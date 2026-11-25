Am Lehrstuhl für Französische und Italienische Literaturwissenschaft der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) ist zum 01.04.2027 eine Stelle zur

Wissenschaftlichen Mitarbeit (Promotion) mit 50 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit befristet für die Dauer von drei Jahren zu besetzen. Leistung und Vergütung richten sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

Im Rahmen der Stelle besteht die Möglichkeit zur Vorbereitung einer Dissertation in Französischer Literaturwissenschaft. Das Aufgabenfeld umfasst weiterhin eine Lehrtätigkeit in der Französischen Literatur- und Kulturwissenschaft mit einem Deputat von 2,5 SWS mit entsprechender Prüfungstätigkeit. Erwartet werden ferner die Mitwirkung an den Aktivitäten des Lehrstuhls sowie die Übernahme administrativer Aufgaben.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein einschlägiger wissenschaftlicher Hochschulabschluss (Master oder vergleichbar) im Fach Französische Literatur- oder Kulturwissenschaft sowie ausgezeichnete Kenntnisse des Französischen.

Die Universität Würzburg strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und ist daher ausdrücklich an Bewerbungen entsprechend qualifizierter Frauen interessiert.

Bewerbungen von Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, ggf. Publikationsliste) sowie eine Kurzbeschreibung des Dissertationsvorhabens (max. 1 Seite) sind – vorzugsweise per E-Mail in einer einzigen pdf-Datei – bis spätestens 01.12.2026 zu richten an

Prof. Dr. Karl Philipp Ellerbrock

Lehrstuhl für Französische und Italienische Literaturwissenschaft

Neuphilologisches Institut/Romanistik

Am Hubland

97074 Würzburg

karl.ellerbrock@uni-wuerzburg.de

Die Vorstellungsgespräche werden voraussichtlich Mitte Januar 2027 stattfinden.

Bitte übersenden Sie ausschließlich Kopien. Aus Kostengründen können die Bewerbungsunterlagen nicht zurück geschickt werden. Sie werden zeitnah nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet. Sofern Sie einen Freiumschlag beifügen, werden Ihnen die Bewerbungsunterlagen drei Monate nach Abschluss des Auswahlverfahrens zurückgesandt.