Le colloque biannuel et international du C.R.I.E.R. (Centre de Recherche Interdépartemental sur l’Europe Romantique) est consacré cette année au Romantisme au féminin: l’apport des femmes à l’esthétique romantique.

À la période romantique, la femme a un rôle de premier plan: muse, inspiratrice, objet de désir ou de sentiments idéalisés, elle correspond à beaucoup des particularités de l’esthétique romantique.

Ce qui a été moins étudié, et qu’on voudrait justement approfondir en cette occasion, est la femme comme sujet du romantisme, à savoir comment les femmes vivent le romantisme à la première personne. Et pas seulement comment leurs oeuvres ‘interprètent’ le romantisme ou l’‘infléchissent’ au féminin, ou comment elles intériorisent l’esthétique romantique, mais comment elle la créent.

On pourra s’interroger, avec une approche naturellement historique mais sans négliger les réflexions critiques les plus récentes, sur comment on peut considérer ce romantisme au féminin :

expression d’une esthétique genrée, d’un féminisme ante litteram, d’une contestation ou d’un élargissement du contexte culturel, outre que comme revendication d’inclusion intellectuelle.

Objectif du Colloque, qui pourra se prévaloir de la contribution de spécialistes internationaux ainsi que de jeunes chercheurs, sera donc l’étude de ces thématiques dans les différents Pays, concourant également à une inclusion, justement, de plus en plus étendue, de la contribution féminine dans le champ littéraire et artistique de l’Europe romantique, sans négliger le niveau comparatiste ni la réception.

Selon la mission du C.R.I.E.R., Les communications concerneront tous les domaines linguistiques et littéraires de l’Europe romantique, ainsi que les domaines artistiques, musicaux et chorétiques. Les langues du colloque seront l’italien, le français, l’anglais.

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