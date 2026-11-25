Cycle de conférences en sciences humaines et sociales – d’avril à juin 2027.

Bergische Universität Wuppertal – par Léana Boisson

Dans le cadre d’un service civique dans une université allemande, un cycle de conférences interdisciplinaires sera organisé au sein de l’Université de Wuppertal. Cet évènement se déroulera dès le 7 avril 2027. Conçu à l’origine pour les étudiant.e.s de l’Université de Wuppertal, ce cycle qui se déroulera en ligne sur la plateforme Zoom, s’adresse à toutes et à tous, des simples curieux aux spécialistes.

Ce séminaire constitue la deuxième partie d’un projet universitaire débuté au semestre d’hiver 2026-2027. La première partie, organisée entre octobre et décembre 2026, avait réuni huit jeunes chercheurs.euse.s en histoire de l’université Bordeaux Montaigne autour de leurs travaux de recherche et de problématiques liées à l’histoire de France et à son rayonnement international. Au vu de la qualité des contributions et la richesse des échanges et de l’enthousiasme suscité auprès du public, il est plus que bienvenu et pertinent de prolonger cette initiative par une seconde série de conférences.

À travers cette initiative, l’objectif est de favoriser la diffusion de nouvelles problématiques et de valoriser les travaux de recherche en sciences humaines et sociales. Il s’agit également de renforcer le dialogue universitaire entre la France et l’Allemagne et de développer les échanges culturels et scientifiques franco-allemands. L’organisation de ce séminaire en ligne répond à une volonté d’ouverture et de partage des savoirs. Il est question de rendre les travaux de recherche accessibles au-delà du seul cercle universitaire et d’encourager les jeunes chercheurs.euse.s à présenter et à vulgariser des thématiques précises auprès d’un large public.

Cette nouvelle partie élargira son champ disciplinaire à l’ensemble des sciences humaines et sociales, toujours en veillant à conserver un rapport direct avec la France et son rayonnement international. Cet appel à communication s’adresse prioritairement aux jeunes chercheurs.euse.s en sciences humaines et sociales : étudiant.e.s en deuxième année de master, diplômé.e.s de master et/ou doctorant.e.s souhaitant présenter leurs travaux, leurs résultats de recherche et leurs supports de travail à un large public dans le cadre d’une collaboration avec l’Université de Wuppertal. Les interventions devront être présentées dans un français clair et accessible, en tenant compte de la diversité linguistique du public, notamment à l’égard des étudiantes et étudiants allemands, quel que soit leur niveau de français.

—

Ce cycle débutera le mercredi 7 avril 2027. Les dix séances prévues se tiendront chaque mercredi, en fin de journée, à partir de 18 heures pour une durée d’environ une heure. Le dernier exposé aura lieu le 9 juin 2027.

Les propositions de communication sont attendues pour le 1er mars 2027 au plus tard. Elles prendront la forme d’un bref résumé d’une dizaine de lignes, accompagné d’un titre, des disponibilités du chercheur et de ses coordonnées.

Toutes ces informations sont à envoyer à l’adresse suivante : leana.boisson@uni-wuppertal.de