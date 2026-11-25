Appel à communications

« Les mondes imaginaires, des outils pour questionner les normes sociales, éthiques et juridiques »

Journée d’étude organisée par le CDEP (Centre Droit, Ethique et Procédures, UR 2471) et « Textes et cultures »(UR4028)

Université d’Artois, Arras, maison de la recherche, 18 juin 2027

Comité d’organisation :

Anne Besson, Université d’Artois, Textes et cultures

Nicolas Bué, Université d’Artois, CDEP – CERAPS

Olivier Clerc, Université d’Artois, CDEP

Loin de constituer des espaces affranchis de toute règle, les mondes imaginaires, entendus comme des univers fictionnels autosuffisants produits par la pensée des auteurs, où sont données à voir et articulées de façon cohérente différentes dimensions de la vie sociale, produisant l’impression d’une société autonome (utopies, uchronies, dystopies, fantasy, science-fiction, etc.), sont traversés par une pluralité de normes. Les œuvres de fiction attribuent à leurs personnages des obligations, des valeurs et des modèles de conduite ; elles organisent les rapports sociaux, distribuent des statuts et des pouvoirs, et construisent parfois des systèmes juridiques et institutionnels particulièrement élaborés. Même lorsqu’elles mettent en scène des univers radicalement éloignés du nôtre, elles ne cessent ainsi d’interroger les conditions du vivre-ensemble, les critères de l’action juste et les fondements de l’autorité.

Cette capacité de la fiction à instituer des mondes lui confère une fonction proprement expérimentale et spéculative. En modifiant certaines données du réel, en inventant d’autres formes de vie biologiques ou sociales, ou en plaçant les personnages dans des situations extrêmes, les œuvres peuvent isoler une norme, en éprouver les conséquences ou en révéler les contradictions. Elles permettent d’envisager ce qui adviendrait si une valeur était poussée jusqu’à son terme, si une société reposait sur une hiérarchie différente, si une institution inconnue était créée ou si les conditions ordinaires de la responsabilité morale étaient bouleversées. Elles offrent aussi la possibilité de questionner plus avant les conditions sociales de possibilité des systèmes normatifs existants en les mettant à l’épreuve de situations radicalement différentes, possibles mais non advenues (des catastrophes environnementales, l’effondrement successif à la sortie de la civilisation pétrolière, une nouvelle guerre mondiale, etc.) ou radicalement étrangers à notre réalité. Les mondes imaginaires peuvent dès lors être appréhendés comme des laboratoires au sein desquels se construisent, s’éprouvent, s’affrontent et se transforment des normativités politiques, sociales, éthiques et juridiques potentielles.

Dès lors, l’objectif de cette journée d’étude est d’interroger la portée heuristique de ces usages de la fiction en focalisant l’analyse sur les mondes imaginaires et les normativités qui y sont données à voir ou à lire. En mettant ainsi à l’épreuve des régimes normatifs alternatifs, il ne s’agira pas seulement d’identifier les normes présentes dans les œuvres, mais de montrer ce que leur mise en fiction permet de penser. Une attention particulière sera portée à la manière dont les fictions explorent les conséquences de différents modèles de conduite, imaginent des formes alternatives d’organisation collective, rendent visibles les conflits entre plusieurs ordres normatifs ou déplacent les catégories au moyen desquelles nous jugeons le monde réel. Cette interrogation concerne les normes sociales, éthiques et juridiques. En replaçant systématiquement ces régimes normatifs dans le contexte des mondes imaginaires auxquels ils s’appliquent, il s’agira alors d’analyser la conditionnalité sociale des normes : qu’est-ce que les normes doivent aux sociétés auxquelles elles s’appliquent ? Dans quelle mesure leur acceptabilité sociale varie-t-elle avec les sociétés imaginées ? En somme, le détour spéculatif par la fiction rejoint, via des sociétés imaginaires et non réelles, les objectifs de l’analyse comparative ou de la démarche contrefactuelle. De ce fait, la réflexion portera également sur la circulation des normes entre réalité et fiction ainsi que sur la façon dont les publics évaluent des conduites accomplies dans des univers qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que le leur.

Le projet entend favoriser le dialogue interdisciplinaire entre les sciences juridiques, les sciences humaines (études littéraires, études cinématographiques, etc.) et les sciences sociales (sociologie, science politique, histoire, etc.), ainsi que les réflexions philosophiques et éthiques. Afin d’intégrer à la réflexion les supports employés pour créer et diffuser ces fictions, les communications pourront porter sur tout type de matériau (bande dessinée, séries, romans, jeux vidéo, jeux de rôle, etc.) et analyser tant des œuvres singulières que des corpus, des genres ou des univers transmédiatiques, à condition de préciser la conception de la norme mobilisée et de montrer en quoi la fiction constitue un véritable instrument d’analyse, d’expérimentation ou de critique.

Présentation synthétique des axes

1. Les mondes imaginaires comme laboratoires des normes sociales et éthiques. Cet axe examinera la manière dont les fictions mettent à l’épreuve les valeurs, les obligations et les modèles de conduite individuels ou collectifs. Il pourra notamment accueillir des travaux consacrés à la responsabilité, au devoir, à la vertu, au sacrifice, à l’usage de la violence, mais aussi aux normes de genre, de famille, de comportement ou d’appartenance sociale.

2. La construction des ordres juridiques et institutionnels dans les mondes imaginaires. Cet axe portera sur les formes de gouvernement, les institutions, les droits, les statuts et les mécanismes de justice inventés par les œuvres. Il invitera à étudier les mondes imaginaires comme des espaces de construction de systèmes juridiques et politiques, qu’ils prennent la forme d’utopies, de dystopies, de contre-modèles ou d’ordres normatifs ambivalents.

3. Les conflits et les articulations entre les normativités au sein des mondes imaginaires. Cet axe s’intéressera aux tensions entre le droit, la morale, les normes sociales, la religion, la coutume, l’honneur ou les codes professionnels et martiaux. Il permettra d’interroger les conflits de devoirs, les relations entre légalité et légitimité, ainsi que les différentes formes de désobéissance ou de transgression mises en scène par les fictions.

4. Les circulations normatives entre le réel et la fiction. Cet axe analysera la manière dont les œuvres de fiction peuvent inspirer ou imprégner le réel, en initiant ou nourrissant des débats sur les normes en vigueur, voire en remplissant une fonction prospective en la matière. Il s’agira de réencastrer les fictions dans le réel en se demandant comment elles influencent les représentations, les discours ou les pratiques sociales. Les communications pourront traiter aussi bien des sources historiques et culturelles des mondes imaginaires que des usages sociaux et politiques de leurs figures, catégories et contre-modèles normatifs.

5. Juger l’irréel : la réception des normes fictionnelles par les publics. Cet axe déplacera l’analyse de l’œuvre vers ses destinataires. Il interrogera les différentes réceptions dont les fictions sont l’objet en focalisant l’attention sur les critères employés par les publics et consommateurs des œuvres pour juger les actes et les institutions propres à un monde fictif. L’analyse des éventuels déplacements entre les convictions « réelles » (i.e. appliquée à la réalité vécue) et les jugements portés dans le cadre de la fiction permettra de questionner le caractère conditionnel des valeurs, codes moraux, principes et autres catégories d’appréciations.

Présentation détaillée des axes

Axe 1 : Les mondes imaginaires comme laboratoires des normes sociales et éthiques

Les mondes imaginaires offrent des conditions privilégiées pour interroger les normes qui orientent les conduites individuelles et organisent les relations sociales. Parce qu’elle peut modifier les circonstances ordinaires de l’action, la fiction confronte les personnages à des dilemmes, à des pouvoirs ou à des situations limites qui rendent particulièrement visibles les principes guidant leurs choix. Elle permet ainsi d’éprouver la portée d’une obligation, de confronter plusieurs conceptions du bien ou de mesurer les conséquences d’un modèle de conduite. La fiction ne se contente donc pas d’illustrer des théories morales ou sociales préexistantes : elle en constitue un terrain d’expérimentation, au sein duquel des normes peuvent être isolées, radicalisées, contredites ou réinventées.

Dans sa dimension éthique, cet axe pourra accueillir des travaux portant sur le devoir, la responsabilité, la vertu, le sacrifice, la loyauté, le pardon, le rapport à l’adversaire ou l’usage légitime de la violence. La possession de capacités extraordinaires soulève, par exemple, la question des obligations qui découlent de la puissance : le héros doit-il protéger autrui, intervenir contre toute injustice ou respecter l’autonomie de ceux qu’il pourrait sauver ? De même, les récits de formation, les épopées martiales ou les univers super-héroïques permettent d’interroger les rapports entre perfectionnement de soi, maîtrise de la force et responsabilité envers la collectivité. Ils peuvent mettre en scène des personnages qui agissent justement sans formuler de principes, ou qui respectent une règle tout en produisant des conséquences moralement contestables.

La dimension sociale de l’axe conduira à examiner les normes qui définissent les identités, les rôles et les comportements attendus. Les mondes imaginaires donnent à voir des conceptions particulières de la famille, du genre, du corps, du travail, de la hiérarchie, de l’honneur ou de l’appartenance communautaire. Ils peuvent reproduire les normes du monde réel, les rendre visibles par leur déplacement ou imaginer des sociétés dans lesquelles elles sont renversées. Les rapports entre espèces, peuples ou catégories d’êtres fictifs peuvent également servir à penser l’altérité, la marginalisation et les mécanismes de domination, sans que ces figures puissent être réduites à de simples transpositions allégoriques.

Les contributions relevant de cet axe pourront ainsi se demander quelles valeurs rendent une conduite admirable ou condamnable dans un univers donné, comment se forme le sujet moral, ou encore de quelle manière une œuvre produit, consolide ou subvertit des attentes sociales. Elles devront montrer comment le dispositif fictionnel permet de questionner une norme, plutôt que de se limiter à dresser l’inventaire des valeurs présentes dans le récit.

Axe 2 : La construction des ordres juridiques et institutionnels dans les mondes imaginaires

La création d’un monde imaginaire suppose souvent l’élaboration, explicite ou implicite, d’un ordre collectif. Les œuvres définissent des autorités, répartissent des compétences, attribuent des droits et des statuts, organisent le règlement des conflits et déterminent les conditions d’exercice de la contrainte. Les systèmes ainsi construits peuvent reprendre des formes institutionnelles connues, en combiner plusieurs ou imaginer des structures radicalement nouvelles. Ils offrent un terrain particulièrement fécond pour examiner les fondements du pouvoir et du droit, mais aussi les conditions auxquelles un ordre normatif peut être considéré comme cohérent, légitime ou juste.

Cet axe pourra porter sur les formes de gouvernement, la souveraineté, les rapports entre pouvoirs civils, religieux, militaires ou technologiques, les mécanismes de production de la règle, l’organisation de la justice et de la peine, ou encore la protection des libertés. Il pourra également accueillir des recherches consacrées au statut juridique de catégories d’êtres qui n’ont pas d’équivalent exact dans le monde réel : intelligences artificielles, créatures non humaines, clones, morts-vivants, êtres augmentés ou populations dotées de capacités surnaturelles. L’imaginaire permet alors de déplacer les frontières de la personnalité, de la citoyenneté et de la communauté politique.

Il conviendra de ne pas réduire ces constructions à des « modèles » proposés à l’imitation. Certains univers élaborent une utopie institutionnelle, mais d’autres donnent à voir un ordre oppressif, instable ou profondément ambivalent. La dystopie, en particulier, construit moins un système alternatif souhaitable qu’un contre-modèle destiné à révéler les tendances autoritaires, discriminatoires ou déshumanisantes d’institutions existantes. Entre l’utopie et la dystopie se déploie toutefois une grande variété de systèmes qui ne sont ni entièrement exemplaires ni entièrement condamnables, et dont l’étude permet de penser les compromis, les tensions et les fragilités de toute organisation collective.

Les contributions pourront donc analyser tant l’architecture interne d’un ordre fictif que la fonction critique de cette construction. Elles pourront se demander comment le droit est produit et appliqué, qui appartient à la communauté politique, quels intérêts sont protégés ou sacrifiés et comment l’œuvre représente l’obéissance à l’institution. L’enjeu sera de montrer que l’invention juridique et institutionnelle ne constitue pas un simple décor narratif, mais participe pleinement à la signification du monde fictionnel.

Axe 3 : Les conflits et les articulations entre les normativités au sein des mondes imaginaires

Les mondes imaginaires ne sont généralement pas régis par un ordre normatif unique. Les personnages peuvent être simultanément soumis à la loi politique, aux normes de leur groupe social, à des obligations morales, à une tradition religieuse, à un code d’honneur ou aux règles propres à une profession, une armée ou une pratique martiale. La fiction rend particulièrement perceptible cette pluralité en mettant en scène des situations dans lesquelles plusieurs normes commandent des conduites incompatibles. Elle donne ainsi à voir non seulement des règles, mais aussi les opérations par lesquelles les sujets les interprètent, les hiérarchisent, les contournent ou les refusent.

Cet axe pourra notamment interroger les oppositions entre légalité et légitimité, entre devoir institutionnel et conscience personnelle, entre fidélité au groupe et responsabilité envers autrui. Les figures du rebelle, du justicier, du traître, du résistant ou du lanceur d’alerte invitent à se demander dans quelles conditions la transgression d’une règle peut devenir moralement justifiée. Inversement, les œuvres peuvent montrer comment l’invocation d’une valeur supérieure ou d’une nécessité exceptionnelle sert à légitimer la violence, l’arbitraire ou la suspension du droit. Les conflits de normativités permettent alors de mettre à l’épreuve les critères à partir desquels une règle réclame l’obéissance.

L’axe ne se limitera pas à l’étude des conflits. Il pourra également porter sur les articulations et les transformations réciproques entre plusieurs types de normes : juridicisation d’une exigence morale, reconnaissance institutionnelle d’une pratique sociale, concurrence entre droit officiel et coutume, ou intégration d’un code religieux ou martial dans l’ordre politique. Les œuvres peuvent représenter la manière dont une norme s’impose progressivement, perd sa légitimité ou change de sens lorsqu’elle passe d’un groupe à un autre.

Cette perspective devra être distinguée de l’étude des circulations entre fiction et réalité, qui relève du quatrième axe. Il s’agira ici d’analyser prioritairement les rapports entre normativités à l’intérieur même du monde fictionnel. Les contributions pourront toutefois montrer comment ces conflits internes rendent intelligibles des problèmes généraux tels que le pluralisme normatif, la désobéissance, le conflit de devoirs, l’état d’exception ou la recherche d’une règle juste.

Axe 4 : Les circulations normatives entre le réel et la fiction.

Si elles mettent en scène des mondes imaginaires, inventent des normes, des personnages ou des sociétés, les œuvres de fiction n’en sont pas moins des faits réels. Elles irriguent les vies de leurs consommateurs et consommatrices, alimentent un marché économique, prennent des formes matérielles (objets ou productions « virtuelles ») que l’on peut accumuler, sont récompensées par des prix ou font l’objet d’analyses scientifiques comme cette journée d’étude y invite. Dès lors qu’elles sont consommées et qu’elles pénètrent les représentations mentales des individus, elles peuvent avoir une influence sur les catégories de pensée de leurs consommateurs et consommatrices et nourrir leurs pratiques réelles.

De même que les BD peuvent stimuler l’imagination sociologique ou politique de leurs lecteurs et lectrices ou que les utopies sociales ou techniques ont pu connaître des formes de mise en application ou d’adaptations concrètes, les normativités données à voir ou à lire et bien sûr à penser dans les œuvres de fiction peuvent nourrir des pensées, des opinions et des actions bien réelles. Aussi cet axe analysera-t-il la manière dont les œuvres de fiction peuvent inspirer ou imprégner le réel, en initiant ou nourrissant des débats sur les normes en vigueur, voire en remplissant une fonction prospective en la matière.

Il s’agira de réencastrer les mondes imaginaires des fictions dans le réel en se demandant comment les normes qui y figurent influencent (ou non) les représentations, les discours ou les pratiques sociales. Les communications pourront traiter aussi bien des sources historiques et culturelles des mondes imaginaires que des usages sociaux et politiques de leurs figures, catégories et contre-modèles normatifs.

Axe 5 : Juger l’irréel : la réception des normes fictionnelles par les publics.

Les cultural studies, la sociologie de la réception et les approches littéraires de la réception des œuvres ont largement montré que la réception effective des œuvres n’est pas nécessairement celle que les auteurs et autrices de ces œuvres avaient anticipée (par ex. : Ang, 1985 ; Radway, 1984). Ces riches travaux montrent en effet que les récepteurs et réceptrices ne reçoivent pas passivement les œuvres, mais se les approprient différemment en fonction de leurs expériences de vie et des cadres d’interprétation qu’ils et elles ont hérités de leur socialisation. Ces travaux montrent ainsi qu’il y a un écart entre le message (supposément) émis ou revendiqué par les auteurs ou autrices et le message reçu, mais aussi que les œuvres sont l’objet d’usages et d’appropriation non anticipées (dit autrement, que des messages non émis sont « reçus »).

On peut dès lors se demander ce qu’il en est des normativités diffusées dans les œuvres qui construisent un monde imaginaire. Aussi cet axe déplacera-t-il l’analyse de l’œuvre vers ses destinataires. Il interrogera les différentes réceptions dont les fictions sont l’objet en focalisant l’attention sur les critères employés par les publics et consommateurs des œuvres pour juger les actes et les institutions propres à un monde fictif.

L’analyse des éventuels déplacements entre les convictions « réelles » (c’est-à-dire appliquées à la réalité vécue) et les jugements portés dans le cadre de la fiction permettra de questionner le caractère conditionnel des valeurs, codes moraux, principes et autres catégories d’appréciations des consommateurs et consommatrices de ces œuvres. Pour ce faire, les communications envisageront les conditions de consommation des œuvres (seul ou non ; cadre récréatif ou pas ; etc.), le rôle des « intermédiaires culturels » et autres prescripteurs de sens (critiques, leaders d’opinion, etc.) dans la lecture que les enquêté.es adoptent d’une œuvre, ou encore les identifications des individus à tel ou tel personnage.

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Modalités pratiques :

Les propositions de communication, d’une longueur d’environ 3000 signes, comprendront un titre, présenteront le matériau analysé, les choix méthodologiques et les principaux résultats visés.

Elles sont à transmettre par courriel aux adresses suivantes : anne.besson@univ-artois.fr, nicolas.bue@univ-artois.fr, olivier.clerc@univ-artois.fr avant le 1er février 2027.

La journée se tiendra à la maison de la recherche de l’université d’Artois à Arras le 18 juin 2027.