéastes relient ainsi les destinées des « vaincus de l’histoire ». Ils et elles incarnent à leur tour des témoins, qui observent d’un regard inquiet le monde qui les entoure. Par le film-essai, ils et elles font l’hypothèse du témoignage critique.

SOMMAIRE

Principales abréviations

Prologue

Introduction



Partie 1. ange, ruine et tourbillon : subjectivité du témoignage

Chapitre 1. Le legs politique et artistique d'un témoin vaincu

Une leçon d'histoire : Arnaud des Pallières tributaire de l’Angelus Novus

Du cours au parcours : arpenter la Muette

Vidal-Naquet, Shoah et la « petite madeleine »



Chapitre 2. Puissances d’un témoin impuissant

Changer notre « façon de voir » : judaïsme, politique et historiographie critique

Un « témoin impuissant », figure centrale du manuscrit de 1940

Entre deux anges : l’histoire selon Robert Kramer

« Allumer la mèche de l’explosif » : Chantal Akerman lectrice de Walter Benjamin



Chapitre 3. Témoigner d’un monde en ruine

La dialectique « témoin de l’origine »

Vers un témoignage subjectif .

« L’origine est le but » : le saut du témoin critique dans le passé

« Témoigner du monde où nous vivons » – Mur murs



Chapitre 4. Origine, Nachleben et prise de position

De l’utopie chez Charlot : bref retour sur Les Temps Modernes

Récolter les témoignages : Les Glaneurs et la Glaneuse

Témoignage et prise de position, 1 : Le fond de l’air est rouge

Témoignage et prise de position, 2 : le témoin face à l’acteur

« Déranger des habitudes historiennes »







Interlude : Réveiller un public endormi

Chroniqueur, conteur, voyageur : à la découverte des Pôles du film et de l’histoire



Chapitre 5. Le chroniqueur comme figure du désenchantement

L’actualité crue d’aujourd’hui

La « boussole critique » de Walter Benjamin : à partir du pôle Nord magnétique

Le chroniqueur comme témoin de témoins : remplir les dates

Le cinéaste chroniqueur face à « la Commune des spécialistes » .



Chapitre 6. Barbarie positive et harmonie

Désamorcer la fantasmagorie de l’histoire (universelle)

Le pôle surréaliste de Walter Benjamin

Jeu, barbarie « positive » et appauvrissement de l’expérience

« Le conteur » : disparition d’un témoin ?



Chapitre 7. Vers une survivance de l’art de conter

Artisan, conteur, filmeur. Sur quelques (auto)portraits d’Alain Cavalier

« Le cinéma au lieu de la narration » : passage de témoin

Le film comme modèle



Chapitre 8. Le film : un lieu d’histoire

Du modèle au lieu

Film et excavation : La guerre est proche

Autoportrait du cinéaste en conteur

Conclusion